Camera Deputaților a amânat votul pe Codul Urbanismului până în sesiunea din septembrie, a anunțat primarul general, Nicușor Dan, pe pagina de Facebook. Proiectul de lege, cu proiectele nocive depuse de PSD, urma să fie discutat la Comisia de administrație, marți dimineață, iar dacă primea aviz favorabil, intra la vot final în plen.

Nicușor Dan Foto: AGERPRES

Camera Deputaților este cameră decizională.

„O veste bună. Camera Deputaților a amânat votul pe Codul Urbanismului până în sesiunea din septembrie. Am fost impresionat de reacția profesioniștilor, a societății civile și a tuturor celor care au luat atitudine pe subiect.

Amânarea de azi ne dă timp tuturor să dezbatem serios proiectul de care depinde dezvoltarea viitoare a localităților din România. Mă bucur ca liderii coaliției, domnii Ciolacu și Ciucă, au înțeles îngrijorarea societății și au decis amânarea votului”, a scris Nicușor Dan pe pagina de Facebook.

Codul Urbanismului a fost aprobat tacit de Senat, în luna iunie, în forma propusă de Ministerul Dezvoltării, fără amendamentele nocive propuse de senatorii PSD. Acum, proiectul de lege care va reglementa în următorii ani tot ce înseamnă dezvoltare urbană în România, a ajuns la Camera Deputaților, for decizional.

Ce amendamente au depus parlamentarii PSD:

PUZ se aprobă prin hotărârea Consiliului local sau hotărârea consiliului General al Municipiului București, adoptată prin majoritate absolută (...). Competența Consiliului General al Municipiului București privește exclusiv documentațiile de urbanism care vizează: (i) imobile clasate individual ca monument potrivit Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, (ii) imobile teren şi/sau construcții, identificate prin număr cadastral, amplasate în zone construite protejate stabilite potrivit legii, (iii) terenuri care depășesc limita administrativ- teritorială a unui Sector şi/sau care se realizează în extravilan. Parlamentarii PSD invocă descentralizarea.

Prevederile actelor normative intrate în vigoare ulterior adoptării unor documentații de urbanism nu pot limita sau infirma drepturile câștigate prin inițierea unor investiții.

Eliminarea din Legea urbanismului a articolului: „Nu pot fi inițiate și aprobate documentații de urbanism care au ca scop intrarea în legalitate a unor construcții edificate fără autorizație de construire sau care nu respectă prevederile autorizației de construire”. „Modificarea propusă este justificată de situația în care investitorul se încadrează în prevederile documentației PUG, însă este forțat de lege să realizeze PUZ pentru autorizarea lucrărilor de construcții. El trebuie să poată iniția documentații de urbanism și pentru intrarea în legalitate. Construcția se încadrează în prevederile PUG dar autorizația ar fi nelegală tocmai dacă nu s-ar permite inițierea documentației PUZ”, este justificarea parlamentarilor PSD:

Certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu în vederea realizării unor investiți, prin care autoritatea administrației publice locale asigură informarea solicitantului cu privire la reglementările, permisiunile și restricțiile în vigoare la data solicitării, stabilite prin documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism și prin actele normative incidente, care sunt aplicabile imobilului sau imobilelor care fac obiectul solicitării.

Se introduce: „menținerea valabilității prevederilor documentațiilor urbanistice și a planurilor de amenajare a teritoriului aprobate, aflate în vigoare la data înregistrării cererii privind emiterea certificatului de urbanism, pentru imobilul ce face obiectul solicitării”. Dacă acest amendament este aprobat, în cazul în care un PUZ aprobat ilegal a fost anulat, acolo unde au început investiții, prevederile din PUZ-ul anulat se aprobă în continuare.

Hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a anulat în tot sau în parte o documentație de urbanism este general obligatorie şi are putere numai pentru viitor. Anularea definitivă, în tot sau în parte, a hotărârii de aprobare a unei documentații de urbanism nu produce efecte asupra actelor administrative individuale care au fost emise în temeiul respectivei documentații de urbanism. Amendamentul este în spiritul celui de mai sus.

