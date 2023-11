ADMINISTRATIE LOCALA Joi, 16 Noiembrie 2023, 16:29

Câteva sute de persoane, în frunte cu primarul Sectorului 3, Robert Negoiță protestează fața Primăriei Capitalei, în cadrul mitingului „Împreună Salvăm Parcul IOR” organizat de Partidul Social Democrat Sector 3.Participanții au cerut primarului general, Nicușor Dan să atace în instanță decizia de retrocedare a celor 12 ha din Parcul IOR.

Protest PSD în fața Primăriei Capitalei Foto: Hotnews / Catiușa Ivanov

„Nicușor, lasă plicușorul de la madam Cocoru”, „Nicușor a amanetat Parcul IOR”, „Nicușor susține mafia imobiliară”, „Nicușor tace pentru un plicușor”, sunt câteva dintre mesajele scrise pe pancarte.

„Este primul protest la care particip eu, nu sunt o persoană care să mă exprim prea mult în public sau să fiu negativist, dar de data aceasta chiar ne-a depășit răbdarea. A promis acum 7-8 luni de zile, șase săptămâni (n.r. că analizează retrocedarea), i-am adus și un calendar, o să-i dăm un calendar și un ceas să vadă că e noiembrie. Doamne ajută că a dat acea amendă, dar nu rezolvă problema. Ne și dor ochii de atâta praf în ochi. Haideți să facem chestii concrete.

Instituția care poate să facă acest demers în instanță este fix Primăria Generală, iar noi suntem aici fiindcă vrem să-l sensibilizăm pe primarul general să renunțe la prietenia cu cei care fac parte din acea gașcă care ne-au luat ilegal parcul și să pornească demersul în instanță pentru recuperarea lui.

Sper din suflet că vom reuși să-l sensibilizăm și să-și asume că de aceea a fost votat să reprezinte cu onoare comunitatea”, a declarat Robert Negoiță la protest.

La finalul lunii octombrie, proprietarii celor 12 hectare retrocedate în Parcul IOR au fost amendați de Primăria Capitalei, prin Poliția Locală, cu 35 milioane de euro pentru diminuarea spațiului verde. Amenda a fost dată pentru că pe o suprafață de 9.000 mp din spațiul verde au fost scoși arborii și iarba și zona a fost nivelată.

„Am venit să anunțăm amenda pe care Poliția Locală a dat-o ieri proprietarului din Parcul IOR, doamna Cocoru, în sumă de 35 de milioane de euro. Țin să felicit Polia Locală a Municipiului București pentru acest gest. În sfârșit Poliția Locală a Municipiului București se comportă ca o autoritate care apără interesele cetățenilor”, a declarat Nicușor Dan la vremea respectivă.

În ceea ce privește atacarea titlului de proprietate în instanță, primarul general a fost destul de rezervat la vremea respectivă

„Cred că sunt 6 luni de când ne preocupă situația Parcului IOR și acționăm pe două planuri: un plan, dreptul de proprietate. Cel de-al doilea plan, amenda pe care am dat-o azi, pe care nu am dat-o să o dăm să facem un spectacol TV, am dat-o ca să fie plătită de proprietarul care a făcut aceste fapte și pentru asta analiza juridică a fost foarte-foarte amănunțită. În ceea ce privește partea de proprietate, există de asemenea, o analiză foarte amănunțită și marea problemă este că într-un litigiu în care municipiul a fost parte, s-a stabilit opozabil și față de primarul municipiului București și față de Municipiul București și Sectorul 3, că aici nu este parc. Și atunci, din considerentul ăsta, o acțiune pe care noi să o facem pe partea de proprietate, are destul de puține șanse de reușită.

Nu vreau să comentez acțiunea Prefectului. Dar vreau să vă informez că cu la fel de mare tamtam prefectul Greblă a atacat actele de retrocedare pentru Parcul Bordei și instanța le-a respins ca tardive fiindcă instituția prefectului cunoște de 20 de ani dispoziția de retrocedare.Nu vreau să comentez acțiunea prefectului, eu mi-aș dori să aibă succes. Suntem în contact cu ONG-urile și sperăm ca cineva care nu are în spate toată această istorie procesuală să reușească să anuleze dispoziția de retrocedare”, a explicat Nicușor Dan.

Prefectul Municipiului București, Rareș Hopincă, a atacat recent în instanță dispoziția de retrocedare a celor circa 12 ha din Parcul IOR. Acesta a spus că a găsit mai multe elemente vădite de nelegalitate, iar retrocedarea a fost abuzivă.

Cererea de chemare în judecată a fost depusă la jumătatea lunii octombrie, Primăria Capitalei fiind chemată în judecată, instituția fiind emitentul dispozițiilor de retrocedare.

„În urma analizei celor două dispoziții privind retrocedarea acestor 12 ha, parte din Parcul IOR, am decis să le atac în instanță și să cer anularea lor. În opinia mea există elemente vădite de nelegalitate în ceea ce privește întocmirea și aprobarea lor de primarul general al municipiului București, în anul 2005. Din punctul meu de vedere acest teren de 12 ha trebuie să rămână în domeniul public al Municipiului București. Acest teren nu putea fi retrocedat niciodată, iar retrocedarea din 2005 a fost abuzivă”, a declarat prefectul Rareș Hopincă la vremea respectivă.

Prefectul a spus că principalul motiv de nelegalitate este că terenul a fost retrocedat pe Legea 10, deși era teren arabil.

„Aceste 12 ha fac parte dintr-un corp de 767 de teren arabil constituit în anul 1921 în proprietatea unui cetățean numit Ivan Gruef. În anul 1945, statul român expropriază acest teren arabil în suprafață de 12 ha de la numiții Ivan Gruef și Elena Cantacuzino, în baza Legii 187/1945 privind reforma agrară. Este foarte important de menționat acest lucru, acest teren a fost tot timpul teren arabil. În anul 2005, ingnorându-se faptul că a fost teren arabil. Acest teren a fost retrocedat în baza Legii 10/2001 și nu pe baza Legii 18/1991, cum cere în mod explicit legea. Este un element vădit de nelegalitate pe care instanța l-a constatat deja la fond, în procesul intentat de Primăria Sectorului 3 și care trebuie să ducă fără niciun fel de dubiu la anularea acestor dispoziții de retrocedare”, a explicat Hopincă.

În plus, acest teren, de la momentul exproprierii sale în 1945, a fost tot timpul domeniul public al statului, a mai spus prefectul.