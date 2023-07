ADMINISTRATIE LOCALA Luni, 03 Iulie 2023, 18:51

CET Grivița a fost oprit luni din cauza datoriilor acumulate, fiind în posibilitatea de a mai plăti facturile la gaze naturale, susține conducerea societății la care acționar este Consiliul Local al Sectorului 1. Reprezentanții CET-ului spun că au cerut ajutor la Primăria Sectorului 1, o majorare de capital de 40 milioane lei pentru plata datoriilor și investiții, însă proiectul nu a fost pus pe ordinea de zi de executiv. Primarul Clotilde Armand spune că societatea este controlată de PNL-PSD, iar în proiectul de buget au fost ceruți pentru majorarea salariilor conducerii, între altele. Ce impact are oprirea CET-ului asupra bucureștenilor?

Șantier termoficare Foto: AGERPRES

Primarul Clotilde Armand spune că oprirea CET-ului nu va lăsa Bucureștiul fără apă caldă deoarece CET Grivița produce aproximativ 3% din energia termică necesară în București.

Claudiu Crețu, directorul Termoenergetica, furnizorul de energie termică din București, spune că în condițiile în care sistemul de termoficare este ciur, oprirea acestui CET va afecta o bună parte din Sectorul 1, atunci când pornește încălzirea, în octombrie. „Nu putem trece iarna fără CET Grivița”, a spus Claudiu Crețu.

Un exemplu clar despre ce se întâmplă când este oprit CET Grivița în sezonul rece am avut în octombrie 2021

când aproape o lună bucureștenii din cartierele Giuleşti, Crângaşi, Griviţa, 1 Mai, Pajura şi Bucureştii Noi au avut apă caldă sub parametri. Deși ELCEN are capacitate să furnizeze agent termic în tot orașul, din cauza distanței mari dintre CET-uri și consumatori și a stării avansate de degradare în care se află rețeaua, apa nu mai ajunge fierbinte în zonele de la capetele de rețea.

De ce a fost oprit CET-ul, explicațiile directorului

„Astăzi am închis centrala pentru că nu avem gaze. Furnizorul nostru de gaze, din cauza unor datorii acumulate în ultimele 2 luni, aproape 10 milioane lei, ne-a tăiat gazul. Nu am putut plăti facturile la gaz deoarece noi funcționăm pe o piață reglementată, tarifele la energia termică sunt fixate de către ANRE, prețul energiei electrice a fost foarte mic în această perioadă, prin urmare veniturile noastre au fost sub nivelul cheltuielilor, cheltuieli din care circa 85% reprezintă gazele naturale. În plus, a trebui să plătim circa 5 milioane lei din proiectul de modernizare realizat anii trecuți din veniturile noastre, nu din majorarea de capital, așa cum era prevăzut, pentru că majorarea nu a fost făcută”, a explicat pentru HotNews.ro, Radu Curcan, directorul CET Grivița.

Acesta spune că CET-ul a cerut în urmă cu câteva luni o majorare de capital de 40 milioane lei, pentru plata datoriilor și investiții, însă proiectul nu a fost pus de primarul Clotilde Armand pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului Local.

„Această situație a fost previzionată chiar înainte de prezența mea la CET de către Adunarea generală prin depunerea unui proiect de majorare de capital care să asigure o sumă de bani tampon tocmai pentru astfel de situații, fie pentru întârzieri în încasări, fie pentru situații temporare de piață care ne aduc pierderi financiare, din păcate această majorare de capital nu a ajuns nici acum pe ordinea de zi a Consiliului Local Sector 1, chiar dacă termenul legal este de 30 de zile pentru supunerea ei spre discuții.

Totalul majorării de capital era de 40 milioane lei, împărțiți între sume destinate capitalului de lucru, demarării unor investiții de modernizare ca să nu mai fim dependenți de rețeaua de termoficare a Bucureștiului, să ne extindem spre alte modalități de producere a energiei, inclusiv cele verzi, și o sumă pentru finalizarea modernizării pe care CET Grivița a avut-o în ultimii 3-4 ani.

Proiectul de modernizare a fost de aproximativ 50 milioane lei, s-au alocat până la nivelul lui 2021 de la nivelul Consiliului Local 35 milioane lei, societatea noastră a mai achitat 5 milioane lei, au mai rămas de plată circa 9 milioane lei ca să acoperim investiția făcutăLucrările sunt terminate, dar mai avem acest rest de plată”, a explicat Radu Curcan.

Ce spune primarul Clotilde Armand

Într-un comunicat de presă postat pe site-ul Primăriei, primarul Clotilde armand spune că această companie - CET Grivița - a fost acaparată de PNL-PSD, iar prin proiectul de buget se propunea majorarea salariilor conducerii.

