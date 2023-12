ADMINISTRATIE LOCALA Vineri, 15 Decembrie 2023, 08:06

0

Primăria Sectorului 3, prin compania municipală Algorithm Construcții S3,a primit o factură de aproape 17.600 de euro pentru mentenanța, pe trei luni, a celor 121 de palmieri de la Hala Laminor și altor 700 de plante, potrivit unui document consultat de Hotnews.ro. Contractul a fost încheiat cu firma Platinum Plants&More din Giurgiu. Pentru achiziția plantelor exotice și mentenanță, compania Primăriei Sectorului 3 a plătit peste 1,8 milioane lei în 2023, către aceeași firmă din Giurgiu care și-a schimbat numele.

Palmieri in Hala Laminor Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Factura pentru plata serviciilor a fost emisă pe 30 octombrie 2023, valoarea totală fiind de 87.871 lei, aproximativ 17.600 euro.

Defalcat, pentru mentenanța celor 700 de plante, mentenanța pentru o lună costă 18.564 lei, iar pentru cei 121 palmieri - circa 6.050 lei.

Contractul pentru mentenanța palmierilor și a plantelor de la Hala Laminor nu este singurul încheiat de Algorithm Construcții S3 cu firma din Giurgiu.

Potrivit unui contract încheiat pe 25 septembrie 2023, au fost cumpărate plante ornamentale la ghiveci în valoare de 306.500 lei, fiind emise două facturi pentru această sumă.

Potrivit unui act adițional la contractul 5315/25.09.2023, a mai cumpărat produse de la această firmă în valoare de 369.985 lei, potrivit unei facturi emise pe 14 noiembrie 2023. Nu este detaliat însă despre ce produse este vorba, dacă sunt tot plante sau altceva.

Deși primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, se laudă cu transparența decizională, contractele nu sunt pe site-ul companiei municipale, pagina apărând în mentenanță.

În total, firma Platinum Plants&More din Giurgiu a emis în ultimele 3 luni facturi de aproape 765.000 lei - circa 150.000 de euro.

Potrivit termene.ro, firma îl are drept unic acționar și administrator pe PRODAN MARIAN DRAGOȘ. Firma a avut anul trecut un profit de 425.722 RON și o cifră de afaceri de 1.748.756 lei. Mai este acționar și în firma asociat si administrator PROJECT GARDEN CONSTRUCT S.R.L.

Firma Platinum Plants&More este de fapt fosta firmă Prodan Truck SRL, aceasta schimbându-și numele în 2023, ambele având același CUI.

Prodan Truck SRL a emis în 2023 facturi în valoare de peste 1 milion de lei către Algorithm Construcții S3, în principal pentru achiziție plante exotice și mentenanța acestora:

achiziția de ghivece de 160,240 și 285 l - 375.544 lei - 16 mai 2023

produse nespecificate în valoare de 478.084 lei - 17 mai 2023

produse nespecificate în valoare de 41.420 lei - 7 iunie 2023

126 ghivece de 155 l în valoare de 31.487 lei - 7 iunie 2023

o factură de 4581 lei pentru cazare Grecia și Italia - august 2023

o factură de 139755 lei pentru transpalntare palmier la ghiveci, plantare și mentenanță plante Hala Laminor pentru 3 luni - 16 august 2023

Odiseea palmierilor din Sectorul 3 a început în luna mai, când primarul Robert Negoiță a plantat palmieri în Piața Unirii din București, unde a amenajat trotuarele și câteva spații verzi fără acordul Primăriei Capitalei. Palmierii au fost scoși imediat de Primăria Capitalei.

Atunci, Negoiță spunea că palmierii costă „2 lei”, de fapt „până intr-o mie de lei bucata”.

„Și, da, costă doi lei, costă foarte puțin, până într-o mie de lei bucata cu transport și TVA inclus. Dacă găsiți un preț mai bun la plante atât de mari, vă rog să-mi aduceți la cunoștință că sunt foarte interesat. Avem garanția că dacă unul moare, va fi înlocuit cu o plantă sănătoasă. Ne dorim nu numai să avem cât mai mult verde, ci și cât mai multă diversitate și cât mai frumos. Palmierii chiar sunt frumoși și am mari speranțe că vor crește mari, vor fi sănătoși și îi vom avea o perioadă lungă”, explica Negoiță.

După ce Primăria Capitalei a scos palmierii din Piața Unirii, Negoiță a luat decizia de a amenaja o seră exotică la Hala Laminor. Acesta a mai spus și că va planta 300 de palmieri rezistenți la ger prin Sector .

„Am venit la Hala Laminor deoarece aici este originea poveștii cu palmieri, această poveste care devine din ce în ce mai frumoasă, cu minunatele plante exotice. Este nevoie de cât mai multe plante în zona urbană, care să genereze oxigen, învățăm la școală. Trebuie să încurajăm lumea să meargă la școală, să învețe ce este cu plantele.

O să intrăm în hala Laminor și o să vizităm zona care va deveni un parc în interior, o grădină botanică, în care să aducem elevii care nu au avut posibilitatea să viziteze țări exotice și să vină aici să vadă cum crește banana în copac, cum cresc portocalele, lămâile, curmalele.

Luând legătura cu specialiștii, aceștia ne-au recomandat, ne-au întrebat de ce în oraș nu punem plante de genul acesta. Le-am spus că nu rezistă în oraș. Au spus, domnule primar, nu aveți dreptate, sunt zone la fel ca Bucureștiul unde rezistă palmierii și se dezvoltă”, a declarat Negoiță în luna mai a acestui an.

Mini-grădina botanică va avea lămâi, banani, cactuși, bambus, leandri, dar și alte specii de palmieri, a mai spus Negoiță.

„Avem nevoie de spațiu verde, de plante și cred că este o ocazie ca cei mici să poată vedea de aproape aceste plante care trăiesc în zone tropicale. Am găsit aceste plante la prețuri foarte mici și vom amenaja până la sfârșitul acestui an o mini grădină botanică. De altfel, pe traseul către primărie, cei care vor veni la sediul nostru vor trece prin această grădină cu plante exotice. Este ușor să critici, este mai greu să faci, iar noi la Sectorul 3 am dovedit că știm să facem”, a declarat primarul Sectorului 3.

Întrebat unde vor fi mutați palmierii scoși de Primăria Capitalei din Piața Unirii, primarul a spus că a pus câțiva în fața Primăriei, iar restul în Parcul Pantelimon, la parcul acvatic. Primarul a repetat că palmierii au costat mai puțin de 1.000 lei cu transport și TVA și s-au cumpărat 260-280 de palmieri, „două camioane pline”.