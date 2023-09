ADMINISTRATIE LOCALA Marți, 19 Septembrie 2023, 19:33

Administrația Națională „Apele Române” și Ordinul Arhitecților din România au anunțat marți rezultatele concursului internațional de arhitectură organizat pentru amenajarea plajei din Mamaia. Proiectul câștigător prevede amenajarea unui parc liniar la marginea plajei, spre stațiune, apoi o zonă cu facilitățile necesare plajei, apoi zona de plajă. Perdeaua de vegetație va „masca” construcțiile haotice apărute la marginea plajei. Până când încep lucrările, mai durează minim 2 ani, urmează întocmirea unui studiu de fezabilitate, a unui plan urbanistic zonal, apoi partea de proiectare.

Proiect amenajare Plaja Mamaia Foto: Administratia Nationala Apele Romane

Echipa de arhitecți care a câștigat concursul este formată din: Studio 82 SRL și Vlad Sebastian Rusu Birou Individual de Arhitectură (coautori: arh. Vlad Sebastian Rusu, arh. Octav Silviu Olănescu, arh. Andra Vlădoiu, arh. Andrada Pinte și arh. Petrică Maier-Drăgan, colaboratori specialități: peis. Alexandru Mexi).

Ce prevede proiectul?

Concursul de soluții a vizat plaja nouă, obținută în urma lucrărilor de combatere a eroziunii costire, nu include și actuala promenadă, ci bucata dintre promenadă și mare, a explicat pentru HotNews.ro Laszlo Barabas, director general adjunct Administrația Națională „Apele Române”.

Proiectul câștigător propune amenajarea unui parc liniar la marginea plajei, apoi o zonă de dotări specifice plajei și zona de prosoape/șezlonguri.

„Plana nouă se întinde pe 6,5 km. Noi am încercat să răspundem temei de concurs și să organizăm zona aceasta de paljă în câteva fâșii funcționale, pornid de la stațiune către mare. Avem o fâșie de arbori, apoi o fâșie cu vegetație unde vor fi specii autohtone, care are rol și de a proteja stațiunea de eroziune, de mișcarea asta a nisipului cauzată de vânturile de nord. După aceea urmează zona de plajă, care are niște structuri construite care se pot demonta, sezoniere, și care asigură dotările plajei: mici baruri de plajă, vestiare, grupuri santitare, posturi de observație pentru salvamari, platforme pentru gunoi. Zona de vegetație are și rol de receere, cu terenuri de sport, locuri de joacă, zone de petrecere a timpului liber, un fel de parc liniar, care se întinde pe cei 6,5 km”, a explicat pentru Hotnews.ro arh. Silviu Olănescu din echipa care a câștigat concursul.

Sursa foto: Administrația Națională Apele Române/ Studio 82 SRL și Vlad Sebastian Rusu Birou Individual de Arhitectură

Când vor începe lucrările?

Deocamdată este greu de spus, cel mai optimist termen fiind 2 ani.

„Lucrările vor începe mai târziu, deocamdată s-a organizat acest concurs, s-a ales soluția cea mai bună, cu ajutorul unui juriu internațional, dar contractul include realizarea unui PUZ, a unui studiu de fezabilitate, apoi proiect tehnic. Aceste lucruri durează undeva la minim 2 ani”, a explicat Laszlo Barabas, director general adjunct Administrația Națională „Apele Române”.

Deocamdată nu știm nici cât costă amenajarea, costurile urmând să fie stabilite de studiul de fezabilitate.

Despre concursul internațional de soluții

Concursul internațional de soluții a fost lansat pe 23 iunie 2023, fiind organizat de Administrația Națională „Apele Române” (autoritatea contractantă), în asociere cu Administrația Bazinală de Apă Dorbrogea-Litoral, alături de Ordinul Arhitecților din România (OAR).

Juriul concursului:

arh. urb. Irina Criveanu

arh. peis. Ana Horhat

arh. Igal Tartakovsky

arh. Saša Begović

arh. Rodrigo Perez de Arce A.

arh. Silviu Aldea

Răzvan Radu – Reprezentant AC

