Primăria Capitalei obține o nouă victorie în litigiile cu dezvoltatorul imobiliar One Modrogan. Municipalitatea a câștigat în primă instanță procesul în care Asociația Lex Civica și dezvoltatorul imobiliar One Modrogan au cerut anularea Planului Urbanistic Zonal Zonele Protejate pentru parcelarea Filipescu, zona cu case superbe aflată pe partea dreaptă a bulevardului Aviatorilor, cum mergi de la Piața Victoriei spre Piața Charles de Gaulle.

Aleea Modrogan 1 Foto: Agerpres

Pe Aleea Modrogan 1 A, pe o bucată din grădina Palatului Filipescu-Brâncoveanu, monument istoric, One Modrogan a construit blocuri de 4 etaje, iar instanța a decis în 2022 suspendarea autorizației de construire și a Planul Urbanistic Zonal aferent proiectului. Ce legătură are proiectul imobiliar cu PUZ Zone protejate? În PUZ-ul zonei protejate, curtea palatului era trecută ca spațiu verde, iar dacă PUZ-ul zonei protejate era anulat în instanță, spațiul verde pierdea acest statut de protecție și practic motivul pentru care PUZ-ul și autorizația aferente proiectului imobiliar au fost atacate în instanță.

„Un exemplu tipic de mafie imobiliară”

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a organizat joi o conferință de presă pe Aleea Modrogan, în fața dezvoltării imobiliare, unde a anunțat o nouă victorie în litigiile cu dezvoltatorul imobiliar One Modrogan.

„Suntem în Aleea Modrogan 1 și acesta este un exemplu tipic de mafie imobiliară. Suntem într-o zonă protejată a Bucureștiului, constituită în jurul Palatului Modrogan. Palatul, în mod istoric, și-a păstrat o grădină, care era spațiu verde și este parte din monumentul istoric Palatul Modrogan. Printr-un PUZ și o autorizație de construire emise în mandatul anterior s-a aprobat construcția acestor blocuri care evident nu au nimic de-a face cu zona protejată.

Instanțele au suspendat atât PUZ-ul, cât și autorizația de construire în urmă cu 1 an și jumătate. Noutatea de azi este o hotărâre pe care Tribunalul București a pronunțat-o în această săptămână, prin care beneficiarul One Properties, împreună cu un ONG de casă, a solicitat anularea întregului Plan Urbanistic Zonal al Zonei Protejate, adică reglementarea pe care Consiliul General a dat-o în mod uniform, în anul 2000, pentru zonele istorice ale Bucureștiului.

Instanța a constatat că această documentație, PUZ Zone protejate, este legală”, a declarat Nicușor Dan.

Edilul spune că, după ce actuala administrație a început să aplice prevederile din PUZ-ul pentru Zonele Protejate, adică să respingă cereri de autorizație de construire care depășeau înălțimea, distanțele laterale, nu respectau specificul zonei, după ce instanțele au început să anuleze pe bandă rulantă autorizații emise de fostele administrațiii, au apărut mai multe litigii prin care diverse ONG-uri sau dezvoltatori imobiliari au atacat în instanță PUZ-ul care apără zonele protejate.

„Din fericire, acesta este primul litigiu care se finalizează și Tribunalul București constată că PUZ Zone Protejate este o documentație legală. Mai sunt vreo 10 litigii și am toată încrederea că instanțele vor constata, de asemenea, că totul este în regulă acum. Vă mai aduc aminte că, legat tot de acest PUZ zone protejate, prefectul Greblă, tot ca să ajute rechinii imobiliari, a încercat să atace în instanță întreaga documentație PUZ Zone protejate ca să-i suspende efectele și a fost nevoie de intervenția ministrului Dezvoltării, pe care o salut în continuare, domnul Cseke, care în numele Guvernului României s-a opus la o așa porcărie și o hoție pe față alături de rechinii imobiliari din partea unui reprezentant al Guvernului, Prefectul Municipiului București”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan acuză „comportamentul mafiot” prin care dezvoltatorii imobiliari „încearcă să intimideze societatea civilă și presa”

El a acuzat că One United Propertis, grup din care face parte One Modrogan, are mai multe proiecte controversate, care au fost atacate în instanță, iar o parte dintre procese pierdute.

„A pierdut litigiul și instanța a suspendat PUZ-ul și autorizația de construire pentru această locație- Modrogan 1. Acum pierde și litigiul în care contestă și voia să anuleze întreaga documentație de urbanism a zonei protejate. A mai pierdut și asta e o noutate, câteva litigii legate de investiția pe care vor să o facă împreună cu compania deținută de domnul Videanu, în Șoseaua Progresul.

Acolo este o investiție care se bazează pe un PUZ, la fel votat de administrația precedentă, și este un litigiu făcut de un vecin la Tribunalul Prahova și la Curtea de Apel Ploiești, și în cursul acelui litigiu s-a constatat că avizul de mediu este nelegal, după ce vecinul s-a retras, Curtea de Apel a trimis înapoi cauza la rejudecare, la solicitarea noastră, a primarului și a municipiului București.

Și alte două procese inițiate de dezvoltatorii de acolo la Curtea de Apel București, de asemenea, cererile au fost respinse. Deci legalitatea PUZ-ului pentru investiția din Șoseaua Progresul se va judeca în continuare la Tribunalul Prahova”, a declarat Nicușor Dan.

Primarul Capitalei a spus că, dincolo de aceste litigii, mai grav este că One Properties a dat în judecată ONG-iști și jurnaliști, încercând să-i intimideze.

