Reprezentanţii Castelului Cantacuzino din staţiunea Buşteni cer reconfigurarea traseului autostrăzii Ploiești – Brașov arătând că drumul, în varianta propusă, ar traversa ilegal aria protejată a monumentului istoric de categorie A și ar duce la distrugerea permanentă a întregii industrii turistice din Bușteni și împrejurimi.

Castelul Cantacuzino, Bușteni Foto: Diana Coman / Dreamstime.com

„De mai bine de 40 de ani, România discută fără succes despre tronsonul de autostradă Ploiești – Brașov, necesar acestei zone. Planificarea sa a culminat cu un proiect complet irațional, datând din anul 2002, care consta într-o rută ce ar fi traversat centrul orașului Bușteni, peste râul Prahova.

Acum, un nou plan a ieșit la rampă, care va produce prejudicii și va duce la distrugerea permanentă a întregii industrii turistice din Bușteni și împrejurimi. Un tronson de autostradă, poziționat direct deasupra orașului, aproape de casele, pensiunile și hotelurile din zonă; nu în ultimul rând, un tronson care ar urma să fie construit la aproximativ 30 de metri deasupra Castelului Cantacuzino, afectând întreaga configurație a văii.

După cum se observă în simularea video, tronsonul de autostradă ar traversa în mod ilegal și aria protejată a acestui monument istoric de categorie A”, se arată într-un comunicat transmis de administratorul castelului.

Acest proiect distruge veniturile potențiale ale industriei turismului, ce s-a consolidat de-a lungul anilor, lucru ce se reflectă în numărul mare de restaurante, pensiuni și hoteluri existente, dar și nou construite, mai spune acesta.

„O "rută mai ieftină", dar cu consecința eliminării definitive a orașului Bușteni ca destinație turistică? Consecințele socio-economice și alte implicații au fost, probabil, complet ignorate aici.

Pe cât de important este ca România să obțină, în sfârșit, o conexiune nord-sud în această regiune, care ar lega orașele Ploiești și Brașov, pe atât de important este să protejăm sursele de venit oferite de industria turismului în această zonă, care au fost create cu trudă de-a lungul anilor”, se mai arată în comunicatul de presă.

Primarul orașului Buşteni, Mircea Corbu, spune că, din contră, oraşul va fi eliberat de maşinile aflate în tranzit, iar acesta este un lucru pozitiv.

"E un proiect naţional, dar dacă statul român investeşte, cine e Castelul Cantacuzino să se opună unui proiect care rezolvă toată ţara? Din contră, se eliberează oraşul Buşteni, pentru că autostrada e deasupra oraşului, iar circulaţia de tranzit nu mai intră prin oraş. Eu nu am nimic cu nimeni, eu am venit să fac treabă la Buşteni. (...) Nu am interese meschine, se vede din munca pe care o duc. (...) Noi, ca UAT Buşteni, punem la dispoziţie toate avizele ca să se poată realiza această autostradă promisă de 50 de ani", a declarat Mircea Corbu pentru Agerpres.

Castelul Cantacuzino este situat pe locul unei vechi cabane de vânătoare care a existat încă din secolul al XVIII-lea. Are o vechime de peste 100 de ani și a servit drept popas pentru familia Cantacuzino în drumul lor spre Brașov. Castelul Cantacuzino a fost construit între 1901 și 1911 în stil neoromânesc.

Obiectivul turistic a devenit cunoscut în întreaga lume după ce aici s-a filmat o parte din serialul „Wednesday". Administratorii castelului estimează că anul acesta vor avea peste 450.000 de vizitatori.

Varianta finală de traseu pentru autostrada Ploieşti - Braşov a fost avizată recent în CTE - CNAIR, costul estimat al proiectului fiind de 5,5 miliarde de euro, fără TVA, a anunţat directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, pe Facebook.