Se propune eliminarea în totalitate a art. 71 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului. Acesta protejează spațiile verzi indiferent de regimul de proprietate. Prin eliminarea lui se dă voie la construirea pe spațiile verzi publice și private.

Reprezentanții Asociației Ecocivica, care a militat în ultimii 20 de ani pentru protejarea spațiilor verzi și a câștigat zeci de procese în instanță, pe terenuri unde investitorii imobiliari doreau să betoneze spațiile verzi, susțin că amendamentele sunt nocive și vor duce la masacrarea a sute de hectare de spațiu verde și vor încuraja investitorii să construiască ilegal.

„Nu suntem de acord cu formularea ca PUZ-urile să fie aprobate de sectoare, cu excepția celor care sunt sub incidența Legii 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice. Nu s-ar putea realiza o dezvoltare durabilă unitară a Capitalei dacă fiecare sector ar aproba și ar deroga cum crede de cuviință. Ar fi un haos în administrarea orașului, vezi PUZ-urile de sector ce dezastru instituiau, iar interesele de grup ar aduce deservicii iremediabile Capialei, atât pe urbanism căt și pe mediu. Nu poți avea 7 ,,viziuni" într-un oraș. Normalul ar fi desființarea sectoarelor, înființarea Metropolei și-o viziune unică”, este de părere Dan Trifu, vicepreședinte Ecocivica.

În ceea ce privește intrarea în legalitate a blocurilor construite ilegal, reprezentanții spun că dacă acest amendament se aprobă am deveni un fel de „Turcia 2”, cu derogările date pentru construcții ridicate ilegal,care au căzut la cutremur.

„Nu putem permite inițierea și aprobarea unor documentatii de intrare în legalitate pentru că am aduce excepția la rangul de normalitate, ceea ce ar fi extrem de periculos iar toți ar fi tentați să construiască ilegal. Să nu uităm că legislația de mediu nu permite intrarea în legalitate, iar autoritatea de mediu nu emite act de reglementare pentru documentații neavizate sau modificate fără acordul ei, la fel și pentru investiții, ceea ce ar duce la nulitatea unei documentații de intrare în legalitate. Ar fi un fel de invitație și un cadru legal pentru mulți dezvoltatori imobiliari să dezvolte proiecte cam după bunul plac”, mai spun reprezentanții ONG-ului.

În ceea ce privește eliminarea articolului care protejează spațiile verzi, reprezentanții ONG-ului spun că ar genera un adevărat genocid împotriva spațiilor verzi, sute de hectare putând fi pierdute, imediat, numai în București.

„Este inacceptabil că o legislație de urbanism să modifice o legislație de mediu, mai ales în sens negativ, când ambele ar trebui să lucreze armonizat în vederea unei dezvoltări durabile, a asigurării unui mediu de viață sănătos, conform Constituției.

Vorbim de abrogarea mascată a art.71 din OUG 195/2005, art. promovat prin OUG 114/2007, și care nu mai permite schimbarea de destinație a spațiilor verzi, indiferent că figurează sau nu, ca atare, în documentațiile urbanistice, și indiferent de regimul juridic al acestora, însă autoritățile putând schimba destinația pentru lucrări de utilitate publică.

Adoptarea acestor amendamente ar duce la un adevărat genocid împotriva spațiilor verzi, sute de hectare putând fi pierdute, imediat, numai în București. Ar fi un dezastru de mediu și cel mai nociv act normativ pe care legiuitorul l-ar putea promova în interesul mafiei imobiliare și-n detrimentul sănătății populației.

Amendamentele sunt și anticonstituționale pentru că încalcă art. 35 din Constituție, dar încalcă, așa cum am mai precizat, Deciziile CCR referitoare la art. 71 care spun că este constituțional, nu îngrădește și nu limitează accesul la proprietate, nefiind o ,,expropriere mascată", cum susțin dezvoltatorii, pentru că primează interesul public și nu cel privat, a motivat CCR a moticat CCR.

