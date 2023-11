ADMINISTRATIE LOCALA Marți, 07 Noiembrie 2023, 15:41

Unul dintre motivele excluderii din USR a viceprimarului Sectorului 6 Alexandru Gâdiuță este că Administrația Școlilor Sector 6 - una dintre instituțiile pe care le are în subordine - a încheiat mai multe contracte prin achiziție directă cu firma unui coleg de partid - A.T.& D GRUP 2000 SRL, care a fost și el exclus, potrivit datelor obținute de HotNews.ro. Printre achiziții se numără foișoare de peste 40.000 de euro făcute de două unități de invățământ. Asta, în condițiile în care prețul unui foișor de lemn pornește de la 2.000 de euro, date care apar la o simplă căutare pe Google.

Alexandru Gâdiuță Foto: Inquam Photos / George Calin

Gâdiuță a mai fost acuzat că ar fi facilitat angajarea unor colegi de partid, loiali, la instituțiile din subordine și că a primit dar de nuntă peste 85.000 euro, lucru nepotrivit pentru o persoană care ocupă o funcție publică, el făcând nunta la 3 ani diferență de cununia civilă.

„Atunci când sunt indicii că banii pentru școli merg către anumite companii care vând la un preț de 2-3 ori mai mare, asta nu vom tolera”, a declarat Vlad Vociulescu pentru HotNews.ro.

Gâdiuță a negat acuzele și a declarat că va ataca decizia în instanță.

Despre foișoarele de 40.000 de euro

Potrivit datelor din sistemul electronic de achiziții, consultate de HotNews.ro, anul acesta, firma A.T.& D GRUP 2000 SRL a încheiat două contracte cu Administrația Școlilor Sector 6 și alte două cu două unități de învățământ din sector, cele patru contracte având o valoare cumulată de aproximativ 150.000 de euro.

Cele patru contracte sunt:

Unul încheiat între Administrația Școlilor Sector 6 și firma A.T.& D GRUP 2000 SRL pentru achiziția de „coșuri de gunoi pentru unitățile de unitățile de învățământ de stat de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6, în valoare de 57.960 lei (11.723,30 EUR). S-au achiziționat 84 coșuri de gunoi în valoare de 690 lei bucata. Administrația Școlilor Sector 6 a publicat anunțul pe 01.09.2023, ora 13:26, firma a depus oferta două minute mai târziu (01.09.2023 13:28), iar contractul a fost atribuit firmei pe 04.09.2023, ora 10:00. Coșul de gunoi are următoarele caracteristici: lamele din lemn de fag, cu capacitate 50 litri si o inaltime totala 1 m. „Vopsea folosita va fi cu cu protectie fungicida , insecticida si impotriva umiditatii”, se mai arată în SICAP.

Administratia Școlilor Sector 6 a mai atribuit un contract firmei A.T.& D GRUP 2000 SRL, pe 04.09.2023, ora 10.00. Este vorba despre achiziția a 140 de bănci de exterior, în valoare de 1.510 lei bucata, în total 211.400 lei (42.758,90 EUR). Anunțul a fost publicat pe 01.09.2023, ora 13:20, firma a depus oferă două minute mai târziu, iar contractul a fost atribuit firmei pe 04.09.2023, ora 10:00. Băncile achiziționate au următoarele caracteristici: „Banci echipate cu trei picioare de sprijin, cu spătar, confecționată din oțel și elemente din lemn tare de fag, Lemnul va fi tratat cu vopsea de protectie : fungicidă , Insecticidă si împotriva umiditatii, iar elementele de metal vor fi vopsite in camp electrostatic. Pretul contine transportul si montajul la sediul unitatilor de invatamant direct beneficiare”, potrivit datelor din SICAP.

În luna august, Școala Gimnazială Adrian Păunescu din Sectorul 6 a achiziționat de la această firmă mai multe obiecte de mobilier pentru grădină, printre care un foișor, valoarea achiziției fiind de 236.470 lei (47.885,87 EUR). Prețul foișorului este de 215.120 lei. S-au mai achiziționat zece coșuri de metal cu lemn - 410 lei bucata și 15 bănci cu 3 picioare - 1.150 lei bucata. Anunțul pentru achiziția produselor a fost publicat de școală pe 02.08.2023, ora 14:59, oferta a fost depusă pe 03.08.2023, ora 08:51, iar atribuirea s-a făcut pe 04.08.2023, ora 10:24.

În luna aprilie 2023, GRADINITA NR. 273 a cumpărat de la această firmă un foișor din lemn stratificat tip scenă cu 215.120 lei (43.545 euro). Anunțul pentru achiziția acestuia a fost publicat de grădiniță pe 21.04.2023, ora 16:06, oferta a fost depusă pe 21.04.2023, ora 17:03, iar atribuirea s-a făcut pe 24.04.2023, ora 10:12.

Potrivit datelor de pe platforma online de verificare a firmelor termene.ro, firma A.T. & D GRUP 2000 SRL (8489540) a fost înființată în 1996 și îl are unic acționar pe Traian Apostoleanu. Acesta a fost membru USR până în urmă cu câteva zile, când a fost exclus din partid, potrivit datelor obținute de HotNews.ro.

În anul 2022, firma a avut o cifră de afaceri de 1.663.831 lei, în creștere cu 159% față de anul 2021. Profitul a fost de 215.417 lei, în 2021 fiind pe pierdere.

