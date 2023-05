INTERVIU Marți, 02 Mai 2023, 07:32

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

0

Torino este un oraș cu aproape 900.000 de locuitori din nordul Italiei, cunoscut în principal pentru arhitectura veche, foarte frumoasă, FIAT și mâncarea bună. Torino este însă în ultimii ani și un exemplu de bună practică în ceea ce privește reducerea poluării.

Vedere din Torino Foto: Fabio Lamanna | Dreamstime.com

În ultimii 30 de ani orașul și-a redus cu 56% emisiile de CO2, ținta fiind ca până în 2050 să devină neutru din punct de vedere climatic, iar ultimii 20 ani și-a dublat suprafața de spații pietonale și piste pentru biciclete, a investit în transportul public, spații verzi, devenind un oraș tot mai prietenos cu oamenii.

Cum a reușit acest lucru? Am vorbit cu Nae Gaetano, șeful Departamentului de Mediu și Tranziția Verde, Primăria Orașului Torino.

Când Primăria Torino a devenit conștientă de problemele de mediu și ce măsuri a luat?

Nae Gaetano: Au fost probleme cu poluarea, în special depășiri de PM10, find un fost oraș industrial, dar Torino a redus emisiile de CO2, cu aproape 56 % din 1991 până în 2019, depășind obiectivul asumat de a reduce emisiile de carbon cu 30% până în 2020. Cele mai mari reduceri au fost înregistrate în sectorul rezidențial (-56%) și în iluminatul public (-37%).sectorul transporturilor (atât public, cât și privat) a avut o reducere de 12%.

Am luat mai multe măsuri, Torino a început acum foarte mulți ani să facă politici publice pentru reducerea poluării și combaterea schimbărilor climatice. Cele mai importante măsuri au fost luate după 2009, când Turino a semnat „Pactul primarilor” care este o inițiativă europeană voluntară, pentru reducerea emisiilor de carbon cu minim 20% până în 2020 și 40% până în 2030, ceea ce noi deja am făcut. În primul raport, în 2015, am arătat că am atins această țintă, și chiar mai mult.

Concret, ce măsuri ați luat?

Am crescut numărul de piste pentru biciclete din oraș, am ajuns la 260 km în prezent. În ultimii 10 ani am dublat această infrastructură dedicată.

Apoi, orașul a extins transportul public, metroul, trenul în zona metropolitană.

Am extins Linia 1 de metrou, ceea ce a redus foarte mult numărul de călătorii zilnice făcute cu mașina personală, și vom face Linia 2 (n.5. 27 km și 32 de stații), este în proiectare.

Orașul Torino a promovat și extins serviciile de car/bike sharing.

Am extins spațiile verzi, în ultimii 20 ani am dublat numărul de străzi pietonale, erau piațete și străzi întregi ocupate de mașini. La început oamenii s-au opus, dar când au început să vadă beneficiile străzilor pietonale, le place. Am instituit zone unde viteza maximă este de 30 km/h și zone cu trafic limitat.

Sursa foto: Dudlajzov | Dreamstime.com

Am reabilitat clădirile municipale care nu erau eficiente din punct de vedere energetic și am înlocuit centralele termice vechi.

În ceea ce privește iluminatul public, am înlocuit o bună parte din becurile vechi și semafoarele vechi cu tehnologie LED.

Am extins sistemul de termoficare, avem acum circa 600.000 de utilizatori, peste 60% din populația orașului. Este cel mai mare sistem de termoficare din Italia.

Din 2010, 100% din energia electrică utilizată de administrație (iluminat public, semafoare și altele utilizate) provine din surse regenerabile de energie.

Am dezvoltat un sistem de management energetic în clădirile municipale bazat în principal pe utilizarea tehnologiilor ITC, capabil să ofere în timp real, printr-un sistem de senzori, informații despre consumurile și valorile climatice ale clădirilor.

Am avut tot felul de activități de conștientizare a cetățenilor pentru a determina schimbarea comportamentului și a crea un oraș sustenabil si rezistent la schimbările climatice.

Ce suprafață de spațiu verde are Torino?

57% din suprafața orașului este compusă din spații verzi, avem circa 55 mp de spațiu verde pe cap de locuitor. Este și un avantaj natural, avem o suprafață mare de pădure, dar după 90 am transformat foarte multe spații industriale abandonate în spații verzi (n.r. la începutul anilor 90 Torino avea 10 milioane mp de terenuri industriale abandonate) . Peste 90% din locuitorii orașului au un spațiu verde la cel mult 300 m de casă.

Ce pași va face Torino pentru a deveni neutru din punct de vedere climatic până în 2050?

Din 1991 până în 2019 am redus cu 56% emisiile de CO2. Până în 2030 ne dorim să ajungem la 68%.

Primăria va acorda prioritate acțiunilor de reabilitare termică a clădirilor și va promova standardele NZEB pentru cele noi.

Vrem să creștem până la 85% folosirea tehnologiei LED la iluminatul public. Acum, suntem la 65%. Vrem un iluminat public inteligent, astfel încât intensitatea luminii să fie adaptată de la distanță, în funcție de condițiile exterioare.

Vrem să dublăm numărul de kilometri de piste pentru biciclete, să construim încă 10 linii noi care să lege centrul orașului cu suburbiile.

Vrem să investim în continuare în transportul public și să reducem numărul de călătorii zilnice făcute cu mașina personală, să promovăm achiziționarea de mașini electrice, atât în transportul public cât și în cel privat.

Vrem să îmbunătățim colectarea selectivă a deșeurilor și vom aplica o politică tarifară în funcție de cantitatea de deșeuri generată și colectată selectiv.

Nae Gaetano, șeful Departamentului de Mediu și Tranziția Verde, Primăria Orașului Torino, a fost prezent la București, pe 25 aprilie, la conferința „Bucureștiul verde. Cum ajungem acolo în cursa cu (prea multele) probleme de mediu” organizată de Centrul Român pentru Politici Europene.

Sursa foto: https://www.dreamstime.com/