Promenada verde, proiectul care prevede curățarea și amenajarea malurilor salbei de lacuri Colentina, lăsate în paragină de 30 de ani, este unul dintre cele mai mari și frumoase proiecte promise de primarii Clotilde Armand și Radu Mihaiu în campania electorală din 2020. Deși mai sunt câteva luni până la alegeri, proiectul a rămas la faza birocratică, fiind amenajate doar câteva bucățele, demonstrativ.

Promenada verde în Sectorul 2 Foto: HotNews/Catiusa Ivanov

Lucrările efective de amenajare a traseului nu au început nici în 2023 și sunt șanse mici să înceapă în 2024. Singurul lucru major care s-a făcut în teren până acum: Primăria Sectorului 2 aproape a finalizat de curățat lacurile din administrare, fiind scoase aproape 40.000 de tone de gunoi.

Ce a făcut Primăria Sectorului 1 pentru amenajarea promenadei verzi

În 2021, primarul Clotilde Armand a deschis publicului trei tronsoane din jurul Lacului Băneasa, pe străzile Mateloților, Gârlei și Madrigalului, care erau îngrădite. Amenajările făcute au fost minimale, scopul fiind unul demonstrativ, să arate cetățenilor potențialul uriaș al acestui proiect.

Tot în 2021, Primăria a început inventarierea terenurilor care se suprapun cu traseul promenadei, a încheiat un protocol cu Administrația Lacuri Parcuri și Agrement de la Primăria Capitalei (administratorul lacurilor), pentru realizarea proiectului și a lansat licitația pentru elaborarea planului de urbanism aferent proiectului.

În 2022, nu a mai fost deschis niciun tronson, dar s-a continuat inventarierea terenurilor, s-a pornit licitația pentru studiul de fezabilitate și proiectare și s-a discutat cu proprietarii terenurilor care ajung în buza apei, dacă sunt de acord sau nu să cedeze teren.

Viceprimar sector 1: „Nimeni nu a reușit să ajungă până unde am ajuns noi”

În 2023 a fost finalizat inventarul terenurilor, s-au intabulat terenurile care erau în domeniul public, au fost discuții cu proprietarii ca să cedeze o mică suprafață pentru realizarea promenadei, a declarat pentru HotNews.ro viceprimarul Oliver Păiuși. Tot în 2023, Primăria Sectorului 1 a reușit să finalizeze licitațiile pentru realizarea Planului Urbanistic Zonal necesar realizării proiectului și licitația pentru proiectarea lucrărilor de punere în siguranță a malurilor de lac.

„Principala reușită a fost că am câștigat definitiv litigiul care viza procedura de achiziție pentru elaborarea PUZ-ului pentru promenadă. S-a semnat contractul și a început proiectarea. Apoi am reușit să rezolvăm în mare partea de cadastru pe zonele respective.

Au fost sute de acțiuni, fiind mii de parcele cu diferiți proprietari pe malul lacurilor, pe traseul promenadei. A fost un puzzle uriaș pe care l-am făcut. Am intabulat pentru municipiul București terenurile propietate privată, avem acel parteneriat cu Consiliul General.

Pe de altă parte am finalizat licitația pentru proiectul de amenajare a malului de lac și consolidarea malurilor. Acest proiect va fi finalizat în luna martie și va fi supus aprobării Consiliului Local.

Urmează să facem licitația pentru execuție. PUZ-ul va fi gata până în august. Ce sperăm că vom face anul acesta sunt tronsoanele existente, făcute acum 40 de ani și care trebuie reamenajate”, a explicat Păiuși.

În ceea ce privește proprietățile private de pe traseul promenadei, Păiuși spune că aproximativ 90% dintre proprietari doresc să cedeze teren pentru realizarea proiectului.

