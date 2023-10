ADMINISTRATIE LOCALA Miercuri, 11 Octombrie 2023, 16:42

4

Mai mulți elevi care învață la Școala Maria Rosetti din Floreasca, în containerele puse în vară de Primăria Sectorului 2, în curtea unității de învățământ, stau de câteva zile cu geci și pături pe ei la ore. Motivul: în containere încă nu au fost montate convectoare, iar dimineața ar fi în sălile de clasă foarte frig, undeva la 7-8 grade. Containerele nu au nici toalete, astfel că elevii care învață aici trebuie să meargă să-și facă nevoile în interiorul școlii, distanța fiind una considerabilă.

Școala Maria Rosetti, Sector 2 Foto: Google Maps

De câteva zile, de când temperaturile au scăzut foarte mult în timpul nopții, până la 6 grade, copiii care vin dimineața la cursuri tremură de frig în clase.

Mai mulți părinți au declarat pentru Hotnews.ro că elevii au stat la ore cu geci și cu pături pe ei, iar marți câțiva nici nu au mai fost trimiși la școală din cauza aceasta.

„Aceste containere au fost montate la sfârșitul lunii august, sunt containere pentru 5 săli de clasă. Din păcate nu sunt adecvate activității didactice, sunt ca acelea pentru șantier, nu au holuri, nu au grupuri sanitare care să asigure un mediu propice pentru copii. Mai mult, nu au nici convectoarele acelea pentru încălzire, încă așteptăm să fie montate, nu se știe când, și de câteva zile, de când a scăzut temperatura foarte mult, copiii au în sala de clasă 7-8 grade, cât este și afară. Părinții s-au organizat să aducă aeroterme, dar nu cred că aceasta este o soluție, fiindcă nu știu dacă sunt sigure, se poate întâmpla o tragedie. Marți, mai mulți copii au fost ținuți acasă din cauza aceasta”, a explicat unul dintre părinții, pentru HotNews.ro.

Containerele nu au nici toalete, iar copii merg să-și facă nevoile la toaletele din interiorul școlii.

„Nu există toalete, copiii merg în școală să-și facă nevoile și acolo este aglomerat fiindcă sunt toate clasele care funcționează în școală, nici nu apucă să ajungă la toaletă că se termină pauza. Cerem Primăriei să monteze containere conforme, cum sunt și la alte școli. De exemplu, nouă ne-au fost prezentate niște imagini de la Școala Ferdinand, unde containerele au holuri, grupuri sanitare și la noi a fost această soluție provizorie. Există o discuție ca în vacanță să se monteze holuri și toalete, dacă se aprobă investiția la Primărie”, a explicat părintele.

Contactat de HotNews.ro, primarul Radu Mihaiu a declarat că până la finalul acestei săptămâni se vorm monta aparate de aer condiționat în containere, iar în vacanța de la finalul lunii octombrie vor veni și convectoarele și va fi instalat un container sanitar, cu toalete.

„În primul rând, aș vrea să spun că în nicio școală din București nu a pornit încălzirea, nu doar la Școala 10. În al doilea rând, aș menționa că este o situație-limită, cu o rezolvare agreată cu părinții acum puține luni. Am aflat de la Inspectorat foarte târziu (în luna iunie 2023) că școala are nevoie de capacitate suplimentară. Împreună cu părinții am ajuns la această decizie, de corpuri modulare, care să fie montate cât se poate de repede”, a explicat primarul Radu Mihaiu.

Containerele au fost montate în vacanța de vară, însă convectoarele nu au ajuns încă. De asemenea, nu a fost timp ca în vacanța de vară să fie trase și utilitățile pentru montarea containerului sanitar, cu toaletele pentru elevi, spune edilul.

„Corpurile modulare au fost funcționale la începerea școlii. Furnizorul de ventilo-convectoare (soluția pentru încălzire) a întârziat însă livrarea comenzii (știam cu toții că termenele erau foarte strânse). Facem tot ceea ce ține de noi să gestionăm o situație pe care școala și inspectoratul ne-au comunicat-o foarte târziu, dar capacitatea logistică de livrare a echipamentelor nu poate fi crescută peste noapte. Am primit asigurări că aerul condiționat (care poate asigura și încălzire) va fi montat până la finalul acestei săptămâni, urmând că până la venirea vacanței să se monteze și ventilo-convectoarele. În vacanța de la finalul lunii va fi montat și containerul sanitar”, a explicat Mihaiu.

Primăria Sectorului 2 plătește pentru închirierea containerelor de la Școala Maria Rosetti 665 ron/zi fara TVA.

Primarul spune că părinții au solicitat montarea containerelor, ca elevii din ciclul primar să nu învețe în două schimburi, cererea pentru clasa 0 fiind foarte mare la această școală. Școla este una dintre cele mai apreciate din Sectorul 2, iar din partea părinților au venit foarte multe solicitări de înscriere. Reamintim că legea permite înscrierea elevilor la școală și cu acele vize de flotant, deși nu locuiesc în zonă.

Primarul Sectorului 2 spune că Primăria a demarat formalitățile pentru extinderea școlii, însă mai durează până încep lucrările.

Școala Maria Rosetti a fost reabilitată în 2019-2020, valoarea lucrărilor fiind de circa 10 milioane lei, banii venind în mare parte din fonduri europene.