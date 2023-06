ADMINISTRATIE LOCALA Sâmbătă, 03 Iunie 2023, 18:45

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

12

Mai mulți elevi de la o școală primară din Sectorul 6 au fost surprinși de o profesoară că se uitau la filme pentru adulți, pe tabletă, a scris, recent primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, pe pagina de Facebook. Acesta incident nu este izolat, în presă fiind relatate periodic episoade similare - fie că elevii stau la ore pe rețelele de socializare și nu sunt atenți la ore, fie că se uită la conținut neadecvat, fie copiază cu telefonul. Interzicerea telefonului în școli este o soluție pentru a proteja copiii, măcar în incinta școlii, de expunerea la conținut nepotrivit?

Copiii și telefonul mobil Foto: Andrey Popov | Dreamstime.com

Am discutat cu reprezentanți ai elevilor, părinților, ai școlilor private, primari - primăriile au reprezentanți în consiliile de administrație ale școlilor - dar și cu un psiholog, despre măsurile care ar trebui aplicate pentru a ne proteja copiii.

Dacă copilul are sau nu are telefon, de la ce vârstă, la ce se uită și cât timp petrece în fața ecranului, în principal decid părinții.

Întrebarea este însă dacă la școală copiii ar trebui să aibă acces la telefon, în timpul orelor și în pauză, și cum asigurăm un mediu sigur pentru copii, astfel încât de la școală să vină cu lucruri bune.

Părerile sunt împărțite.

„Atât acasă, cât și la școală, elevilor ar trebui să li se răspundă la curiozitățile specifice vârstei, cu un conținut adecvat”

Alexandra Popescu, secretar executiv pentru relaţii externe al Consiliului Național al Elevilor, este de părere că telefonul nu ar trebui interzis în școli, însă elevii ar trebui să aibă parte de cursuri care să îi invețe cum să cearnă informația găsită pe internet, iar părinții să blocheze accesul la conținutul neadecvat vârstei.

„Nu suntem de acord cu interzicerea telefonului în școală, dar ar trebui să fie mai multe sesiuni de informare pentru elevi, de exemplu la cursurile de Educație pentru viață, aceștia să fie învățați că nu toate lucrurile pe care le văd pe internet sunt corecte, cum să facă diferența între informațiile corecte și cele false.În multe școli telefonul este folosit și ca material didactic.

Sunt profesori care doresc să le arate elevilor anumite materiale și o fac pe telefoanele personale, fiindcă nu au altceva la școală. În perioada pandemiei s-a introdus acest mod nou de lucru care s-a păstra, ceea ce este foarte bine că actul de predare s-a digitalizat.

Dar de la digitalizarea actului de predare și până la folosirea telefonului pentru a vizualiza materiale pornografice este un drum destul de lung. Intervine și controlul părinților, sunt aplicații pentru control parental care condiționează accesul copiilor la un anumit conținut, dar și educația în școală”, a explicat Alexandra Popescu.

În legătură cu vizionarea materialelor pornografice, aceasta spune că elevilor, atât acasă, cât și la școală, ar trebui să li se răspundă la curiozitățile specifice vârstei cu un conținut adecvat, astfel încât cei mici să nu își ia informația din filmele porno.

„Este foarte important să înțelegem că la această vârstă apare curiozitatea în rândul copiilor și dacă părinții nu vorbesc cu copiii despre asta, dacă nu avem la școală programe de educație sexuală, care să satisfacă această curiozitate cu informații adecvate vârstei, apare nevoia de afla singuri ce se întâmplă și ajung la aceste materiale pornografice care nu au nicio legătură cu educația sexuală.

Deci o programă specifică pentru această vârstă ar fi necesară, să se discute despre consimțământ, cum să spui nu dacă cineva te atinge sau te îmbrățișează, despre atingeri nepermise, despre menstruație, despre transformările corpului, despre contracepție”, a explicat Alexandra Popescu.

