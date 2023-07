ADMINISTRATIE LOCALA Marți, 25 Iulie 2023, 17:40

Primăria Sectorului 6 a dat ordinul de reîncepere a lucrărilor de modernizare și consolidare a cinematografului Favorit, a anunțat primarul Ciprian Ciucu, pe pagina de Facebook. Lucrările au fost sistate din octombrie 2021, la 30%, iar șantierul a intrat în conservare, după ce contractul cu constructorul - Aedificia Carpați - a fost reziliat din cauza creșterii cu mai mult de 50% a costurilor de execuție. Primăria a scos la licitație restul de executat, iar licitația a fost câștigată recent de același constructor.

Lucrări Centrul Favorit Foto: Hotnews / Clarice Dinu

În sfârșit am deblocat lucrările la Centrul Cultural Favorit! Am dat astăzi ordinul de reîncepere a lucrărilor, constructorul se mobilizează! (...) În răstimpul în care nu s-a lucrat construcția a fost pusă în conservare. Faptul că am organizat o nouă licitație pentru lucrări a durat un an, dar dacă mergeam în justiție, dura mai mult și tot nu o scoteam la capăt. Cei care cred ca a durat mult, pot compara cu alte șantiere uitate, pentru care nimeni nu-și asumă nicio decizie și care sunt încremenite. Cum ar fi Prelungirea Ghencea, de exemplu”, a scris Ciucu pe pagina de Facebook.

Noul termen de finalizare a lucrărilor este de 2 ani de zile, iar valoarea contractului cu constructorul - la 98,9 milioane de lei (fara TVA).

Lucrările de construire la Centrul Cultural Favorit au fost sistate în octombrie 2021, la 30%, iar șantierul a intrat în conservare, după ce primarul Ciprian Ciucu a reziliat contractul cu constructorul. Motivul? Constructorul, firma Aedificia Carpați cerea majorarea contractului cu circa 50% după ce prețul la materialele de construcții au crescut foarte mult, din cauza pandemiei, iar o majorare atât de mare nu putea fi făcută prin acte adiționale.

Valoarea contractului la semnare (în 2018) a fost de 57.385.282,01 lei, inclusiv TVA. Acesta a mai fost majorat, valoarea înainte de reziliere fiind de 63.389.458,98 lei, inclusiv TVA.

În mai 2022, Consiliul local al Sectorului 6 a majorat costurile pentru consolidarea, extinderea și modernizarea cinematografului Favorit cresc de la 65 milioane lei la 130 milioane lei. În august 2022, Primăria a lansat licitația pentru restul de executat la obiectivul de investiții ”Consolidare, extindere și modernizare cinematograf Favorit”. Valoarea estimată a lucrărilor a fost de 88,52 milioane lei, iar câștigătorul licitației a fost desemnat abia luna trecută.