În dezbaterile de la CCR, s-a precizat că solicitanții retrocedărilor aveau dreptul la alte două moduri de despăgubiri, teren la schimb sau despăgubiri materiale. Dacă s-a optat pentru terenul în natură, ești obligat să-l păstrezi conform legislației în vigoare și conform regulilor urbanistice ale comunității”, au mai explicat Dan Trifu.

Ecocivica a trimis săptămâna trecută o scrisoare premierului Marcel Ciolacu în care cere ca atrage atenția asupra amendamentelor depuse de parlamentarii PSD și cere ca aceștia să renunțe la ele.

„Sunt amendamente iresponsabile, forțate de mafia imobiliară și anumiți primari, prin intermediul unor parlamentari inconștienți de ce vor să legifereze. In București ar fi in pericol iminent sute de hectare de spații verzi. Imaginați-vă dezastru la nivel național. Ar fi probabil, un atac fără precedent asupra sănătății populației pentru că numărul de îmbolnăviri și decese vor crește substanțial. Incă din anul 2000 studiul statului român indica peste 11.000 decese/an din cauza poluării atmosferice. Acum înțelegeți și legislația anti-ong adoptată cam de aceleași grupuri de interese din legislativ. Vă solicităm ajutorul pentru că toți vom avea de suferit, inclusiv legiuitorii inconștienți, dar ei au bani suficienți să se trateze in străinătate.Cel puțin 500.000 de români au contactat o formă de cancer și ce e mai dureros, mii de copii de vârste fragede”, se arată într-un comunicat de presă transmis recent de Ecocivica.

Primarul general, Nicușor Dan, a susținut duminică o conferință de presă în care a făcut apel la liderii coaliţiei, Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă, să privească "cu responsabilitate" acest act normativ care „legalizează hoția”.

„Dacă va fi adoptat în această formă, putem spune că se legalizează hoția în urbanism și construcții. Proiectul va avea un impact negativ major în privința spațiilor verzi. Pentru o mai bună înțelegere a acestui pericol, comparați un cartier din Drumul Taberei, proiectat în anii ‘60, în perioada comunistă, cu foarte mult spațiu verde între blocuri, o școală și o grădiniță.

Și un cartier post-comunist – zona Drumul Binelui unde legile pe care le avem în vigoare sunt încălcate, în care nu vedem 1 cm pătrat de spațiu verde și nu vedem școală, nu vedem grădiniță. În mod evident, toate aceste spații verzi, chiar dacă ele nu sunt trecute în documentația de urbanism în PUG, au fost proiectate pentru a fi spații verzi pentru aceste blocuri.

În proiectul de Cod al Urbanismului, toate aceste spații verzi, așa cum sunt alte mii în București și alte zeci de mii în orașele din România, sunt în pericol”, a declarat Nicușor Dan.

Un alt exemplu dat de primarul general este al cartierului Floreasca, unde aveam blocuri construite în perioada comunistă și spații verzi între blocuri, iar pe aceste spații verzi au apărut, în tot cartierul, aproximativ 30 de clădiri.





„A doua chestiune nocivă - avem în Legea 24/2007 o prevedere care spune că dacă cineva introduce un teren din extravilan în intravilan sau cineva introduce un teren într-o zonă industrială și-l transformă într-o zonă construibilă, trebuie ca, prin proiectul prin care face această schimbare, să ofere fiecărui locuitor din viitorul cartier 20 mp de spațiu verde. Deci dezvoltatorul, pentru fiecare locuitor din cartier, trebuie să asigure 20 mp de spațiu verde.

Ce se va întâmpla în viitor? În momentul acesta există o recomandare a UE pentru 26 mp, însă la un moment dat aceasta va deveni o obligație. Și atunci autoritatea locală, cu bani de la cetățeni, va fi obligată, în locul acestor dezvoltatori, să răscumpere terenuri din București pe bani mulți, pe care să le amenajeze ca spații verzi, pe spațiile pe care acești dezvoltatori nu le-au amenajat”, a explicat Nicușor Dan.

A treia chestiune nocivă, semnalată de Nicușor Dan, este legată tot de spații verzi.

