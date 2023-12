ADMINISTRATIE LOCALA Sâmbătă, 23 Decembrie 2023, 08:58

ONG-urile și persoanele care le controlează trebuie să aibă reprezentarea faptelor și consecințelor faptelor lor, este de părere Andrei Diaconescu, cofondator & co-CEO One United Properties, într-un drept la replică solicitat HotNews.ro. Acesta spune că legea permite acces liber la justiție, le prezumă interesul și le conferă calitatea procesuală activă pentru a ataca proiecte de sute de milioane de euro cu taxe de timbru de numai câteva zeci de lei, însă atunci când demersurile lor litigioase se dovedesc a fi neîntemeiate, acestea trebuie să poată răspunde cel puțin pentru cheltuielile de judecată.

Diaconescu acuză ONG-urile că au încercat să blocheze activitatea șantierului prin mai multe sesizără și au cauzat prejudicii de imagine companiei, iar cheltuielile de judecată dispuse de instanță în sarcina lor sunt infime raportat la prejudicii.

„Persoanele fizice care se ascund în spatele acestor ONG-uri și care le coordonează activitatea au încercat să blocheze activitatea șantierului prin nenumărate sesizări la autoritățile de control, prin manipularea asociațiilor de locatari din jurul proiectului, prin șicanarea și amenințarea muncitorilor de pe șantiere și chiar prin formularea de plângeri penale (și acelea respinse ca neîntemeiate). Aceste cheltuieli de judecată acordate de instanțele judecătorești, infime față de valoarea proiectului, nu acoperă nici 1% din prejudiciul total suportat de companie, concretizat prin îngreunarea vânzărilor, îndepărtarea investitorilor, întârzierea finanțărilor și afectarea imaginii grupului. Toate cele 9 (nouă) litigii au fost soluționate în favoarea One Mircea Eliade Properties, întrucât s-a demonstrat că dezvoltarea One Floreasca City are la bază toate documentațiile și autorizațiile necesare, emise de autoritățile abilitate, respectând întocmai litera legii și procedurile specifice domeniului în care activăm”, susține Andrei Diaconescu.

Prezentăm mai jos punctul de vedere al dezvoltatorului imobiliar One United Properties, așa cum l-am primit.

Andrei Diaconescu, cofondator & co-CEO One United Properties:

Din anul 2018 și până în prezent, Asociația Salvați Bucureștiul (împreună cu alte două ONG-uri controlate de Nicușor Dan) au atacat în instanță unul dintre proiectele noastre - One Floreasca City (în valoare de peste 400 milioane Euro) care include componenta rezidențială (One Mircea Eliade – aproximativ 200 milioane Euro), componenta de birouri (One Tower – aproximativ 115 milioane Euro) și componenta comercială (One Gallery – aproximativ 90 milioane Euro). Acest proiect, dezvoltat pe terenul nostru proprietate privată, a readus comunității locale o zonă industrială aflată în paragină de peste 20 de ani (fosta platformă aferentă fabricii Automatica). În plus, societatea noastră a suportat costurile aferente renovării parcului și reamenajării tramei stradale și reconfigurării intersecțiilor din proximitatea proiectelor, cu scopul fluentizării traficului.

Pe de altă parte, toate cele 9 (nouă) litigii pornite de aceste ONG-uri au fost respinse ca neîntemeiate de către instanțele judecătorești, iar în două dintre aceste dosare judecătorii au obligat reclamantele la plata unor cheltuieli de judecată. Facem precizarea că aceste cheltuieli, stabilite de instanțe prin hotărâri definitive, au fost deja cenzurate în parte și, oricum, reprezintă numai o fracțiune din costurile totale suportate de societatea noastră pentru pregătirea și susținerea apărărilor necesare pentru protejarea dreptului nostru de proprietate privată.

Toate cele 9 (nouă) litigii au fost soluționate în favoarea One Mircea Eliade Properties, întrucât s-a demonstrat că dezvoltarea One Floreasca City are la bază toate documentațiile și autorizațiile necesare, emise de autoritățile abilitate, respectând întocmai litera legii și procedurile specifice domeniului în care activăm.