„ Și cel mai rău nu sunt litigiile care sunt generate de dezvoltări imobiliare ci este comportamentul mafiot prin care încearcă să intimideze societatea civilă și presa. Să vă dau câteva exemple. În primul rând pentru dezvoltarea pe care au făcut-o în Floreasca, după ce au câștigat procesul, adică instanțele au zis că nu găsesc motive de nelegalitate către dezvoltarea lor, ceea ce nu contestăm. În momentul acela s-au îndreptat cu trei acțiuni de dizolvare a ONG-urilor, care au contestat. Pe unul l-au câștigat, au dizolvat Asociația Miția Spirituală, pe unul l-au pierdut definitiv, cu Asociația SOS Orașul și pe unul l-au câștigat în primă instanță și urmează să se judece apel.

Apoi s-au îndreptat împotriva acestor asociații și le-au cerut daune de sute de mii sau chiar de milioane de lei pentru că au avut curajul să conteste în instanță o dezvoltare imobiliară pe care au făcut-o și apoi mai târziu, au pierdut și acest litigiu în primă instanță, după care s-au îndreptat împotriva membrilor acestor asociații și a cetățenilor din grupul civic, care, la fel au avut curajul să conteste și să scrie pe Facebook, să spună că aceste proiecte sunt nocive pentru oraș. Ăsta este un comportament mafiot”, a declarat Nicușor Dan.

Un alt exemplu dat de primarul general este cel al cetățenilor din Floreasca, care au atacat proiectul Imobiliar One Peninsula și al unor publicații online.

„O altă dezvoltare pe care au avut-o, care în opinia mea este nelegală, și care se numește One Peninsula, pentru că acolo în Planul Urbanistic General avem cinci hectare de spațiu verde.

Această dezvoltare a fost contestată de vecini, printre care familia Ciorbea și, la fel, în primă instanță au câștigat și s-au dus în instanță împotriva vecinilor care au îndrăznit să le conteste dezvoltarea imobiliară și le-au cerut prejudicii. Și, recent, au început să formuleze litigii împotriva oamenilor din presă care, la fel, scriu de dezvoltările imobiliare pe care le fac și există un litigiu împotriva Puterea, defap.ro, Podul.

Eu știu că aceasta este o societate listată la bursă, există oameni de bună credință care au considerat că trebuie să investească aici. Însă acesta este fără putință de tăgadă un comportament mafiot, să intimidezi societatea civilă care ar putea vreodată să-ți conteste proiectul”, a declarat Nicușor Dan.

Conferința de presă susținută de Nicușor Dan a fost perturbată de AUR.

Despre Modrogan 1 A

Cu câteva zile înainte de alegerile de pe 27 septembrie, administrația Firea a dat autorizație pentru construirea a 3 blocuri cu 4 etaje pe Aleea Modrogan 1 A, în grădina vilei Filipescu-Brâncoveanu, monument istoric. Blocurile sunt construite în curtea vilei în care se află sediul central al PNL, lângă Bulevardul Aviatorilor, după ce o bucată din grădină a fost dezmembrată și vândută unui privat de RA-APPS. În Planul Urbanistic al zonei protejate Filipescu, aprobat tot de Primăria Capitalei, vila apare cu grad maxim de protecție, la fel și parcul pe care urmează să se edifice construcțiile, conservarea fiind obligatorie.

Vila Filipescu-Brâncoveanu; Foto Agerpres

Proiectul imobiliar

Această bucată din grădina vilei unde are sediul PNL a ajuns proprietate privată după ce RA-APPS a vândut-o în noiembrie 2014 contra sumei de 4.433.800 euro fără TVA.

La finalul anului 2019, Consiliul General al Municipiului București a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru proiectul imobiliar. Reamintim că Gabriela Firea și PSD aveau majoritatea.

"Parcelarea Filipescu a rezultat din divizarea proprietății lui Al. Filipescu. Proiectul a fost elaborat în 1912 de arhitectul belgian O. van Rysselberghe. Proiectul a fost corelat cu noul prospect al Șoselei Jianu (stabilit prin 1910) și cu parcelarea Blanc, realizată la sfârșitul secolului al XIX-lea. Odată cu proiectul parcelării Filipescu, primăria a aprobat și câteva reguli simple de construire: retragerea uniformă de la stradă, obligativitatea de a realiza clădiri izolate (vile), înălțimea maximă la cornișă (14 m). Cea mai mare parte a construcțiilor au fost realizate între cele două războaie mondiale. (...) Este un cartier rezidențial aristocratic, tipic pentru opțiunea culturală occidentală a elitelor din prima jumătate a secolului al XX-lea. Gradul de protecție al zonei este maxim: se protejează valorile arhitectural - urbanistice, istorice și de mediu natural în ansamblul lor. Sunt permise intervenții care conservă și potențează valorile existente", se arată în Planul Urbanistic al zonei protejate.

Vila Filipescu-Brâncoveanu a fost construită între 1908-1915 de fiul lui Ion Filipescu-Vulpache, Alexandru (1852-1916) după planurile arhitectului Roger Bolomey. Această reședință, alături de alte bunuri imobiliare, a fost moștenită de Constantin Basarab Brâncoveanu (1875-1967), unul dintre marii proprietari funciari de atunci, văr primar cu Alexandru Filipescu. În anii '30, Constantin Basarab Brâncoveanu a girat cu această proprietate mai multe împrumuturi bancare pe care însă nu le-a putut plăti la timp, ca urmare Primăria Capitalei a intrat în posesia vilei și a parcului. PNL folosește azi vila cu chirie, ea aparținând RA-APPS. PNL și-a exprimat intenția de a cumpăra vila în 2013.