Joi, 31 August 2023, 16:01

Primăria Capitalei, prin Administrația Străzilor, a scos dalele puse ilegal de Primăria Sectorului 3 în Piața Unirii și urmează ca în următoarele săptămâni să pună dale noi, din granit. Reamintim că toamna trecută, Primăria Sectorului 3 a reamenajat trotuarele din Piața Unirii fără să aibă dreptul să facă asta, zona fiind în administrarea Primăriei Capitalei. În ianuarie 2023, municipalitatea a amendat Primăria Sectorului 3 cu 10.000 lei, a dispus oprirea lucrărilor și aducerea amplasamentului la starea inițială. De atunci, timp de aproape 9 luni, lucrarea a rămas abandonată, bucăți de trotuar fiind fără dale, un coșmar pentru cei care tranzitau zona.

Primăria Capitalei a scos pavelele din Piața Unirii Foto: Hotnews / Catiușa Ivanov

Abia zilele trecute, Primăria Capitalei, prin Administrația Străzilor a început scoaterea pavelelor roșii puse de Robert Negoiță, iar în loc vor fi puse dale de granit, cum erau înainte. Operațiunea costă 1.533.959,39 lei, potrivit datelor transmise de municipalitate la solicitarea HotNews.ro.

FOTO Cum arată Piața Unirii acum

De ce a durat aproape 9 luni?

„Vom pune granit, ceea ce era și înainte. A durat atât până ne-am apucat pentru că nu aveam contract pentru execuția lucrărilor. Nu am avut nici dale pe stoc. Dacă aveam măcar dale pe stoc, poate interveneam cu forțe proprii, dar era destul de greu, fiindcă este o lucrare mare. A durat până am finalizat licitația pentru desemnarea constructorului (un acord-cadru pentru mai multe lucrări), am semnat contractul în luna iunie sau iulie. Apoi am dat ordin de începere a lucrărilor, au făcut proiect tehnic, a fost nevoie să comande dalele, până au venit. Durează. A durat două săptămâni numai să scoatem pavelele puse de Sectorul 3, fiindcă le-am scos manual, ca să nu le distrugem. Le vom înapoia Primăriei Sectorului 3”, a explicat pentru HotNews.ro Marian Bârgău, directorul Administrației Străzilor din Primăria Capitalei.

Lucrarea de înlocuire a dalelor va dura 1 lună.

Acesta spune că spațiile verzi amenajate de Primăria Sectorului 3 rămân așa cum sunt. „Noi nu avem competențe să intervenim pe spațiile verzi”, a explicat Bârgău.

Întrebat de ce nu a adus trotuarul la forma inițială Primăria Sectorului 3 și a făcut Primăria Capitalei lucrarea, Bârgău spune că șantierul a fost abandonat. „Dacă dumnealor nu au continuat, noi nu puteam să lăsăm acele lucrări neterminate”, a spus Bârgău.

Cine plătește pentru operațiunea „pune pavele-scoate pavele”? Instanța este cea care va decide.

„Noi avem deja transmisă către instanță o solicitare pentru recuperarea prejudiciului cauzat în momentul în care dânșii au scos fără drept bordurile de granit și pavajul de granit, dar și pagubele produse la sistemul de semaforizare. Nu știu dacă vă maiamintiți, dar câteva săptămâni nu au mers semafoarele în Piața Unirii fiindcă atunci când au făcut lucrările, au spart tot și au rupt firele de la semafoare. Nici măcar nu ne-au adus plăcile de granit scoase, au distrus tot”, a mai spus Marian Bârgău.

FOTO Ce lucrări a făcut Primăria Sectorului 3 în Piața Unirii și ce a rămas nefinalizat din ianuarie 2023

În luna ianuarie, Primăria Sectorului 3 a fost amendată cu 10.000 de Primăria Capitalei pentru lucrările din Piața Unirii, deoarece au fost făcute fără autorizație și fără drept, zona fiind în administrarea municipalității. În plus, Poliția Locală de la Primăria Capitalei a dispus oprirea lucrărilor și aducerea amplasamentului la starea inițială.

HotNews.ro a scris cum, începând din toamna anului 2022, Primăria Sectorului 3 a schimbat bordurile pe anumite porțiuni din Piața Unirii, a reconfigurat refugiile pentru pietoni, a amenajat câteva spații verzi și a plantat copaci, și a spart toate dalele de granit de pe trotuarul din fața magazinului Unirea, dale reparate în 2022 de Primăria Capitalei, și le-a înlocuit cu pavele de beton.

„ Lucrările respective au fost executate fără autorizație de construire, iar Sectorul 3 al Municipiului București a fost sancționat contravențional, în baza art. 26, alin. 1, lit. a, din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu 10.000 lei.

Totodată, prin procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor s-a dispus oprirea lucrărilor, desființarea lucrărilor executate nelegal și aducerea terenului la starea inițială”, se arată în răspunsul transmis la vremea respectivă de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.

Pavajul de granit din fața magazinului Unirea a fost reparat în 2022 de Primăria Capitalei, iar lucrările au costat 94.000 lei.

FOTO Piața Unirii înainte de reamenajări

Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, nu este la prima abatere de acest gen.

În perioada 2013-2015, Primăria Sectorului 3 a reamenajat trotuarele de pe bd. Unirii și a investit acolo circa 9 milioane de euro, deși artera era în administrarea Primăriei Capitalei.

Curtea de Conturi a constat că lucrările de reamenajare a bd. Unirii au fost efectuate nelegal , potrivit unui document obținut de HotNews.ro, la vremea respectivă deoarece Primăria sectorului 3 a făcut investiții pe o arteră care nu ii aparține, bd. Unirii fiind în Administrarea Primăriei Capitalei.

Pentru a intra în legalitate, Primăria Sectorului 3 a cerut în 2015 Consiliului General al Municipiului București să-i dea bulevardul, însă consilierii nu au fost de acord.

În august 2021, pe un șantier al Primăriei Sectorului 3 aflat în apropierea Bibliotecii Naţionale, doi muncitori au murit și alți patru au fost răniți după ce un mal de pământ s-a surpat peste ei.

Inspectoratul de Stat în Construcții a comunicat la vremea respectivă că lucrările se desfășurau fără autorizație de construire, pe terenul Ministerului Culturii, deci unde Primăria nu ar fi avut drept să intervină. Reprezentanții Ministerului Culturii au comunicat la vremea respectivă că nu ei au contractat lucrările.

Primarul Robert Negoiță este urmărit penal pentru ucidere din culpă, în dosarul accidentului de la Biblioteca Națională.