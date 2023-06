ADMINISTRATIE LOCALA Joi, 08 Iunie 2023, 12:23

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a afirmat că sesizarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA)de către Agenţia Naţională de Integritate (ANI) în privinţa sa, pe motiv că instituţia pe care o conduce ar fi încheiat mai multe contracte cu societăţi comerciale în cadrul cărora membrii familiei lui deţin diferite funcţii şi calităţi reprezintă „o fumigenă" şi nu are nicio „fărâmă de adevăr".

Primarul Robert Negoiță Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

„Zece ani am fost cercetat că sunt cel mai mare evazionist al ţării, s-au scris, au curs tone de cerneală, iar când mi-am luat clasarea nu a mai scris nimeni nimic (...) acum se dă aşa, o fumigenă, Negoiţă care dă contracte familiei, ceea ce e absolut aberant, nu are nicio fărâmă de adevăr. (...) E obligaţia DNA, e obligaţia ANI să le cerceteze. Poate nu neapărat aşa, cu surle şi trâmbiţe, dar la final trebuie comunicat: 'Da, domne, e nevinovat'", a declarat Robert Negoiţă, joi, pentru Digi 24.

El nu crede că are legătură sesizarea ANI cu scandalul palmierilor. „Ce treabă are palmierul cu ANI? E posibil că am supărat pe unii (...) Oi fi supărat pe cineva, nu ştiu, dar vă asigur că asta este o mare fumigenă. Nu există aşa ceva, eu să dau contracte familiei. În primul rând că nu are nevoie familia mea de aşa ceva. Niciodată", a spus Robert Negoiţă.

El a subliniat că nu avea ce contracte să stipuleze în declaraţia de interese. „Păi cum să le declar, dacă nu le-am făcut? Ce să declar? Ce nu am făcut?", a adăugat Robert Negoiţă.

Într-o postare pe Facebook, edilul a precizat că nu există nimic ilegal în toată activitatea sa şi că va face toate demersurile pentru a demonstra aceasta.

„Este absolut firesc să se facă verificări, iar instituţiile statului să îşi facă treaba. Astfel că e normal ca şi ANI să verifice şi să analizeze aspectele ce îi revin în sarcină. La fel de firesc, însă, este ca organele de anchetă să deruleze verificări corecte, iar concluziile să fie făcute publice pentru ca orice situaţie asupra căreia planează sau au planat la un moment dat suspiciuni să fie clarificată transparent şi public. (...) Îmi exprim speranţa în faptul că în România sunt instituţii ale statului în care lucrează oameni corecţi, echidistanţi şi profesionişti, fără apartenenţe sau preferinţe politice şi care aleg să îşi facă treaba adecvat cu scopul suprem de a afla adevărul şi realitatea", a mai transmis Robert Negoiţă.

Conform ANI, în perioada exercitării mandatelor 2016 - 2020 şi 2020 - 2024, societăţi la care Primăria Sector 3 este autoritate tutelară au încheiat contracte cu societăţi comerciale în cadrul cărora membrii familiei primarului Negoiţă deţin diferite funcţii şi calităţi.

Aceste contracte nu ar fi fost menţionate de Robert Negoiţă în declaraţiile de interese depuse în perioada exercitării mandatelor de primar 2016 - 2020 şi 2020-2024, fapt ce a atras constatarea indiciilor privind săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii, a adăugat ANI. (Agerpres)