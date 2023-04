ADMINISTRATIE LOCALA Duminică, 09 Aprilie 2023, 15:45

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

4

Între gardurile de pe linia travaiului 21, care traversează Calea Moșilor și Șoseaua Colentina, s-au strâns cantități mari de praf și pietriș, dar și mizerie după perioadă de iarnă. De fiecare dată când bate vântul, praful este ridicat și ajunge în plămânii noștri. Asta în condițiile în care Bucureștiul are probleme serioase cu poluarea, iar autoritățile locale trebuie să fie un exemplu. În plus, între șinele de tramvai sunt și mai multe gropi, care nu au fost asfaltate deși circulația tramvaiului a fost oprită din noiembrie și până pe 1 aprilie.

Mizerie linia 21 Foto: HotNews/Catiusa Ivanov

Am întrebat atât la Primăria Sectorului 2, care se ocupă de salubrizare pe raza administrativă, cât și la Societatea de Transport București, cine este responsabil cu curățenia și de ce zona este lăsată așa.

Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, spune că salubrizarea liniei de tramvai este în sarcina STB.

„Contractul de salubrizare cu Supercom nu prevede curățenia liniilor de tramvai. Curățenia acestor linii este în responsabilitatea STB, asa ca nu avem dreptul legal de a cheltui bani pentru curățenie acolo. Reamintesc că linia de tramvai a fost deschisă de curând, la începutul acestei luni. Sunt convins că STB va prioritiza și aceasta linie pentru curățenie, acum ca a fost redeschisă”, a declarat Mihaiu.

Societatea de Transport București (STB) ne-a transmis că a demarat o campanie de salubrizare a liniilor de tramvai după încheierea sezonului rece.

„Odată cu încheierea sezonului rece, STB S.A. a demarat o campanie de igienizare mecanizată a liniilor de tramvai, până acum intervenindu-se pe liniile tramvaielor 25, 41 și 32. Din această noapte, conform planificării, începem igienizarea liniei tramvaiului 21”, se arată într-un răspuns transmis joi de municipalitate. Vineri dimineață însă praful era la locul lui, s-au strâns doar deșeurile din plastic și pietrișul mai mare. Cel mai probabil doar a fost măturată zona, nu și spălată.

Am revenit și am întrebat ce înseamnă „igienizare mecanizată”. Nu am primit însă un răspuns.

În ceea ce privește gropile dintre șine, am întrebat de ce nu au fost asfaltate când circulația tramvaiului a fost oprită pentru Pasajul de la Doamna Ghica. STB ne-a comunicat că o parte au fost deja asfaltate, iar restul vor fi în perioada următoare.

„Precizăm că în perioada în care a fost oprită circulația tramvaielor liniei 21, s-au remediat o mare parte din problemele existente între șine, angajații STB S.A. intervenind în continuare pentru rezolvarea problemelor de pe infrastructura de tramvai”, este răspunsul transmis de STB.