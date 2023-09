ADMINISTRATIE LOCALA Joi, 21 Septembrie 2023, 09:58

Tramvaiul 5 revine pe traseul de bază, după finalizarea lucrărilor de modernizare a buclei de întoarcere. Astfel, de joi, acest mijloc de transport circulă de la intersecţia Bd. Aerogării/Str. Graţioasă, pe Str. Graţioasă pȃnă la terminalul „Aeroport Băneasa”, cu ȋntoarcere pe Str. Graţioasă, Bd. Aerogării.

Linia tramvaiului 5 Foto: HotNews/Catiusa Ivanov

Pe sensul spre „Aeroport Băneasa”, tramvaiul are următorul traseu: terminal „Piața Sfântul Gheorghe”, Str. Sfântul Gheorghe, Str. Lipscani, Calea Moșilor, Str. Paleologu, Str. Armand Călinescu, Str. Vasile Lascăr, Bd. Dacia, Str. Alecu Russo, Str. Tunari, Str. Barbu Văcărescu, Str. Cpt. Aviator Alexandru Șerbănescu, Bd. Aerogării, Str. Graţioasă, terminal „Aeroport Baneasa”;

Pe sensul spre „Piața Sf. Gheorghe”, tramvaiul are următorul traseu: terminal „Aeroport Băneasa”, Bd. Aerogării, Str. Cpt. Aviator Alexandru Șerbănescu, Str. Barbu Văcărescu, Str. Tunari, Str. Alecu Russo, Bd. Dacia, Str. Vasile Lascăr, Str. Armand Călinescu, Str. Paleologu, Calea Moșilor, Str. Cavafii Vechi, Str. Băniei, Str. Sfântul Gheorghe, terminal „Piața Sfântul Gheorghe”.

Tot de astăzi, tramvaiele liniei 5 efectuează opriri şi la noul peron al stației „Aeroport Băneasa”, amplasat pe Str. Graţioasă.

Primarul general, Nicușor Dan, a anunțat încă de săptămâna trecută că lucrările de modernizare a buclei de întoarcere a tramvaiului 5 au fost finalizate.

„Am finalizat lucrările pentru bucla de întoarcere a tramvaiului 5 de la Aerogării, din zona Aeroportului Băneasa. Astfel, am realizat calea de rulare și linia aeriană de contact, zona carosabilă și trotuarele, am construit peronul, am executat instalații de canalizare pentru preluarea apelor meteorice, am trasat marcaje, am montat indicatoare rutiere și am instalat semafoare. Pe aici vor circula tramvaie normale, cu o singură cabină, nemafiind nevoie de tramvaie cu două capete, cum era înainte de realizarea buclei de întoarcere”, a scris primarul general, Nicușor Dan, pe pagina de Facebook.

Lucrările au costat 9,6 milioane lei.

Lucrările au fost realizate de STB după mai bine de zece ani de tergiversări, cauzate de exproprieri și de intrarea în insolvență a fostului executant.

Linia tramvaiului 5 este modernizată doar până la Pasajul Băneasa.

Pe tronsonul Str. Barbu Văcărescu - Str. Căpitan Av. Alexandru Șerbănescu, de la Șos. Ștefan cel Mare la Pod Băneasa urmează să fie modernizată în curând.

„Totodată, linia 5 de tramvai va fi reabilitată. Procedura de achiziție este în derulare și suntem în faza de evaluare a ofertelor”, a mai scris Nicușor Dan.