Pe lângă zecile de termene aferente acestor litigii, care s-au întins pe parcursul ultimilor 6 ani, persoanele fizice care se ascund în spatele acestor ONG-uri și care le coordonează activitatea au încercat să blocheze activitatea șantierului prin nenumărate sesizări la autoritățile de control, prin manipularea asociațiilor de locatari din jurul proiectului, prin șicanarea și amenințarea muncitorilor de pe șantiere și chiar prin formularea de plângeri penale (și acelea respinse ca neîntemeiate). Aceste cheltuieli de judecată acordate de instanțele judecătorești, infime față de valoarea proiectului, nu acoperă nici 1% din prejudiciul total suportat de companie, concretizat prin îngreunarea vânzărilor, îndepărtarea investitorilor, întârzierea finanțărilor și afectarea imaginii grupului, mai ales în contextul în care societatea One United Properties SA a fost listată la Bursa de Valori București în vara anului 2021.

Cu toate acestea, ONG-urile reclamante nu au înțeles să-și onoreze de bunăvoie obligația de a achita cheltuielile de judecată stabilite de instanțe, nu au achitat nici în cadrul procedurilor de executare silită, iar executorii judecătorești au emis procese verbale de insolvabilitate. Pe baza acestor procese verbale s-a solicitat dizolvarea asociațiilor reclamante.

Asociația Mișcarea Civică Miliția Spirituală (pentru care Nicușor Dan a avut calitatea de reprezentant) a fost dizolvată definitiv la data de 12 decembrie 2022, Asociația SOS Orașul (înființată și controlată de partenera de viață a lui Nicușor Dan) a fost dizolvată la data de 18 noiembrie 2022, iar Asociația Salvați Bucureștiul (înființată de Nicușor Dan) a fost dizolvată la data de 20 decembrie 2023. Aceste ONG-uri și persoanele care le controlează trebuie să aibă reprezentarea faptelor și consecințelor faptelor lor. Legea română le permite acces liber la justiție, le prezumă interesul și le conferă calitatea procesuală activă pentru a ataca proiecte de sute de milioane de euro cu taxe de timbru de numai câteva zeci de lei, însă atunci când demersurile lor litigioase se dovedesc a fi neîntemeiate, acestea trebuie să poată răspunde cel puțin pentru cheltuielile de judecată.

Cât privește efectele unei eventuale rămâneri definitive a hotărârii de dizolvare a Asociației Salvați Bucureștiul, inclusiv Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit cu forță obligatorie faptul că o asociație nu este viabilă dacă este insolvabilă, deoarece nu mai are capacitatea de a relaționa economico-juridic. Considerăm că nu putem permite acestor persoane fizice să se ascundă la nesfârșit în spatele acestor ONG-uri exclusiv pentru scopuri și interese politice personale. Compania One United Properties va continua sa apere cu fermitate în instanță toate proiectele imobiliare pe care le dezvoltă și va urmări fără ezitare recuperarea oricăror prejudicii cauzate, atât de la persoanele juridice responsabile, cât și de la persoanele fizice care le controlează.

Hotnews.ro a scris joi că dezvoltatorul imobiliar One Mircea Eliade Properties a obținut în instanță dizolvarea Asociației Salvați Bucureștiul. Decizia a fost dată de Judecătoria Sectorului 5, pe 20 decembrie, și nu este definitivă. De ce instanța a luat această decizie, urmează să vedem în motivare, când va apărea. Contactat de HotNews.ro, Nicușor Dan, cel care a înființat Asociația Salvați Bucureștiul, a declarat că este din păcate un fenomen general care ține de ce anume este statul de drept în România.

Salvați Bucureștiul nu este singura asociație pentru care One Mircea Eliade Properties a cerut dizolvarea. Asociația Miliția Spirituală, care a cerut în instanță anularea acordului de mediu și autorizației de construire pentru turnurile One de la Hala Ford, din Floreasca, a fost dizolvată anul acesta după ce instanța a decis acest lucru la cererea aceluiași dezvoltator imobiliar - One Mircea Eliade Properties SRL. Motivul: a pierdut procesele intentate dezvoltatorului imobiliar și nu a avut bani să plătească cheltuielile de judecată imputate.

În acest proces a fost parte și Salvați Bucureștiul, cererea de dizolvare fiind făcută pentru aceleași cheltuieli de judecată.