„În pauze nu ai cum să interzici telefonul, nu există cadru legal, e bun personal”

Și Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Părinților, spune că nu este de acord cu interzicerea telefonului în școli, însă atât părinții, cât și elevii ar trebuie educați cu privire la folosirea telefonului, la ce se pot uita copiii și la ce nu și cum se poate bloca accesul la conținutul nepotrivit.

„Poziția mea este cea dată de statutul elevului. În timpul orelor, elevul are voie să folosească telefonul doar cu acordul profesorului, în scop didactic. În rest, copiii au voie cu telefonul. În pauze nu ai cum să interzici, nu există cadru legal, e bun personal, intrăm în altă zonă, dar ține de educația pe care fiecare copil trebuie să o primească în familie, apoi la școală.

Școala arată spre familie, iar familia către școală, nu rezolvăm așa problema.

Doi, doar în pauză se poate uita copilul pe telefon la un film porno? Nu se poate uita și acasă sau după ce pleacă de la școala? Asta ține de educație și de curiozitate. Aici ajungem la subiecte tabu, de asta vorbim despre „Educație pentru viață în școli”, astfel încât acești copii să aibă acces la niște informații potrivite vârstei lor.

Părinții trebuie să permită accesul copiilor pe telefon doar la conținut recomandat vârstei, sunt aplicații, dar mulți nu știu cum să facă și asta tot la școală trebuie să învețe. Iar la nivel de autoritate națională, aceste site-uri să fie blocate astfel încât să aibă acces doar cei peste 18 ani”, a explicat Iulian Cristache.

Cine poate decide interzicerea telefonului în școli?

Neexistând un cadru legal pentru interzicerea telefonului în școli, decizia poate fi luată la nivelul fiecărei școli, în Consiliul de Administrație. Din Consiliile de administrație fac parte profesori, părinți, reprezentanți ai elevilor, dar și ai primăriilor.

„Școala este obligată să garanteze părinților că în mediul școlar copii lor nu vor avea acces la acele informații nepotrivite vârstei”

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, care a relatat recent pe pagina de Facebook acel episod, elevi din ciclul primar, de la o școală din sectorul său fiind surprinși de profesori că se uitau la filme porno pe tabletă, spune că subiectul merită dezbătut. Acesta spune că telefonul nu mai este doar un mijloc de comunicare, ca elevii să ia contact cu părinții, ci și un loc unde sunt expuși la informații care le pot afecta viața copiilor și actul educațional.

„Telefonul nu mai este un simplu aparat de comunicare, prin care părinții să ia imediat legătura cu copiii. Este un device multimedia, are acces la internet, fotografii, video, la rețele de socializare, iar acest conținut are clar un conținut formativ, că vrei, că nu vrei, dacă conținutul este bun, te formează într-un sens bun, dacă este rău, te formează într-un sens rău.

Adus în mediul școlar, acest conținut negativ, scăpat de sub control, este amplificat în interacțiunile sociale dintre elevi. Ei copiază comportamente. Mai mult, aceste device-uri multimedia sunt mult mai atractive în orice context decât orice lecție.

Adică este foarte greu ca un profesor să fie mai atractiv decât filmulețele date de algoritmi special pentru a atrage și menține atenția. Deci afectezează procesul de învățare. În plus, anumiți elevi stau foarte mult pe ele în timpul orelor sau în pauze și afectează calitatea relațiilor sociale dintre cei mici, în loc să vorbească să se joace, stau pe telefoane.

Dacă părinții vor să aibă un control pe ce anume vizionează copiii lor la școală și acasă - de exemplu copilul meu primește acces la conținut adaptat vârstei de 12 ani, cât are, așa am setat telefonul, avem o aplicație de monitorizare - școala este obligată să garanteze părinților că în mediul școlar copii lor nu vor avea acces la acele informații nepotrivite vârstei - cu violență și conținut sexual explicit”, a explicat Ciucu.

Primarul spune că dacă se va vota în consiliile de administrație ca în timpul școlii să nu fie permisă folosirea telefoanelor și tabletelor personale, va monta în respectivele unități de învățământ dulăpioare ca elevii să lase acolo telefonul când vin și să-l ia când pleacă.

