Sezonul rece a debutat cu mai multe avarii la sistemul de termoficare care au lăsat mii de blocuri din București fără apă caldă și căldură. Asta în ciuda promisiunilor primarulului general Nicușor Dan și a conducerii Termoenergetica că iarna aceasta va fi mai bine ca iarna trecută și a faptului că în ultimii 3 ani au fost înlocuiți circa 100 de km de rețea de termoficare și s-au făcut două lucrări care permit alimentarea Sectoarelor 2 și 3 din CET-urile Progresul iar zona de Nord din CET Grozăvești.

Lucrare Termoenergetica Foto: Hotnews / Catiușa Ivanov

Ce se întâmplă de avem în continuare aceste avarii majore? Am vorbit cu directorul Termoenergetica, Adrian Teodorescu.

„Rețeaua primară are în jur de 960 km. Din aceștia au fost schimbați sub 100 de km, iar din cauza vechimii rețelei există riscul de producere a avariilor pe acele tronsoane nemodernizate. De exemplu, avaria de ieri s-a petrecut pe magistrala III Sud, o conductă care are o vechime de peste 35 de ani”, a explicat Teodorescu.

Acesta susține în continuare că iarna aceasta va fi mai bine ca iarna trecută, dar în fiecare an la startul sezonului de încălzire apar probleme până se echilibrează sistemul.

„Vom avea parametri mai buni și avarii mai mici. Indiscutabil, de fiecare dată la pornirea sistemului, până când sistemul se așează, ca să vorbim în termeni populari, până se echilibrează hidraulic și termic, avariile sunt inerente. Am avut două avarii consecutive pe care le-am remediat în timp record, cu eforturi uriașe, chiar și această avarie de ieri, care este o avarie grea, la acest moment încărcăm și pornim magistrala I din CET Sud, în această după-amiază Sectorul 3 va reveni în parametri, iar Sectorul 2 va avea de la sistare - parametri insuficienți, mă refer la zona Colentina, Fundeni care este oprită la acest moment. În două zile vom reveni la un confort termic normal. Deci prin investiții s-au schimbat acele conducte despre care vorbeați, starea sistemului este un pic îmbunătățită, dar nu semnificativ. Investițiile în sistemul de termoficare sunt investiții care durează 4-5 ani, cu eforturi susținute, pentru a se schimba radical această situație a avariilor”, a declarat Teodorescu.

Directorul Termoenergetica spune că, de anul viitor, după ce se vor înlocui încă 100 de km de rețea primară pin proiectul pe fonduri europene, situația se va îmbunătăți semnificativ.

„Eu continui să cred că dacă Programul Operațional Infrastructură Mare, în anul 2024 se va desfășura conform graficului, iarna 2024-2025 va fi o îmbunătățire semnificativă”, a explicat Teodorescu.

Întrebat de ce oamenilor nu li se spune de la început câte zile vor rămâne fără apă caldă și căldură, iar termenul din aplicația Termoalert este decalat cu două zile, apoi cu alte două trei zile, până se ajunge la o săptămână, apoi este apă caldă o zi, apoi dispare iar, Teodorescu spune că termenele date sunt estimative și se poate ști clar abia când muncitorii intră în subteran.

„Termenele sunt estimative. Să vă dau un exemplu cu avaria de ieri. S-a procedat la evacuarea apei de aseară până azi, în jurul prânzului. Termenul de remediere este estimat la 48 de ore, dar oamenii noștri încă nu au reușit să coboare în canal, unde sunt 90 de grade, ca să vadă dimensiunile avariei și în funcție de acestea se prelungește sau nu termenul. Dacă am avut o avarie care se întinde pe 850 m, este evident că termenul de remediere se prelungește la o săptămână, fiindcă oamenii nu aveau de unde să știe ce găsesc în subteran. Mai avem situația în care remediem avaria, încărcăm, și apare o nouă avarie mai încolo și trebuie să oprim apa”, a explicat directorul Termoenergetica.

