Luni, 03 Iunie 2024

Acolo unde se dorește extinderea parcului Drumul Taberei, a apărut un gard în jurul unui teren. „Îmi era rușine de modul în care îl administra Armata”, explică Primarul Sectorului 6 din București, Ciprian Ciucu. Edilul susține că Armata și-a dat singură autorizație să facă un hotel pe acel teren.

Uniforma militara din Armata Romaniei Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Extinderea Parcului Drumul Taberei a fost una dintre promisiunile primarului Ciucu de când a fost pentru prima oară ales edil al Sectorului 6. Ce s-a întâmplat acolo de nu s-a mișcat nimic, l-a întrebat HotNews.ro pe politician.

„Nu am găsit înțelegere de la Armată. Este în paragină, un teren care are foarte multă mizerie pe el. L-am și acoperit pentru că-mi era mie rușine de modul în care îl administra Armata, că oamenii nu știu că e al Armatei și înjură primarul. Am pus un fel de gard verde, dar e din plastic, ca să arate mai civilizat”, a spus Ciucu. Primarul susține că problema e mai gravă de atât.

„Armata vrea să facă acolo un hotel. Eu m-am opus din tot sufletul meu pentru că zona e aglomerată. Dar din nefericire, instituțiile de forță își dau singure autorizații de construire în țara asta, nu mai trec pe la primărie, pe la primar, și acum s-au apucat să construiască ceva. Eu țin cu oamenii din sector și n-am zis până acum, vă spun acum, am atacat în instanță această autorizație de construire”.

„Pe ce motiv o atacați?”. „Pe orice motiv. Acolo nu trebuie ca să existe acel proiect de dezvoltare imobiliară. Nu și-au scris bine autorizația”.

„M-am dus la Ministerul Apărării de-a lungul timpului să discutăm, hai să găsim o soluție. OK, vreți hotel, bine, dar hai să câștige și oamenii în Sectorul 6 ceva. În loc să-mi aduceți hotelul la bulevard și în spate să faceți nu știu ce lux, vă rog frumos, duceți hotelul puțin mai departe de bulevard, în fața bulevardului lăsați spațiul liber și dați-ne nouă trenul ăla ca să-l amenajăm, vă rămâne vouă în proprietate, dar eu îmi asum că va fi un spațiu public verde, civilizat”, povestește Ciucu.

„Eu am făcut tot ce a ținut de mine. Mi-ar fi plăcut foarte mult, pentru că în Sectorul 6 locuiesc foarte mulți militari, în Drumul Taberei și în Militari. Oamenii din Sectorul 6 au un respect deosebit față de Armată, pentru că și-au făcut cariera în această instituție, și mi-ar fi plăcut ca Armata, ca instituție, să le răspundă printr-o bună colaborare cu Primăria Sectorului 6”, crede primarul.

HotNews.ro a trimis către Ministerul Apărării întrebări pe tema construcției. Până la data publicării acestui articol, nu am primit niciun răspuns.