„În Legea 24/2007 a spațiilor verzi urbane există o sancțiune pentru schimbarea destinației unui spațiu verde, care este proporțională cu numărul de metri pătrați a căror destinație este schimbată. În proiectul de Cod al Urbanismului, această prevedere este modificată pentru o amendă care este unitară, indiferent de suprafața de teren pe care o schimbi, și care este între 50.000 și 500.000 lei, indiferent de suprafață. Ceea ce înseamnă că sancțiunea pentru cineva care schimbă destinația unui spațiu verde și care plătește jumătate din minim în primele 15 zile, este 25.000 lei. Asta e sancțiunea pentru a schimba destinația oricărui spațiu”, a explicat Nicușor Dan.

A patra chestiune nocivă este legată de principiul legalității, a mai spus primarul.

„Dacă un PUZ este anulat și dacă în intervalul în care acest PUZ a fost în vigoare, în baza lui se emite o autorizație de construire și autorizația de construire nu este contestată înainte să fie anulat PUZ-ul, aceasta, prin efectul legii, rămâne în vigoare.

Adică un proprietar de casă dintr-un cartier dintr-un oraș din România se trezește la un moment dat cu un panou care îl anunță că vecinul lui va construi 14 etaje lângă el și consultă un avocat. Și avocatul consultă legea și constată că PUZ-ul a fost anulat de un terț, se uită la lege și spune „nu mai ai nicio posibilitate să contești, ghinion, cineva a anulat PUZ-ul înaintea ta” .

A cincea chestiune provine din Legea actuală a urbanismului și care este profund nocivă, face obiectul mai multor sesizări la Curtea Constituțională. Un PUZ nu poate să fie contestat decât într-o perioadă de 5 ani de la momentul emiterii sale.

Ce înseamnă asta? Înseamnă că există mai multe documentații de urbanism care sunt în vigoare, prin diferite mecanisme juridice”, a explicat Nicușor Dan.

Un alt aspect semnalat se referă la relația dintre Primăria Capitalei și primăriile de sector în ceea ce privește emiterea de documentații de urbanism și emiterea de autorizații de construire, în special cele pentru rețele.

„Se dorește ca PUZ-urile să nu mai fie votate de Consiliul General și să fie votate de consiliile locale ale sectoarelor. Adică în momentul în care, în sfârșit, există la nivelul Primăriei Municipiului București voința de a termina odată pentru totdeauna cu haosul și cu debandada din urbanism și din construcții, se încearcă mutarea acestor prerogative către primăriile de sector, care nu au în structurile de specialitate această competență, pentru că n-au emis PUZ-uri până acum, au emis doar PUD-uri și care sunt chestiuni de amploare mult mai mică.

Vă dau un singur exemplu (foto 5) din miile de exemple, este un extras din PUZ-ul Sectorului 2. PUZ Sector 2 prevede bloc de 14 etaje peste Clubul Bamboo, dar Legea apelor prevede o fâșie de protecție pentru malul de lac, spațiu verde. Și atunci specialiștii care au elaborat PUZ Sector 2 au pus această fâșie de spațiu verde în lac, pe luciul apei. Este un fals pe care instanța l-a constatat în ceea ce privește PUZ Sector 2.

Mai este partea de autorizații de construire pentru rețele. În mod absolut ilogic, toate competențele pe rețele, adică branșamente, apă, canal, electricitate, rețele de transport, sunt trecute la primăriile de sector.

De ce? Pentru că nu am vrut să dăm autorizații de rețele pentru construcții ilegale. Vă dau un singur exemplu - Kiseleff 45 (foto 6), denumit uneori Grădinile Versailles ale Bucureștiului. Două clădiri interbelice (foto 7) au devenit aceste două blocuri pe spațiul verde. Există mai multe litigii în care aceste clădiri sunt contestate în instanță și noi am refuzat să emitem autorizația pentru conectare la rețele a acestor clădiri care sunt deja finalizate, pentru că în momentul în care ele vor fi conectate la rețele, vor fi funcționale și practic va deveni imposibil ca ele vreodată să revină la situația anterioară”, a explicat Nicușor Dan.