În total, Primăria Capitalei va moderniza 210 km rețea de termoficare, cu o valoare de 260 de milioane de euro, din care 200 de milioane euro fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM).

Primăria Capitalei a început, în luna iunie, lucrările de reabilitare a acelor 210 km de rețea de termoficare, cu un tronson de 6 km, pe bd. 1 Decembrie 1918. În luna iulie, Primăria Capitalei a deschis cel de-al doilea șantier pentru reabilitarea a 1,64 km de rețea primară din cartierul Militari, pe strada Apusului.

Anul acesta, primarul Nicușor Dan a promis că vor începe lucrările la 90 de km de rețea din cei 210 km, termenul de finalizare fiind sfârșitul lui 2024.

La finalul lunii noiembrie, primarul Nicușor Dan a anunțat pe pagina de Facebook că a finalizat înlocuirea primului tronson de conductă cu finanțare din fonduri europene, cel din cartierul Militari, 1,64 km de rețea primară.

„Instalația este în funcțiune și alimentează 174 blocuri, respectiv 9.807 apartamente din sectorul 6 (Bd. Iuliu Maniu – intrarea Jarului – str Corbilor – str Apusului – str Ghirlandei). Alte 7 șantiere pentru înlocuirea sistemului de termoficare finanțate cu fonduri POIM sunt în prezent deschise și se află în diferite stadii de execuție. În afară de acestea, trei obiective sunt în faza de autorizare, iar restul (până la 25) sunt în faza de proiectare”, a anunțat Nicușor Dan.

Primăria Capitalei riscă să piardă finanțarea europeană de 260 milioane de euro, din cei 360 milioane, valoarea totală a proiectului, dacă nu termină măcar un tronson până la finalul acestui an. Rămâne de văzut ce se va întâmpla.

În luna august, jumătate dintre bucureștenii racordați la rețeaua de termoficare au stat 3 săptămâni fără apă caldă pentru lucrarea de modernizare a căminului din strada Releului. Atunci, Nicușor Dan promitea că situația se va îmbunătăți.

„Este o lucrare care a fost amânată de foarte multă vreme, un cămin în strada Releului, pe magistrală, care a fost dat în folosință în 1968 și pentru care nu s-au mai făcut lucrări și a fost obligatoriu să-l facem acum pentru a nu mai fi în situația, cum am fost din păcate în iarna 2020, de a avea în iarnă două sectoare 2 și 3 fără apă caldă. Deci am luat decizia să facem această lucrare acum, în paralel cu oprirea planificată a CET Sud pentru revizie. În momentul în care această lucrare se va finaliza, o să putem să alimentăm Sectoarele 2 și 3 și din CET Progresu”, spunea în august Nicușor Dan.

Tot atunci s-a făcut în Sectorul 1 o lucrare care permite alimentarea Sectorului 1 din CET Grozăvești.

Sistemul centralizat de încălzire din București, pierderi de aproape 40% în 2022

Sistemul centralizat de termoficare din București a avut în 2022 pierderi de căldură de circa 40%, cu aproape 3% mai mult decât în 2021, potrivit bilanțului energetic aprobat de Consiliul General al Municipiului București. Din cele circa 3,9 milioane gigacalorii intrate în rețeaua principală, circa 1,22 milioane s-au pierdut. Pierderile sunt acoperite de municipalitate.

Maria Mitran, director economic Termoenergetica, a explicat în septembrie 2023, când a fost aprobat bilanțul energetic, că pierderile, procentual, au crescut din cauza faptului că în ultimii 3 ani, consumul a scăzut cu 18% din cauza creșterii temperaturii medii, astfel, sezonul de încălzire a fost scurtat în 2022 cu două luni, respectiv lunile aprilie și octombrie, dar și din cauza reducerii consumului ca urmare a reabilitării termice a blocurilor.