„Foarte mulți dintre proprietari sunt de acord să cedeze, să facă o rectificare cadastrală, în sensul în care ei aveau deja obligația prin lege să păstreze drumul de halaj de pe malul lacului, cu o lățime minimă de 4 m. Cam 90% dintre dezvoltatorii cu care am discutat au spus că sunt de acord să cedeze. Cu restul de 10% care nu doresc să cedeze sau încă nu am reușit să discutăm cu ei - fiindcă sunt situații unde sunt 50 de proprietari pe o parcelă, am putea amenaja acele podețe deasupra apei, care ocolesc proprietățile”, a explicat Păiuși.

Întrebat de ce a durat atât de mult toată partea birocratică, Păiuși spune că a fost un lucru aproape imposibil de făcut.

„S-a încercat de mai multe ori, în ultimii 20 de ani, însă nu a făcut nimeni asta fiindcă a fost aproape imposibil de făcut și nimeni nu a reușit să ajungă până unde am ajuns noi”, a explicat Păiuși.

Contractul pentru realizarea “Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții renovare, reabilitare a malurilor lacurilor Băneasa, Grivița și Străulești – Promenada Verde” a fost semnat în mai 2023 cu firmele Aquaproiect și Tera Design Studio, valoarea fiind de 3.555.816 lei. Licitația a fost lansată în septembrie 2022.

Contractul pentru elaborarea PUZ-ului „Promenada verde” a fost semnat de primarul Clotilde Armand abia în decembrie 2023 din cauza faptului că firma Vego Concept Engineering a contestat câștigătorul desemnat de Primăria Sector 1. CNSC a stabilit însă că Primăria Sectorului 1 are dreptate, iar câștigător este Asocierea Agorapolis SRL - Raumplan Design. Valoarea contractului este de 838.000 lei fără TVA.

În cel mai bun caz lucrările de amenajare a promenadei vor începe în 2025, după cum se prezintă situația.

Ce a făcut Primăria Sectorului 2 pentru amenajarea promenadei verzi

În Sectorul 2, principalul obstacol în calea realizării „Promenadei verzi” era gunoiul din lac, aruncat acolo în ultimii 30 de ani. În 2021, s-au curățat insula de pe Lacul Plumbuita, lacul, canalul de legătură cu Lacul Fundeni și o parte din acest lac, s-au scos 10.000 tone de gunoi. În 2022 la fel. În 2023, 14.000 tone din lacul Fundeni, potrivit datelor transmise de reprezentanți ai Primăriei Sector 2 la solicitarea HotNews.ro. Instituția are contract pentru ridicarea și transportarea la groapă a încă 30.000 tone de gunoi. Nu tot gunoiul scos a fost transportat la groapă.

„Ultima sută de metri pe lacul Fundeni, dar și cea mai grea. A fost un an intens pe salba de lacuri. S-a lucrat pe mai multe fronturi, s-au depășit obstacole ce păreau imposibile și într-un final tragem linie pe plus. Lacul Fundeni a fost abordat pe toate părțile. Mai rămân câteva zone mici pentru anul viitor, însă ce a fost greu a trecut. În 2024 vom termina toată acțiunea de ecologizare”, a scris primarul Radu Mihaiu, la finalul lunii noiembrie, pe pagina de Facebook.

În 2021 și 2022 a fost asfaltată și strada de pe malul lacului Plumbuita, între Parcul Plumbuita și Parcul Doamna Ghica, care era plină de gropi, practic prima bucată de promenadă, amenajată sumar.

Altceva însă nu s-a mai făcut. În 2022 și 2023 s-a lucrat în principal la inventarul terenurilor care se suprapun cu traseul promenadei și intabularea lor, pregătirea temei de concurs pentru amenajarea promenadei.

Primăria Sectorului 2 a semnat în 2022 un contract cu Ordinul Arhitecților din România, care va organiza concursul internațional de soluții pentru amenajarea malurilor lacurilor.

În 2024, cel mai probabil se va face concursul de soluții pentru elaborarea studiului de fezabilitate, se va începe elaborarea SF-ului și după finalizarea și aprobarea lor se poate demara licitația pentru execuția lucrărilor.

