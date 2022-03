Ajutor pentru Ucraina Luni, 07 Martie 2022, 09:35

Proiectul romanesc crypto, Herity Network, a demarat o inițiativă de anvergură pentru a sprijini persoanele refugiate din Ucraina. Mobilizarea comunității crypto din România și din afara țării, a avut la bază mottoul-ul proiectului Herity Network, și anume "help the little guy".

Foto: Herity Network

Plecând de la acest principiu, Herity Network a realizat prima donație, provocând o reacție în lanț a comunității, prin intermediul platformei Telegram.

Acestei inițiative i s-au alăturat, atât persoane fizice cât și antreprenori (Cristian Chifoi), youtuberi (Gabriel Maur) și alte proiecte din spațiul Crypto (Tokero, Tipsy, VRomans, Meta Quantum 3.0).

Puterea socială a comunității a fost amplificată de proiectul AvoCats NFT, care a aderat la această inițiativă, prin crearea a 10.000 de NFT-uri, urmând ca fondurile obținute din achiziționarea acestora să fie donate.

Fondurile obținute sunt transferate către ONG-urile partenere, care se află în teren și care depun eforturi considerabile. Pe această cale mulțumim eroilor din teren, care se află sub umbrela următoarelor ONG-uri: Mamajeni; Fight For Freedom; Crucea Roșie; Fundația Metropolis; SOS Satele Copiilor.

Comunitatea Crypto dă dovadă de empatie și generozitate prin sprijinirea fraților și surorilor din Ucraina, arătând astfel, impactul pe care îl pot avea cei mici și mulți.

Vom continua această campanie, atâta timp cât va fi nevoie, până vom ști că toate persoanele se află în siguranță.

Dacă doriți să vă alăturați campaniei puteți accesa grupul nostru de Telegram, https://t.me/CryptoFund4Ukraine, unde vă vom oferi transparența fondurilor și vă vom îndruma în vederea donării. De asemenea, ne puteți găsi pe website-ul https://herity.io/ și pe toate platformele de socializare, pentru a rămâne la curent cu activitățile Herity Network.