Potrivit datelor din SICAP, firma a mai avut în perioada 2018-2020 contracte cu statul:

În 2020 au fost trei contracte cu unitatea militară 0461 București pentru recondiționare tâmplărie, furnizare oglindă și sticlă, valoarea celor 3 contracte fiind în total circa 57.000 lei.

Tot în 2020 a fost atribuit un contract cu Primăria Domnești pentru furnizarea a 3 foișoare pentru Parcul Ciutaci - 20.745 lei în total.

în 2019, firma a încheiat opt contracte prin achiziție directă cu Administrația Domeniului Public ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 pentru furnizarea de foișoare. Valoarea contractelor, se ridică la peste jumătate de milion lei. De exemplu, pentru un foișor octogonal s-au plătit 24.158 lei.

Ce spune viceprimarul Gâdiuță

L-am contactat pe Alexadru Gâdiuță pentru un punct de vedere. Acesta spune că nu a avut nicio legătură cu achizițiile făcute.

„Nu am semnat niciun contract, nu sunt parte a vreunor proceduri de contractare, nu am nicio legătură cu aprobarea vreunei practici în vreun fel sau altul. Tema a fost folosită alături de alte subiecte ca pretext de eliminare din alegerile interne ale partidului. Am explicat despre asta mai multe pe pagina mea”, a declarat Gâdiuță pentru HotNews.ro.

El a postat și un mesaj pe pagina sa de Facebook în care vine cu mai multe explicații și anunță că va contesta în instanță decizia de excludere din USR. Până când conflictul va fi tranșat în instanță, rămâne consilier și viceprimar cu aceleași atribuții.

„Am fost exclus din USR cu trei săptămâni înainte de alegerile interne! Azi-noapte, după aproximativ două ore de audieri, Biroul Municipal condus de Vlad Voiculescu a decis să mă excludă din USR, partid pe care l-am fondat împreună cu Nicușor Dan și alți oameni dornici de schimbare în 2015.

Am demontat toate acuzațiile, supozițiile și calomniile, dar nu a contat. Fracturi de logică lipsite de dovezi au stat la baza excluderii.

Cronologic, am fost acuzat în sesizare de angajarea de useriști în instituțiile pe care le am în coordonare prin mecanisme similare celor folosite de PSD și PNL. Dar și de faptul că aș fi permis ca una dintre instituțiile pe care le am în coordonare să fie utilizată ca”poartă de intrare discretă pentru toți membrii PNL Sector 6”, care ar fi câștigat acolo concursuri și au intrat astfel în administrația locală. Le-am explicat că un viceprimar nu angajează oameni și că în administrația locală apartenența politică nu este un criteriu de avantajare sau de respingere. Nu a contat. (...)

M-au acuzat de schimbarea unor directori la Administrația Școlilor și de niște achiziții la care nu am fost parte și la care din contră nu am voie să fiu parte în procesul de contractare. Le-am explicat asta, nu au venit cu nici o dovadă împotriva mea, dar nu a contat.

Bomboana de pe colivă - cam 30 de minute de audieri m-au tocat despre nunta pe care am făcut-o în timpul mandatului, anul trecut. M-au acuzat că am făcut nunta prea târziu față de cununia civilă. (...) M-au întrebat chiar și cât a fost darul primit de la anumite persoane participante. Voi folosi toate căile de atac interne și externe împotriva acestei decizii.

Totul este o mizerie. Voi depune plângere împotriva celor care m-au calomniat. Odată cu această înscenare am aflat lucruri despre inchizitorii mei, lucururi pe care, dacă se confirmă după ce le verific, vi le voi comunica vouă și organelor abilitate sub forma de plângeri”, a scris Gâdiuță pe pagina de Facebook.

Vlad Vociculescu: „Atunci când sunt indicii că banii pentru școli merg către anumite companii care vând la un preț de 2-3 ori mai mare, asta nu vom tolera”

L-am contactat și pe președintele USR București, Vlad Vociulescu, cu privire la motivele excluderii lui Gâdiuță.

„Acceptăm că oricine poate greși, dar atunci când sunt indicii că banii pentru școli merg către anumite companii care vând la un preț de 2-3 ori mai mare cu știința și/sau acceptarea viceprimarului nostru, asta nu vom tolera. Nu suntem organe de anchetă, suntem însă un partid politic altfel: dacă planează o suspiciune de corupție asupra oricărui membru al USR, vreau o explicatie sinceră și completă ca să putem merge împreună mai departe. Cerem transparență și integritate. De la cei pe care îi susținem în funcții publice, în primul rând.

Cât despre nunta dânsului… nu e nicio problemă să își facă nuntă când dorește. Dar când ești într-o funcție publică cu influență, iar nuntașii sunt deosebit de darnici, ar fi bine să completezi cum trebuie declarația de avere (darurile de peste 500 de euro se completează în mod individual) și să poți explica atunci când ești întrebat. Nu de alta, dar 85.000 de euro sunt o poală de bani, iar rețeta asta cu darurile de nuntă și de botez e folosită cu succes de PSD/PNL pentru a justifica șpăgi, de la București până la Iași”, a susținut Voiculescu.

Alexandru Gâdiuță este membru USR, consilier local în Consiliul Local Sector 6 și viceprimar al Sectorului 6. Acesta are în coordonare trei instituții:

Administrația Școlilor Sector 6 (AS6)

Direcția Generală de Impozite și Taxe Sector 6 (DGITL6)

Evidența Populației Sector 6 (EP6)

La Sectorul 6, USR are ambii viceprimari.