„O primă concluzie a acestei analize este faptul că în perioada 2020-2022 pierderile de energie termică în rețeaua primară au crescut de la 28,91% la 31,54%, în timp ce cantitatea de agent termic furnizată din rețeaua de transport a scăzut cu 17,86%.

Dat fiind volumul de energie tranzitat, nivelul pierderilor este ridicat și conduce la efecte negative din punct de vedere tehnic și economic. Principala cauză a pierderilor de energie termică din circuitul primar o reprezintă vechimea conductelor ce alcătuiesc rețeaua (65% dintre ele au peste 25 ani vechime), consecința majoră fiind numărul mare de avarii ce se produc (2.241 de avarii remediate pe circuitul primar în 2022) și deteriorarea izolației clasice a conductelor. (...)

Pierderile în rețeaua secundară au crescut de la 11,39% la 12,73%. Principala cauză a pierderilor de energie termică o reprezintă vechimea conductelor (aproape 50% dintre ele au peste 25 de ani vechime)”, se arată în bilanț.

Pentru reducerea pierderilor de energie se recomandă demararea programului de reabilitare a rețelelor termice primare și înlocuirea cu conducte preizolate, prevăzute cu sistem de detectare automată a pierderilor.

Se poate estima că reabilitarea întregului sistem de transport ar fi un proiect care s-ar desfășura pe cel puțin 20 de ani și ar costă cel puțin 1 miliard de euro. Calculele indică faptul că se poate ajunge la redimensionarea și înlocuirea a cca. 80% din totalul conductelor de transport, având vechime mai mare de 20 ani, dacă se va ține seama de debitele reale de agent termic rezultate din reducerea necesarului de energie termică maxim orar”, se arată în document.

Pentru reabilitarea sistemului de distribuție ar mai fi nevoie de încă 400 milioane de euro.

În 2020, sistemul centralizat de termoficare din București a avut pierderi de căldură de 36,63%.

Câți abonați deservește sistemul centralizat de termoficare din București

Potrivit datelor existente, Termoenergetică furizează energie termică pentru 10.032 de Asociații de proprietari/locatari din 8.091 de blocuri de locuințe, pentru 74 de cămine și 313 imobile/case, reprezentând aproximativ 1.170.000 de locuitori. Din totalul energiei tehnice furnizate de Termoenergetica, consumul populației reprezintă 92,21%.

Instalațiile sistemului centralizat de termoficare din București sunt compuse din:

45 centrale de cvartal și o centrală termică de zona;

rețele termice primare - 423,27 km traseu / 851,84 km de conductă;

puncte tehnice - PT (646 buc.) și module termice - MT (308 buc.);

rețele termice secundare - 702,89 km traseu/2.763 km conducte de distribuție termoficare și 49,58 km traseu/198,34 km conducte distribuție aferente CT;

Termoenergetica este administratorul celui mai mare sistem de termoficare din România.

Din punct de vedere al vechimii conductelor rețelei de termoficare, situația se prezintă astfel:

din cei 851,84 km de conductă de rețea primară de transport apă fierbinte, peste 65% este mai veche de 25 de ani, 10% are între 20 și 25 de ani, 11% între 10 și 20 de ani și doar circa 14% mai puțin de 10 ani.

din cei 2.763 km conducta rețea secundară - peste 45% are o vechime mai mare de 25 de ani, 14,4% între 20 și 25 de ani, 23% între 10 și 20 de ani și circa 17% mai puțin de 10 ani.

Ce lucrări de modernizare a rețelei s-au făcutîn ultimii 3 ani

În 2023, primarul general, Nicușor Dan a promis că se vor moderniza circa 50 km de rețea principală.

În 2022, s-au înlocuit 26 de km de rețea primară și circa 52 km de rețea secundară.

În 2021, primăria Capitalei a reușit să schimbe doar 20 de kilometri din rețeaua primară de termoficare.