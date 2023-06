ADMINISTRATIE LOCALA Luni, 26 Iunie 2023, 11:31

Asociațiile Ecocivica, Greenpeace, Platforma de Mediu pentru București și Agent Green au anunțat că vor organiza un protest în Piața Victoriei, luni seară, de la ora 18.00, față de modificările nocive propuse la Codul Urbanismului. Reamintim că parlamentarii PSD au depus la proiectul de lege mai multe amendamente care, dacă vor fi aprobate, ar permite intrarea în legalitatea a blocurilor construite ilegal, masacrarea spațiilor verzi proprietate privată, iar Sectoarele să poată aproba Planuri Urbanistice Zonale (cu excepția zonelor protejate și a monumentelor istorice).

Copaci tăiați în Parcul Grozăvești 6 Foto: Hotnews

„Noul proiect de Cod Urbanistic ce urmează a fi aprobat de Camera Deputaților marți, 27 iunie, prevede construirea de blocuri pe toate spațiile verzi retrocedate. Vor dispărea Parcul IOR, Parcul Grozăvești, o bună parte din Parcul Tineretului, Parcul Prisaca Dornei, Parcul Brâncuși, Parcul Poligrafiei și multe alte terenuri retrocedate pe spații verzi, baze sportive și locuri de joacă pentru copii, și asta doar în București.

Să ne gândim la sănătatea noastră, la viața copiilor noștri și a generațiilor viitoare, la faptul ca avem peste 500.000 de cancere înregistrate în România și peste 11.000 de decese pe an în București din cauza poluării atmosferice.

Pierderea acestor spații verzi ar putea dubla numărul de decese, iar numărul de îmbolnăviri ar crește alarmant. Protestul acesta este ultima șansă de a salva sute de hectare de spații verzi! Haideți să luptăm pentru viața noastră!”, scriu organizatorii manifestației pe pagina de Facebook a evenimentului.

Codul Urbanismului a fost aprobat tacit de Senat, în luna iunie, în forma propusă de Ministerul Dezvoltării, fără amendamentele nocive propuse de senatorii PSD. Acum, proiectul de lege care va reglementa în următorii ani tot ce înseamnă dezvoltare urbană în România, a ajuns la Camera Deputaților, for decizional.

Ce amendamente au depus parlamentarii PSD:

PUZ se aprobă prin hotărârea Consiliului local sau hotărârea consiliului General al Municipiului București, adoptată prin majoritate absolută (...). Competența Consiliului General al Municipiului București privește exclusiv documentațiile de urbanism care vizează: (i) imobile clasate individual ca monument potrivit Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, (ii) imobile teren şi/sau construcții, identificate prin număr cadastral, amplasate în zone construite protejate stabilite potrivit legii, (iii) terenuri care depășesc limita administrativ- teritorială a unui Sector şi/sau care se realizează în extravilan. Parlamentarii PSD invocă descentralizarea.

Prevederile actelor normative intrate în vigoare ulterior adoptării unor documentații de urbanism nu pot limita sau infirma drepturile câștigate prin inițierea unor investiții.

Eliminarea din Legea urbanismului a articolului: „Nu pot fi inițiate și aprobate documentații de urbanism care au ca scop intrarea în legalitate a unor construcții edificate fără autorizație de construire sau care nu respectă prevederile autorizației de construire”. „Modificarea propusă este justificată de situația în care investitorul se încadrează în prevederile documentației PUG, însă este forțat de lege să realizeze PUZ pentru autorizarea lucrărilor de construcții. El trebuie să poată iniția documentații de urbanism și pentru intrarea în legalitate. Construcția se încadrează în prevederile PUG dar autorizația ar fi nelegală tocmai dacă nu s-ar permite inițierea documentației PUZ”, este justificarea parlamentarilor PSD:

Certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu în vederea realizării unor investiți, prin care autoritatea administrației publice locale asigură informarea solicitantului cu privire la reglementările, permisiunile și restricțiile în vigoare la data solicitării, stabilite prin documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism și prin actele normative incidente, care sunt aplicabile imobilului sau imobilelor care fac obiectul solicitării.

Se introduce: „menținerea valabilității prevederilor documentațiilor urbanistice și a planurilor de amenajare a teritoriului aprobate, aflate în vigoare la data înregistrării cererii privind emiterea certificatului de urbanism, pentru imobilul ce face obiectul solicitării”. Dacă acest amendament este aprobat, în cazul în care un PUZ aprobat ilegal a fost anulat, acolo unde au început investiții, prevederile din PUZ-ul anulat se aprobă în continuare.

Hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a anulat în tot sau în parte o documentație de urbanism este general obligatorie şi are putere numai pentru viitor. Anularea definitivă, în tot sau în parte, a hotărârii de aprobare a unei documentații de urbanism nu produce efecte asupra actelor administrative individuale care au fost emise în temeiul respectivei documentații de urbanism. Amendamentul este în spiritul celui de mai sus.

Se propune eliminarea în totalitate a art. 71 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului. Acesta protejează spațiile verzi indiferent de regimul de proprietate. Prin eliminarea lui se dă voie la construirea pe spațiile verzi publice și private.