„Dacă Consiliile de administrație vor vota acest lucru, pentru fiecare școală este o decizie pe care trebuie să o ia Consiliul de Administrație, dacă ei vor lua această decizie vom face niște mici dulăpioare în care copiii să-și lase telefonul când intră în clasă și să-l ia când pleacă acasă. Eu personal cred că telefonul nu trebuie folosit în timpul orelor, îl lași când intri în clasă, la dulăpior, și-l iei când ieși, iar în mediul școlar ești în siguranță.

Dacă un copil se simte rău sau dorește să comunice cu părinții, dirigintele poate contacta imediat părintele. Sunt și școli din Sectorul 6 care prin voința părinților au stabilit deja acest lucru și s-au organizat singuri. Știu că sunt țări care au reglementat asta la nivel de lege, dar în România mi-e greu să cred că va exista voință pentru asta. Dar trebuie să responsabilizăm oamenii din Consiliile din adminostrație, chestiunea să fie dezbătută, iar oamenii să decidă”, a explicat Ciucu.

El mai susține că nu este împotriva tehnologiei, dar copiii nu trebuie să aibă acces la lucruri care îi pun în pericol.

„Asta nu înseamnă că sunt împotriva tehnologiei, tehnologia trebuie să fie în școală, noi investim foarte mult, acum dotăm școlile din Sectorul 6 cu tehnologie, table inteligente și tot ce ține de zona de învățare, cu bani din PNRR, problema nu este tehnologia, ci conținutul neadecvat. Dacă am ști că toți copii au aplicații pe telefon care le interzice să se uite la lucruri nepotrivite, poate nu ar exista aceasta problemă. De exemplu, copilul meu nu are acces la TikTok, la Facebook și la Instagram, dar are acces la Youtube cu conținut adaptat pentru vârsta ei, la Netflix și internet setat pentru vârsta ei”, a explicat Ciucu.

„Limitarea accesului copiilor la internet pe teritoriul școlii este un subiect complicat”

„Copiii din ziua de azi sunt supuși unor provocări și unor pericole noi, pe care societatea nu le avea în generațiile anterioare. Asta înseamnă că societatea trebuie să dezvolte mecanisme noi.

Cred că limitarea accesului copiilor la internet pe teritoriul școlii este un subiect complicat, pentru că intră în conflict nevoia de siguranță pe care o simțim față de copii cu libertatea pe care ar trebui să o asigurăm fiecărui individ.

E clar că, la un moment dat, copiii noștri vor fi expuși conținutului inadecvat. Întrebarea este cât de repede, în ce context și cât de bine vor fi ei pregătiți pentru asta. E responsabilitatea noastră ca părinți, dar și a sistemului educațional, să pregătească elevii pentru aceste momente.

Și pentru că eu cred sincer în descentralizarea deciziilor către comunități, decizia trebuie să fie comună: a profesorilor, a administrației locale, dar și a părinților. Cu alte cuvinte să se ia în Consiliul de Administrație a școlii”, a explicat Mihaiu.

„Copiii ar trebui să-și poată lăsa telefoanele în siguranță, undeva la intrarea în școală”

Rareș Hopincă, city managerul Sectorului 5, spune că nici în Sectorul 5 nu este interzisă folosirea telefonului la cursuri.

„Cred că în timpul orelor de curs, copiii ar trebui să-și poată lăsa telefoanele în siguranță, undeva la intrarea în școală. Este opinia personală, a unui om dintr-o instituție care nu are în responsabilitate această reglementare.

Cred că experții în educație, cei care fac legile educației acum, ar putea să ia considerare și acest lucru, care este nivelul de acces al copilului la telefon în timpul orelor.

