Vineri, 28 Iulie 2023, 10:40

Primăria Brașov a vândut un apartament de două camere, bucătărie şi baie, din zona centrală, pe suma de 723 de lei, acuză preşedintele PSD Braşov, senatorul Marius Dunca, și un consilier local PNL, Ciprian Chiricheş. Primarul Allain Coliban a explicat că este vorba despre o decizie a instanței și va face o anchetă internă la instituția subordonată care gestionează spațiul locativ al orașului.

Brasov Foto: HotNews.ro/Catiusa Ivanov

Apartamentul a fost cumpărat de fostul chiriaș, în baza unei sentinţei judecătoreşti din februarie, după nenumărate solicitări depuse încă din 1996. Instanţa de judecată a obligat RIAL să vândă imobilul pe baza unei grile de preţuri stabilită prin lege şi, mai mult, a obligat municipalitatea să plătească cheltuielile de judecată, în cuantum de 5.000 de lei, potrivit Agerpres.

Informaţia potrivit căreia SC RIAL - din subordinea Primăriei Braşov, care administrează fondul de locuinţe al municipalităţii - a vândut un apartament de două camere, bucătărie şi baie, din zona centrală, pe suma de 723 de lei, a fost făcută publică de un consilier local al PNL, Ciprian Chiricheş. Acesta a susţinut că ar fi vorba de "o faptă penală" şi a cerut primarului demiterea conducerii RIAL, potrivit Agerpres.

Preşedintele PSD Braşov, senatorul Marius Dunca, acuză conducerea primăriei municipiului reşedinţă de incompetenţă şi cere găsirea vinovaţilor.

"Este inadmisibil ca un imobil deţinut de municipalitate să fie vândut la un preţ mult sub cel al pieţei. Acest gen de tranzacţii trebuie să fie monitorizate foarte riguros şi trebuie transparentizate. (...) Oricare ar fi explicaţiile pe care acesta le va oferi opiniei publice, un lucru este cert: incompetenţa administrativă a primarului USR din Braşov a făcut ca un apartament din fondul locativ al municipalităţii să fie vândut cu suma de 723 de lei", a declarat senatorul PSD într-un comunicat de presă.

Primarul municipiului Braşov, Allen Coliban, a susţinut că vina aparţine departamentului comercial şi juridic de la RIAL, care ar fi trebuit să conteste decizia instanţei.

"În prezent avem o anchetă internă tocmai pentru a determina aceste aspecte. (...) De altfel, am dispus schimbarea modului în care RIAL formulează întâmpinările. O parte din motivele pentru care pierdem aceste procese se datorează şi modului în care RIAL afirmă că toate condiţiile sunt îndeplinite, că reclamantul are dreptul să cumpere şi că RIAL nu are nimic împotrivă", a precizat Coliban, potrivit Agerpres.