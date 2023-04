Drept la replică Luni, 10 Aprilie 2023, 10:51

HotNews.ro

8

Un angajament de construire a unor căi de acces nu a existat niciodată, se arată într-un drept la replică transmis de dezvoltatorul cartierului Greenfield la articolul „Complicatul traseu juridic al drumului care va tăia Pădurea Băneasa în două / Ce impact ar avea asupra mediului și asupra traficului din Pipera” publicat recent de HotNews.ro. Reprezentanții IMPACT spun că au demarat formalitățile pentru obţinerea documentaţiilor PUZ pentru 3 soluţii de acces, începând cu anul 2019, însă faptul că depun ”„eforturi maxime pentru soluţionarea căilor de acces spre Cartierul Băneasa Greenfield (...) nu este sinonim cu faptul asumării acestei obligații”.

Pădurea Băneasa Foto: HotNews/Catiusa Ivanov

„Cu toate acestea, IMPACT a decis să participe la aceste lucrări pe cheltuiala proprie atâta timp cât se emit în termen rezonabil documentele necesare”, se mai arată în documentul transmis HotNews.ro.

Dezvoltatorul cartierului Greenfield a solicitat HotNews.ro publicarea următorului drept la replică:

Avem in vedere textele:

“...dezvoltator imobiliar care a construit un mic oraş în câmp şi timp de 15 ani şi-a asumat că va face alte trei căi de acces în ansamblul rezidenţial şi nu a făcut nimic şi ce lecţie dai celorlaţi dezvoltatori care fac la fel...”;

“Cartierul Greenfield, în primele faze, este un exemplu de manual cum un investitor privat construiește un ansamblu de blocuri în câmp, fără utilitățile necesare, fără căi de acces pe măsura nevoilor, deși atunci când au fost aprobate blocurile și-a asumat că le face, apoi vinde apartamentele.”

“În momentul în care a obţinut aprobare pentru construirea cartierului, dezvoltatorul s-a angajat că va face încă o intrare în cartier, din şoseaua de Centură, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat, iar oamenii au început să folosească complementar cu Aleea Teişinani drumul forestier din Pădurea Băneasa.”

Aceste texte cuprind o afirmatie factuală, respectiv existenţa unui angajament al subscrisei cu privire la construirea unui număr de trei drumuri de acces in ansamblul rezidential, afirmatie care este facută in manieră acuzatoare si cu efect negativ asupra imaginii noastre publice, cititorului fiindu-i transmis mesajul că subscrisa am actionat dezonest in relatia cu clientii, care si-au intemeiat decizia de cumpărare a apartamentelor pe existenţa angajamentului subscirsei de construire a căilor de acces, angajament care ulterior a fost nerespectat, clientii fiind in acest fel practic înşelaţi.

In realitate, un astfel de angajament de construire a unor căi de acces nu a existat niciodată iar afirmarea sa este lipsită de minima bază factuală, deci constituie un neadevăr.

Faptul că subscrisa depunem eforturi maxime pentru soluţionarea căilor de acces spre Cartierul Băneasa Greenfield (sens in care am demarat inca din anul 2019 formalităţile pentru obţinerea documentaţiilor PUZ aferente, fiind in asteptarea unui răspuns din partea autorităţilor pentru fiecare dintre acestea), nu este sinonim cu faptul asumării acestei obligatii si cu atat mai putin este incompatibilă cu ideea că in acest fel clienţii au fost înselati.

Ne aflăm in situatia in care eforturile subscrisei de a găsi rezolvări pentru problema căilor de acces, sunt prezentate in manieră denaturată in cadrul articolului dvs., si nu sub forma unor opinii/judecăţi de valoare, ci sub forma unor afirmatii factuale acuzatoare.

Raportat la cele de mai sus, vă solicităm să publicaţi in cel mai scurt timp, o retractare a acestor afirmaţii, in aceleaşi condiţii editoriale precum articolul iniţial, in caz contrar urmând ca subscrisa să acţionăm in instanţă pentru atragerea răspunderii dvs. civile.

Subliniem faptul că IMPACT a demarat formalitățile pentru obţinerea documentaţiilor PUZ pentru 3 soluţii de acces, începând cu anul 2019. Pentru fiecare dintre aceste documentații, așteptăm un răspuns din partea autorităților.