Dar dezbaterea este și de ce se uită un copil din ciclul primar la filme porno. Nu contează unde se uită. Eu nu știu ca în vreo școală din Sectorul 5 să fie interzisă folosirea telefonului în timpul cursurilor. Noi avem reprezentanți în Consiliile de administrație, dar sunt puțini și cutumiar susținem decizia luată de conducerea școlii, dacă nu sunt abateri”, a explicat Hopincă.

Cum se întâmplă la școlile private

Depinde de școală. Dar multe instituții au interzis accesul cu telefonul la cursuri. Adina Stoenescu, fondatoarea unei școli private importante din București, spune că în școala pe care o conduce dar și multe alte școli private nu este permis accesul la cursuri cu telefonul.

„La noi nu au voie cu telefonul sau tableta personală. Au niște tablete speciale pe care le folosim în timpul orelor, doar la anumite ore, în rest telefoanele sunt lăsate la intrare și preluate la plecare. Dacă un copil dorește să ia legătura cu părinții, este posibil oricând, prin secretariat. În afara școlii este cum dorește părintele.

În mare, copii au telefoane mobile, depinde de părinți la ce se uită și cât. La noi primesc telefoane mobile doar copiii care vin și pleacă singuri de la școală, cei de la gimnaziu, dar chiar și așa, trebuie să le predea la intrarea în școală. Acest lucru este prevăzut în regulament, dacă nu predau telefonul putem să-l și confiscăm pe o anumită perioadă, de comun acord cu părintele”, a explicat Adina Stonescu

Ea spune că au luat această decizie pentru a îmbunătăți actul educațional, iar părinții au fost de acord.

„Am luat această decizie pentru că stau pe telefoane, le ia din atenția de la ore, nu îi ajută deloc să se concentreze, fiindcă încearcă să rezolve problemele cu telefonul, copiază, stau pe rețelele de socializare în timpul orelor.

Procedura este similară și la alte școli private, iar părinții au fost de acord, nu au fost probleme, chiar sunt foarte fericiți că ajutăm ca elevii să stea mai puțin pe telefoane”, a explicat Adina Stoenescu.

Ce impact are folosirea telefonului și accesul la conținut nepotrivit asupra copiilor

Am vorbit cu Bogdana Păcurari, psihoterapeut de familie și cuplu.

„Impactul expunerii copiilor și a adolescenților la conținut neadecvat vârstei poate fi unul total nedorit și cu efecte secundare negative pe termen lung pentru sănătatea lui mentală și emoțională. Impactul expunerii asupra sănătății mentale și emoționale are directă legătură cu încrederea în sine a copilului, cu identitatea lui, imaginea de sine, cu poziționarea lui față de social, față de felul în care acceptă sau refuză provocările la care este supus.

Efectele și mai grave sunt cele cu impact asupra unei anxietăți sociale și de performanță, asupra depresiei și asupra comportamentelor de autovătămare și angrenarea în comportamente periculoase asupra lui și asupra celorlalți.

Cercetările ne spun faptul că sunt expuși la materiale agresive, pornografice și de bullying încă de la 10 ani. Așadar este esențial să facem tot ce putem pentru a-i feri”, a explicat Bogdana Păcurari.

În privința timpului petrecut în fața ecranelor, săptămânal, acesta diferă în funcție de vârstă.

„Recomandat ar fi ca cei mici, sub 3 anișori (sau până când limbajul lor nu este bine dezvoltat) să nu fie expuși deloc la ecrane. La vârsta preșcolară, recomandarea ar fi de 30 de minute până într-o oră, cu condiția să fie TV și sub supravegherea unui adult care sa aleagă programele și să îl acompanieze pentru a putea controla și remedia riscurile.

La ciclul primar poate fi adăugat timp pentru jocuri în echipă, sau familie. Tot cu monitorizarea programelor și a timpului. La ciclul secundar se pot adăuga, pe lângă timpul de jocuri, și social media. Cu aceeași supraveghere și instruire a copilului în privința utilizării lor”, a explicat Bogdana Păcurari.

În ceea ce privește utilizarea telefonului în școală, ea spune că la copiii din ciclul primar nu este recomandată nici în pauză: