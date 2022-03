Ajutor pentru Ucraina Luni, 07 Martie 2022, 15:03

Sub îndemnul #ALL4UKRAINE (toți pentru Ucraina), mai multe organizații studențești și de tineret s-au unit și ajută la colectarea și distribuirea donațiilor către refugiații din țara vecină, care au venit în România

De asemenea, aceste organizații, în parteneriat cu Societatea Studenților în Medicină din București, susțin donarea de sânge în centrele de transfuzie din Capitală

Pentru a realiza transportul sau achiziția de medicamente urgente, este necesar și sprijin financiar, astfel că voluntarii au creat o platformă online specială pentru donare

Asociația Frends pentru Dezvoltare București, alături de Uniunea Studenților din România, Rotary Club Cișmigiu și alti parterneri strategici sunt #ALL4UKRAINE și au răspuns pozitiv la nevoia de a ajuta refugiații din Ucraina. Astfel, este organizată o campanie umanitară de colectare de donații în București.

Tinerii din București colectează donații pentru refugiații din Ucraina Foto: Asociatia Frends pentru Dezvoltare

Centrul de colectare se află pe strada Plevnei, numărul 61, în incinta fostului Silver Church (Preoteasa), lângă Casa de Cultură a Studenților. Bucureștenii care vor să fie alături de oamenii care au părăsit zona de conflict și s-au refugiat în țara noastră, pot ajuta cu donații. Programul centrului este de luni până duminică, între 9:00 la 20:00.

Voluntarii sunt încontinuu la curent cu nevoile exprimate de către ceilalți voluntari de la graniță sau de către români care au în îngrijire ucraineni și vor încerca să răspundă rapid, în funcție de stocul de donații primit. De aceea, ajutorul fiecăruia dintre noi, oricât de mic, contează enorm pentru aceste persoane nevinovate.

Refugiații au nevoie mai ales de haine, produse de igienă personală, produse pentru nou-născuți, haine pentru copii de toate vârstele, jucării, alimente neperisabile, măști chirurgicale, dezonfectanți, medicamente de uz larg.

Campania a debutat pe 2 martie, iar în două zile de campanie au fost colectate peste 1.700 de produse alimentare, aproape 250 de produse de igienă, 200 de haine, încălțăminte și pături, peste 300 de produse pentru copii și în jur de 20 de conserve de hrană pentru animalele de companie.

Donare de sânge

Cauzei s-a alăturat și Societatea Studenților în Medicină din București, care, prin voluntari ai campaniei „Donează Sânge! Fii Erou!” se implică activ în ajutorul donatorilor de sânge de la centrele de transfuzie sanguină din Capitală.

Studenții vor ajuta personalul medical al Centrului de Transfuzie Sanguină București acolo unde este nevoie, dar vor contribui și la fluidizarea fluxului de donatori. Cei care doresc să doneze sânge o pot face și la Spitalul Universitar București sau Spitalul Militar Central, pentru a ajuta victimele din Ucraina.

De asemenea, donatorii de sânge pot opta și pentru donarea bonurilor de masă primite în urma transfuziei, pentru a achiziționa hrană refugiaților.

Susținere financiară

Voluntarii au creat o platformă specială online și pentru susținere financiară. Sumele strânse vor contribui la achiziția de medicamente necesare, dacă procurarea acestora nu poate fi făcută pe bază de donații. Românii care doresc să contribuie financiar o pot face pe platforma gogetfunding.com/toti4ucraina.

„Pe toți ne afectează ce se întâmplă în Ucraina, mai ales din punct de vedere psiho-emoțional. Cred că o colaborare cu atât de multe organizații non-guvernamentale are drept rezultat un ajutor concentrat și puternic. Am plecat de la dorința de a face ceva pentru vecinii noștri, pentru cei care de pe o zi pe alta nu au mai avut un acoperiș sigur deasupra capului, care nu mai pot studia, nu se mai pot juca sau nu se mai pot reuni în familie la cină. Ne dorim ca gestul acesta de empatie să inspire cât mai mulți oameni care să doneze orice și oricât pot, pentru că orice mic gest pentru refugiați are un impact foarte mare”, spune Alex Vasile, unul dintre managerii de proiect, fost președinte al Uniunii Studenților din România.

„Campania #ALL4UKRAINE este una în care toate eforturile noastre și ale prietenilor noștri din alte organizații s-au unit. Încercăm să facem tot ce putem mai bine pentru ca refugiații ucraineni să se simtă mai bine și în siguranță în România. Indiferent de stereotipuri, suntem cu toții oameni, iar acești oameni au rămas fără nimic. Pentru mulți dintre ei drama despărțirii de familie este și mai mare și nu putem decât să ne imaginăm cum se simt. Părerea mea este că atunci când putem, e nevoie să facem bine celui de lângă noi, fără să așteptăm nimic în schimb. Ne dorim ca acțiunile noastre să îi determine și pe alți români să facă o faptă bună și să doneze ceva cât de mic”, a completat David Radu, manager de proiect, voluntar al Asociației Frends pentru Dezvoltare București și reprezentant al Federației Asociațiilor Studenților în Medicină din România.

„Suntem în serviciul oamenilor care au nevoie de ajutor, de aceea ne-am alăturat acestei campanii organizate de tineri și studenți din București. Oamenii fug de război, iar românii au răspuns cu empatie încă din primele zile. Credem că împreună putem face lucruri mai mari pentru o cauză atât de importantă, iar dovadă stă faptul că încă din primele zile mulți oameni și-au dorit să ajute și multe organizații non-guvernamentale au rezonat și ni s-au alăturat. În această perioadă refugiații vin în număr din ce în ce mai mare, iar nevoia de alimente, haine sau pături crește direct proporțional, tocmai de aceea trebuie să ne amintim că suntem #ALL4UKRAINE”, a adăugat Andrei Botez, reprezentant Rotary Club Cișmigiu.

