ADMINISTRATIE LOCALA Joi, 28 Martie 2024, 07:29

0

Locurile de joacă din Sectorul 1 ar putea fi închise, a declarat primarul Clotilde Armand, într-un interviu acordat cititorilor HotNews.ro, pentru că nu mai are bani în buget pentru mentenanță. „Asta deoarece consilierii PSD și PNL au tăiat printr-un amendament aproape toți banii de la spații verzi, unde era inclusă și întreținerea locurilor de joacă”.

Clotilde Armand Foto: Inquam Photos / Nichita Cojocea

„În același capitol bugetar unde am spațiile verzi am și întreținerea locurilor de joacă. Au lăsat 20 de milioane din 200 - 250 milioane lei, cât era pe mandatele precedente”, spune Clotilde Armand. ”Cu 20 de milioane am plătit facturile din decembrie. După ce am plătit aceste facturi, am lansat comenzile pentru ianuarie și februarie și acuma am ajuns să nu mai putem să prestăm nici niște servicii de bază, cum este întreținerea locurilor de joacă. Din 1 aprilie o să închidem și locurile de joacă, pentru că în acest capitol bugetar nu a rămas nimic”, a explicat primarul USR al Sectorului 1.

„Dacă nu putem să asigurăm un serviciu profesionist, eu ca primar nu-mi voi asuma”

Întrebată ce lucrări de mentenanță trebuie făcute urgent și fără de care locurile de joacă nu pot funcționa, primarul spune că este vorba despre componentele care se deteriorează și care trebuie înlocuite:

„Locurile de joacă au niște mecanisme, care sunt verificate constant și în momentul în care se desface ceva sau s-a rupt o piesă, vine imediat o echipă care repară, dar cu piesele care aparțin de firma care ne-a pus echipamentul”.

”Adică nu se fac improvizații cu locurile de joacă. Și aceste servicii care sunt nu numai non-stop, dar și cu niște piese de schimb care sunt certificate, adică totul este profesionist”.

”Dacă nu putem să asigurăm un serviciu profesionist, eu ca primar nu-mi voi asuma că o să am noroc și nu se va rupe jocul respectiv”.

”Adică evident că unii ar putea spune ok, faceți o improvizație cu personalul de la ADP și puneți acolo un șurub care va funcționa. Nu facem asta, dacă nu sunt întreținute și reparate în mod profesionist, le închidem”, a explicat Clotilde Armand.

„Mai avem electricitate pentru că ne-am rugat de cel care ne prestează serviciul”

Edilul spune că le-a prezentat problema consilierilor din opoziție, dar aceștia nu au fost de acord cu rectificarea bugetară propusă.

„Am venit deja de cinci sau șase ori cu o rectificare bugetară, care ar îndrepta bugetul, ca să devină legal. Și tot nu votează. În primărie nu mai avem lifturi, nu mai avem curățenie, nu mai avem pază, mai avem electricitate pentru că ne-am rugat de cel care ne prestează serviciul”, a conchis primarul Clotilde Armand.

Interviul integral cu Clotilde Armand va fi publicat vineri de HotNews.ro.