„În 2023 s-a muncit la elaborarea temei de concurs, a regulamentului și delimitarea zonei de studiu. Am finalizat lista terenurilor care se suprapun cu promenada, avem acest inventar. În paralel am pregătit documentația pentru intabularea terenurilor necadastrate din zona de protecție a salbei. În baza protocolului cu Primăria Sectorului 2, Apele Române realizează la rândul lor cadrastrarea terenurilor aflate sub incidența Legii 107/1996, legea Apelor Romane, terenurile fiind în proprietatea statului și administrarea Apelor Române”, se arată în răspunsul transmis de reprezentanți ai Primăriei Sector 2.

Potrivit inventarului făcut, circa 60% din terenurile de pe traseul promenadei sunt proprietate privată, restul proprietatea statului.

Primăria nu are date câți dintre privați ar vrea să cedeze teren, dacă doresc, au fost însă identificate 96 de locații unde au existat suspiciuni că proprietarii au venit cu gardul până în lac, deși nu ar fi avut dreptul. Au fost desființate în mod voluntar 33 de extinderi, ca urmare a somațiilor transmise de Poliția Locală Sector 2, acolo unde proprietarii nu au dorit să desființeze, au fost emise 7 dispoziții de desființare, dintre care 6 au fost puse în aplicare, iar una contestată și ulterior câștigată în instanță, urmând a fi pusă în aplicare de ADP2, potrivit sursei citate.

Cât costă amenajarea promenadei, ce terenuri vor fi expropriate/cumpărate, toate lucrurile acestea vor fi stabilite prin studiul de fezabilitate.

Despre promenada verde

În București, pe cursul râului Colentina sunt 10 lacuri: Străulești, Grivița, Băneasa, Herăstrău, Floreasca, Tei, Plumbuita, Fundeni, Dobroiești și Pantelimon I. Primele 5 sunt în Sectorul 1, următoarele 5 în Sectorul 2. Străulești, Grivița, Băneasa, Herăstrău, Floreasca, Tei sunt în administrarea Primăriei Capitalei prin Administrația Lacuri Parcuri și Agrement, iar restul se află la apele Române.

Deși sunt o resursă extraordinară a orașului și au un potențial uriaș, acestea au fost lăsate în paragină timp de 30 de ani și au devenit adevărate gropi de gunoi.

HotNews.ro a scris în ultimii 10 ani de mai multe ori despre starea acestora.

În 2007, Consiliul General al Municipiului București a aprobat indicatorii economici pentru un proiect de reabilitare a salbei de lacuri Colentina, curățarea zonelor adiacente și introducere acestora într-un circuit turistic. Proiectul, în valoare de circa 33 milioane de euro, ar fi trebuit finanțat în proporție de 85 la sută din fonduri europene, dar după venirea lui Sorin Oprescu la Primăria Capitalei, în 2008, a fost dat uitării.

În 2010, Primăria Capitalei a venit cu un nou proiect, amenajarea unui circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei și zona adiacentă lor. Valoarea proiectului a fost de 20 de milioane de euro, o parte din fonduri europene. Acesta a fost făcut, dar s-a făcut prost, deoarece nu există un traseu continuu între cele două lacuri, astfel că nu prea este folosit, iar amenajările s-au degradat. Restul lacurilor au rămas tot în paragină.

În campania electorală din 2020, Clotilde Armand și Radu Mihaiu au promis că vor curăța mizeria de malul lacurilor dacă ajung primari și vor amenaja acolo o promenadă verde, un traseu pentru pietoni și bicicliști, astfel încât să poți pleca pe malul lacurilor de la un capăt al Bucureștiului și să ajungi la celălat. Un proiect frumos, dar greu de realizat în condițiile în care o bună parte din drumul de pe malul lacurilor, care trebuia că păstrat că atare, a devenit proprietate privată, construcțiile se întind până în lac, iar în zonele unde nu este așa este plin de gunoi.

În cel mai bun caz, lucrările de amenajare a promenadei vor începe în 2025.