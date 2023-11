ADMINISTRATIE LOCALA Sâmbătă, 04 Noiembrie 2023, 17:06

HotNews.ro

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan a reacţionat, sâmbătă, la o postare a fostului primar Gabriela Firea, care scria că Agenţia de rating Fitch a stabilit ratingul Capitalei la BBB- stabil, aşa cum a fost între 2016 şi 2020 în mandatul ei de primar general.

Nicusor Dan Foto: Inquam Photos / George Calin

Ea preciza că nu este o reuşită a primarului general care stă pe un morman de bani, în timp ce oraşul se scufundă. Nicuşor Dan a catalogat afirmaţiile Gabrielei Firea drept ”bazaconii”. ”Dacă situaţia era stabilă, de ce nicio bancă nu a vrut să împrumute PMB în vara lui 2020?”, a arătat el, acuzând-o că spune ”două minciuni cât casa”.

Gabriela Firea afirmă într-o postare că ”bucureştenii şi antreprenorii au ridicat ratingul Bucureştiului, în ciuda blocării tuturor investiţiilor”.

”Agenţia de rating Fitch a stabilit ratingul Capitalei la BBB- stabil, aşa cum a fost între 2016 şi 2020 în mandatul meu de primar general. Nu este o reuşită a primarului general care stă pe un morman de bani, în timp ce oraşul se scufundă! Ratingul pe termen lung acordat Bucureştiului de către agenţia Fitch în urmă cu două săptămâni, BBB- stabil, nu este o reuşită istorică. Capitala a mai fost stabilă financiar, cu excepţia anilor pandemiei COVID-19 şi a războiului din Ucraina când au fost probleme economice peste tot”, scrie fostul primar pe Facebook.

Gabriela Firea menţionează că ”ratingul Capitalei a fost constant BBB- stabil, între 2016 şi începutul anului 2020, iar după apariţia noului coronavirus, când resursele naţionale şi ale Bucureştiului au avut de suferit, Fitch a stabilit ratingul la BBB- în scădere”.

”Aşa a rămas în ultimii trei ani, în ciuda unor bugete imense primite de la Guvern! Susţinătorii primarului general încearcă, din nou, să-i păcălească pe bucureşteni şi transmit doar pe bucăţi analiza agenţiei Fitch. De exemplu, nu prezintă ratingul pe termen lung, indicatorul cel mai important, ci se laudă cu faptul că „profilul individual de credit al Bucureştiului” a crescut. Ce trebuie să ştie bucureştenii este că în ultimii trei ani, Primăria Capitalei a primit de două ori mai mulţi bani de la bugetul naţional şi a fost ridicat gradul de îndatorare”, spune Firea.

”Mai spun aceşti susţinători ai lui Nicuşor Dan că agenţia Fitch a lăudat planul său ambiţios de investiţii şi valoarea fondurilor nerambursabile atrase. Ce omit este că toate proiectele de investiţii aflate acum în derulare sunt moştenite, găsite de Nicuşor Dan în Primăria Capitalei, pregătite de echipa Firea. Apoi, în mandatul meu nu am avut la dispoziţie fondurile din PNRR. Totuşi, am atras fonduri nerambursabile de 1 miliard de euro, iar o bună parte din bani au ajuns fizic în visteria Capitalei după ce am predat mandatul de primar general. Cetăţenii nu mai pot fi minţiţi şi doar ei pot trage concluzia dacă în Bucureşti curge „lapte şi miere”, când pe străzi este mizerie, parcurile sunt în paragină, marile proiecte de investiţii sunt blocate, iar dezvoltatorii sunt „oile negre”, mai scrie Gabriela Firea.

În replică, primarul Capitalei afirmă tot pe Facebook că, ”într-o postare patetic - financiară, fostul primar Firea ne spune că situaţia financiară a Bucureştiului a fost stabilă până la sfârşitul mandatului său”.

”Două întrebări pentru cine crede aşa bazaconii: dacă situaţia era stabilă, de ce nicio bancă nu a vrut să împrumute PMB în vara lui 2020? Şi de ce erau conturile blocate? Mai spune două minciuni cât casa. Că PMB în mandatul meu a primit de două ori mai mulţi bani de la bugetul naţional decât în mandatul său. Şi că a lăsat proiecte pe fonduri europene de un milliard de euro. Povestea cu proiectele europene de un milliard de euro seamănă cu povestea sutelor de tone de tablier metalic pe care zice că le-ar fi lăsat pentru Podul Doamna Ghica şi pe care nu le-a găsit nimeni”, mai afirmă primarul Capitalei, Nicuşor Dan.