Reprezentanții Asociației Ecocivica, care a militat în ultimii 20 de ani pentru protejarea spațiilor verzi și a câștigat zeci de procese în instanță, pe terenuri unde investitorii imobiliari doreau să betoneze spațiile verzi, susțin că amendamentele sunt nocive și vor duce la masacrarea a sute de hectare de spațiu verde și vor încuraja investitorii să construiască ilegal.

„Nu suntem de acord cu formularea ca PUZ-urile să fie aprobate de sectoare, cu excepția celor care sunt sub incidența Legii 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice. Nu s-ar putea realiza o dezvoltare durabilă unitară a Capitalei dacă fiecare sector ar aproba și ar deroga cum crede de cuviință. Ar fi un haos în administrarea orașului, vezi PUZ-urile de sector ce dezastru instituiau, iar interesele de grup ar aduce deservicii iremediabile Capialei, atât pe urbanism căt și pe mediu. Nu poți avea 7 ,,viziuni" într-un oraș. Normalul ar fi desființarea sectoarelor, înființarea Metropolei și-o viziune unică”, este de părere Dan Trifu, vicepreședinte Ecocivica.

În ceea ce privește intrarea în legalitate a blocurilor construite ilegal, reprezentanții spun că dacă acest amendament se aprobă am deveni un fel de „Turcia 2”, cu derogările date pentru construcții ridicate ilegal,care au căzut la cutremur.

„Nu putem permite inițierea și aprobarea unor documentatii de intrare în legalitate pentru că am aduce excepția la rangul de normalitate, ceea ce ar fi extrem de periculos iar toți ar fi tentați să construiască ilegal. Să nu uităm că legislația de mediu nu permite intrarea în legalitate, iar autoritatea de mediu nu emite act de reglementare pentru documentații neavizate sau modificate fără acordul ei, la fel și pentru investiții, ceea ce ar duce la nulitatea unei documentații de intrare în legalitate. Ar fi un fel de invitație și un cadru legal pentru mulți dezvoltatori imobiliari să dezvolte proiecte cam după bunul plac”, mai spun reprezentanții ONG-ului.

În ceea ce privește eliminarea articolului care protejează spațiile verzi, reprezentanții ONG-ului spun că ar genera un adevărat genocid împotriva spațiilor verzi, sute de hectare putând fi pierdute, imediat, numai în București.

„Este inacceptabil că o legislație de urbanism să modifice o legislație de mediu, mai ales în sens negativ, când ambele ar trebui să lucreze armonizat în vederea unei dezvoltări durabile, a asigurării unui mediu de viață sănătos, conform Constituției.

Vorbim de abrogarea mascată a art.71 din OUG 195/2005, art. promovat prin OUG 114/2007, și care nu mai permite schimbarea de destinație a spațiilor verzi, indiferent că figurează sau nu, ca atare, în documentațiile urbanistice, și indiferent de regimul juridic al acestora, însă autoritățile putând schimba destinația pentru lucrări de utilitate publică.

Adoptarea acestor amendamente ar duce la un adevărat genocid împotriva spațiilor verzi, sute de hectare putând fi pierdute, imediat, numai în București. Ar fi un dezastru de mediu și cel mai nociv act normativ pe care legiuitorul l-ar putea promova în interesul mafiei imobiliare și-n detrimentul sănătății populației.

Amendamentele sunt și anticonstituționale pentru că încalcă art. 35 din Constituție, dar încalcă, așa cum am mai precizat, Deciziile CCR referitoare la art. 71 care spun că este constituțional, nu îngrădește și nu limitează accesul la proprietate, nefiind o ,,expropriere mascată", cum susțin dezvoltatorii, pentru că primează interesul public și nu cel privat, a motivat CCR a moticat CCR.

În dezbaterile de la CCR, s-a precizat că solicitanții retrocedărilor aveau dreptul la alte două moduri de despăgubiri, teren la schimb sau despăgubiri materiale. Dacă s-a optat pentru terenul în natură, ești obligat să-l păstrezi conform legislației în vigoare și conform regulilor urbanistice ale comunității”, au mai explicat Dan Trifu.

Ecocivica a trimis săptămâna trecută o scrisoare premierului Marcel Ciolacu în care cere ca atrage atenția asupra amendamentelor depuse de parlamentarii PSD și cere ca aceștia să renunțe la ele.

„Sunt amendamente iresponsabile, forțate de mafia imobiliară și anumiți primari, prin intermediul unor parlamentari inconștienți de ce vor să legifereze. In București ar fi in pericol iminent sute de hectare de spații verzi. Imaginați-vă dezastru la nivel național. Ar fi probabil, un atac fără precedent asupra sănătății populației pentru că numărul de îmbolnăviri și decese vor crește substanțial. Incă din anul 2000 studiul statului român indica peste 11.000 decese/an din cauza poluării atmosferice. Acum înțelegeți și legislația anti-ong adoptată cam de aceleași grupuri de interese din legislativ. Vă solicităm ajutorul pentru că toți vom avea de suferit, inclusiv legiuitorii inconștienți, dar ei au bani suficienți să se trateze in străinătate.Cel puțin 500.000 de români au contactat o formă de cancer și ce e mai dureros, mii de copii de vârste fragede”, se arată într-un comunicat de presă transmis recent de Ecocivica.

Codul Urbanismului se află acum în dezbatere la comisiile de specialitate ale Camerei Deputaților, după întocmirea rapoartelor, proiectul de lege urmând să între la vot în plen.