Pentru realizarea primului acces, „Amenajare intersecție Aleea Teișani și breteaua DN1 şi a intersecției bretelei DN1 cu centura București” (denumit în cele ce urmează P.U.Z. Acces 1) – IMPACT este in faza de obtinere avize solicitate prin certificatul de urbanism.

Cu privire la PUZ Acces 2 (PUZ ALEEA TEISANI 105-117 DNCB – trecere la nivel cu calea ferata), toată documentația și demersurile ce puteau fi realizate de IMPACT au fost finalizate, documentația fiind la Primarul Mun. București care ar trebui să o înainteze Consiliului Local pentru aprobare.

Arhitectul Şef al Capitalei a emis abia la sfarsitul lunii ianuarie 2023 avizul pentru pentru documentația PUZ Acces 2, ce va sta la baza obținerii autorizației de construire pentru realizarea drumului de legătură dintre aleea Teișani și DNCB.

Pentru finalizarea aprobării PUZ Acces 2 este necesar ca Primarul Municipiului București să înainteze documentația pentru dezbatere publică și apoi către Consiliului General al Municipiului București în vederea supunerii la vot.

În cazul votului favorabil al Consiliului, documentația va merge la Prefectură pentru validare, iar PUZ se consideră aprobat.

În cazul Accesului 3, ce va fi amplasat în zona centrului comercial Greenfield Plaza, mai exact în apropierea km 14 al DNCB, documentația este în mare măsură finalizată, rămânând de obținut avizul Comisiei de Coordonare Rețele din cadrul Primăriei Municipiului București (formalitățile necesare obținerii acestui aviz au fost inițiate în octombrie 2020, documentația fiind completată după racordarea la rețeaua publică de apă/canalizare). Acesta este ultimul aviz necesar, iar după obținerea acestuia se va depune întreaga documentație la Primăria Municipiului București în vederea obținerii avizului

Arhitectului şef. Similar cazului descris cu privire la PUZ Acces 2, Primarul Mun. Bucuresti va trebui să înainteze documentația pentru aprobarea în Consiliul General al Primăriei Municipiului București.

Constructiile din cartierul GREENFIELD Băneasa s-au realizat în baza unor reglementari urbanistice, studii și avize valabile. IMPACT nu poate fi penalizat de întârzierile semnificative ale administrațiilor locale în emiterea avizelor, autorizațiilor precum și punerea în aplicare a deciziilor emise în Consiliul General și Consiliul local al sectorului. Reiterăm că IMPACT nu a avut și nu are obligația de a face eforturi pe cheltuiala proprie lucrări de infrastructură în Sector și oraș, acestea fiind apanajul și obligația administrațiilor locale.

Cu toate acestea, IMPACT a decis să participe la aceste lucrări pe cheltuiala proprie atâta timp cât se emit în termen rezonabil documentele necesare. În cartierul GREENFIELD Băneasa IMPACT execută toate lucrăriile de infrastructură constând în utilități: curent gaze, scurgere și apa, peste 10 km de drumuri precum și spatii verzi, parcuri și locuri de joacă. De asemenea, IMPACT a donat proiectul complet și terenuri pentru școală, gradiniță și creșe, fiind primul dezvoltator din România care a dus o astfel de inițiativă la bun sfârșit. De asemenea, a fost donat un teren pentru construirea unei biserici în cadrul complexului. Toate aceste eforturi au fost făcute pentru a crește calitatea vieții locuitorilor precum și reducerea mobilității în afara cartierului ceea ce va contribui la relaxarea traficului la orele de vârf precum și a poluării. Centrul comercial Greenfield Plaza deschis în acest an aduce proprietariilor toate serviciile de bază în cartier precum și un centru de wellness cu activități sportive și de relaxare diversificate inclusiv pentru cei peste 1.000 de copii din cartier.

Toate acestea au preluat din obligațiile administrației locale față de cetățenii săi, plătitori de taxe, dar ca societate comercială listată la bursă, cu peste 3000 de acționari, IMPACT nu poate să-și întrerupă obiectul de activitate pe perioade indefinite până când aceste autorități își onorează minimum de obligații, printre care și emiterea la timp a documentor necesare unei dezvoltări precum și aplicarea deciziilor emise chiar din aceste instituții.