„Sper ca acțiunea de azi a Prefectului pentru anularea dispoziției de retrocedare a celor 12 hectare din Parcul IOR să fie una serioasă și nu un gest de imagine”, a scris primarul general, Nicușor Dan, pe pagina de Facebook. Primarul general spune că nu înțelege de ce prefectul nu l-a contactat, pentru a-l ajuta, în condițiile în care municipalitatea a făcut o analiză juridică a speței.

„Nu înțeleg de ce nu m-a contactat pentru a-l ajuta, deși am anunțat public că am finalizat o amplă analiză juridică a speței. Faptul că a anunțat acțiunea împreună cu Robert Negoiță e o sfidare a bunului simț. Negoiță și Oprescu au îngreunat foarte mult posibilitatea de anulare a dispoziției de retrocedare. În litigiul în care cele două primării au fost parte, Înalta Curte a reținut definitiv că terenul nu e parc pentru că niciuna din primării nu a venit cu acte care să dovedească faptul că e parc. Tocmai din cauza lor acum anularea dispoziției de retrocedare necesită o analiză juridică subtilă”, a scris Nicușor Dan.

Prefectul Municipiului București, Rareș Hopincă, a atacat în instanță dispoziția de retrocedare a celor circa 12 ha din Parcul IOR, a anunțat acesta într-o conferință de presă susținută marți dimineață. Acesta spune că a găsit mai multe elemente vădite de nelegalitate, iar retrocedarea a fost abuzivă.

Cererea de chemare în judecată a fost depusă luni, Primăria Capitalei fiind chemată în judecată, instituția fiind emitentul dispozițiilor de retrocedare.

„În urma analizei celor două dispoziții privind retrocedarea acestor 12 ha, parte din Parcul IOR, am decis să le atac în instanță și să cer anularea lor. În opinia mea există elemente vădite de nelegalitate în ceea ce privește întocmirea și aprobarea lor de primarul general al municipiului București, în anul 2005. Din punctul meu de vedere acest teren de 12 ha trebuie să rămână în domeniul public al Municipiului București. Acest teren nu putea fi retrocedat niciodată, iar retrocedarea din 2005 a fost abuzivă”, a declarat prefectul Rareș Hopincă, într-o conferință de presă susținută împreună cu primarul Robert Negoiță, chiar pe spațiul verde retrocedat.

Prefectul a spus că principalul motiv de nelegalitate este că terenul a fost retrocedat pe Legea 10, deși era teren arabil.

„Aceste 12 ha fac parte dintr-un corp de 767 de teren arabil constituit în anul 1921 în proprietatea unui cetățean numit Ivan Gruef. În anul 1945, statul român expropriază acest teren arabil în suprafață de 12 ha de la numiții Ivan Gruef și Elena Cantacuzino, în baza Legii 187/1945 privind reforma agrară. Este foarte important de menționat acest lucru, acest teren a fost tot timpul teren arabil. În anul 2005, ingnorându-se faptul că a fost teren arabil. Acest teren a fost retrocedat în baza Legii 10/2001 și nu pe baza Legii 18/1991, cum cere în mod explicit legea. Este un element vădit de nelegalitate pe care instanța l-a constatat deja la fond, în procesul intentat de Primăria Sectorului 3 și care trebuie să ducă fără niciun fel de dubiu la anularea acestor dispoziții de retrocedare”, a explicat Hopincă.

În plus, acest teren, de la momentul exproprierii sale în 1945, a fost tot timpul domeniul public al statului, a mai spus prefectul.

„A fost parc. Din fericire, Google are o memorie foarte bună. Dacă vom căuta imaginile din 2003-2005, vom vedea că aici au fost alei și nu în mod abuziv, cum susține Primăria Generală, că era câmp, neafectat de nicio investiție publică. Acest teren a fost domeniul public al statului și el trebuie să redevină domeniul public al statului. Am încredere că aceste dispoziții vor fi anulate fiindcă suntem cu dreptatea în mână. Rog Grupul de Inițiativă Civică Parcul IOR, rog ONG-urile de mediu, cetățenii interesați de salvarea parcului să facă cerere de intervenție în dosar pentru a prezenta elemente în plus față de elementele prezentate de noi, dacă au. Dacă primarul general consideră, cum a declarat în repetate rânduri, că acest teren este domeniul public al statului are ocazia să spună acest lucru în instanță, în cazul procesului intentat de noi”, a mai spus Rareș Hopincă.

Litigiul va fi notificat la Cartea Funciară, iar dacă instanța nu le va da dreptate, Primăria Capitalei poate expropria spațiul verde.

Primarul general, Nicușor Dan, a declarat încă din luna martie că va analiza dacă retrocedarea celor circa 12 ha s-a făcut legal. Dacă s-a făcut legal, primarul a scris pe Facebook că va face demersurile pentru expropriere. Dacă nu s-a făcut legal va iniția o acțiune în instanță pentru anularea dispoziției de retrocedare. Deși au trecut aproape 8 luni de atunci, primarul general nu a anunțat încă nimic.

Primarul Robert Negoiță i-a cerut de mai multe ori primarului Nicușor Dan să se întâlnească și să găsească o soluție pentru salvarea spațiului verde. Acesta spune că mai mult de câteva amenzi date de Poliția Locală pentru tăierea ilegală a arborilor, nu poate face altceva.