„PNL Sector 1 și PSD Sector 1 și-au împărțit pe criterii politice companiile aflate în subordinea Consiliului Local Sector 1, CET Grivița și Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1. Au transformat aceste societăți în sinecuri pentru membrii de partid, iar firmele lor de casă s-au abonat la contracte. Să luăm exemplul CET Grivița: șeful de cabinet al lui Sebastian Burduja ocupă o funcție de director, iar șefa de cabinet a viceprimarului PNL Sector 1 este membru în Consiliul de Administrație (CA). (...) Conducerea CET Grivița a propus un proiect de buget prin care se mărește numărul de angajați (deși n-au nimic de operat în plus) și salariile conducerii. Evident că n-am fost de acord cu acest buget și nici nu voi fi”, a explicat Armand.

Conducerea CET Grivița recunoaște că a cerut majorarea salariilor în proiectul de buget, însă susține că ar fi vorba doar despre indexarea cu rata inflației.

„Nu am prevăzut creșteri salariale ale conducerii, am prevăzut creșteri ale fondului de salarii care să acopere cel puțin rata inflației. Aceste creșteri au fost introduse în bugetul de venituri și cheltuieli respectând legea bugetului de stat, fiind sub plafonul impus de legea bugetului de stat. Ținta acestor creșteri nu este conducerea ci oamenii care lucrează în producție și care după o activitate de 15-20 de ani în cadrul acestei societăți au salarii echivalente unor paznici, puțin peste saliul minim pe economie, și la o valoare infimă din media pe ramură”, a explicat directorul Radu Curcan.

Acesta spune că fără ajutor de la Primăria Sectorului 1 nu sunt șanse ca CET Grivița să fie repornit.

Cum sunt afectați bucureștenii de oprirea CET Grivița

Primarul Clotilde Armand spune că oprirea CET Grivița nu lasă Bucureștiul fără apă caldă.

„Vreau să știți ceva foarte clar: Clotilde NU lasă Bucureștiul fără apă caldă. Și dacă ar vrea să facă asta nu are cum... Singurul producător de energie termică din Capitală aflat în subordinea Consiliului Local Sector 1 este CET Grivița care, însă, produce aproximativ 3% din energia termică necesară în București.

Energia termică produsă de CET Grivița este vândută către Compania Municipală Termoenergetica, aflată în administrarea Consiliului General al Municipiului București. Această companie a Municipalității este principalul furnizor de apă caldă și încălzire în sistem centralizat care are atribuții de distribuire către bucureșteni.

Repet, CET Grivița nu are atribuții în zona termoficării. Restul sunt minciuni. Prin acest CET s-au scurs mulți bani către PNL și PSD. Nu și în mandatul meu!", a explicat primarul.

Claudiu Crețu, directorul Termoenergetica, atrage însă atenția că oprirea CET Grivița va afecta totuși bucureștenii din aproape jumătate din Sectorul 1, în sezonul rece.

„În contextul în care vara aceasta avem foarte multe lucrări de modernizare a rețelei de termoficare, oprirea CET-ului ar putea afecta zona adiacentă CET Grivița: Calea Griviței, zona Gării de Nord, cartierul Giulești, bd. Ion Mihalache. Pe timpul verii, din cauza unor avarii sau a lucrărilor ar putea apărea probleme, dar pe care le putem ține noi sub control. Situația se va agrava în octombrie, când pornim încălzirea. Nu putem trece iarna fără CET Grivița, vor fi carențe majore în alimentarea cu energie termică pentru aproape jumătate din locuitorii Sectorului 1, zonele enumerate mai sus”, a explicat Crețu pentru HotNews.ro.

Deocamdată, nu sunt probleme în zona deservită de CET Grivița, potrivit datelor din aplicația Termoalert.

Compania Termoenergetica a și transmis luni un comunicat de presă în care atrage atenția că este foarte importantă identificarea unei soluții pentru funcționarea CET Griviţa, astfel încât să fie asigurată continuitatea serviciului public de termoficare.

„Compania Municipală Termoenergetica București S.A. este principalul beneficiar contractual al CET Grivița, care livrează agent termic pentru mai mult de 15.000 de apartamente din zona de Nord și de Nord-Vest a Capitalei, în special din Sectorul 1. Această zonă funcționează de ani buni cu surse insuficiente de producere a energiei termice, în situația în care CET Pipera a dispărut, iar distanțele de alimentare sunt considerabil de mari”, se arată în comunicatul Termoenergetica.

„Ne exprimăm disponibilitatea de a prelua activitatea acestui CET, pentru că responsabilitatea impusă de asigurarea unui serviciu public diferă de principiile funcționării unei societăți comerciale", a mai declarat, luni, directorul Termoenergetica, Claudiu Crețu.