ADMINISTRATIE LOCALA Sâmbătă, 25 Februarie 2023, 18:00

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

3

Șoseaua Viilor 37, București. Între case cu parter, parter și etaj, pe o parcelă de 500 mp, apărut un bloc cu 7 etaje. La începutul lunii februarie, procurorii au făcut percheziții la sediul Primăriei Sectorului 5, dar și la firma care construiește imobilul, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înşelăciune, fals în declaraţii, fals intelectual şi uz de fals. HotNews.ro a intrat în posesia mai multor documente care arată că firma care a construit blocul aparține unui fost șef ISC, dar și cum a crescut blocul de la 5 etaje la 7 prin mai multe autorizații de construire eliberate succesiv de Primăria Sectorului 5.

Șoseaua Viilor 37-2022 Foto: Google Maps

Povestea începe pe 8 martie 2019, când administrația Florea a dat autorizație de construire pentru edificarea unui imobil de locuințe cu parter și 5 etaje pe Șoseaua Viilor nr. 37. Beneficiari: Aliuță Constantin și Burcea Andrei. Indicatorii urbanistici aprobați sunt: POT 57% și CUT 3. Potrivit autorizației de construire, trebuie asigurate 16 locuri de parcare , 4 în incintă și restul pe un teren de pe Șoseaua Viilor 55, la circa 250 m distanță. Terenul are o suprafață de 536 mp.

Foto: Cum arăta terenul în 2018 și în 2019, când a început șantierul

Pe 20 decembrie 2019, Primăria Sectorului 5 emite o nouă autorizație de construire pentru acest teren, prin care se autorizează edificarea unui spațiu comercial la parter. Beneficiarul autorizației de data aceasta este însă firma Building Consulting Tower. Indicatorii urbanistici aprobați sunt: POT 58%, CUT 3, înălțime 19,75 mp. Proprietarii trebuie să asigure 32 locuri de parcare.

Pe 25 februarie 2021, Primăria Sectorului 5 emite o nouă autorizație de construire, de data aceasta pentru creșterea cu încă un etaj a înălțimii imobilului. Mai exact pentru ”modificare temă pe parcursul execuției, cu completare CUT maxim admis pentru imobilul de locuințe cu spațiu comercial la parter, cu regim de înălțime P plus 5 E, rezultând un imobil de locuințe colective cu spațiu comercial la parter, cu regim de înălțime parter, plus 5 etaje, plus etaj tehnic”. Indicatorii urbanistici cresc la POT 58%, CUT 3,49 și înălțime 21,6 m. Numărul de locuri de parcare care trebuie asigurat rămâne același - 32 de locuri. Beneficiarul autorizației de rămâne firma Building Consulting Tower.

Foto: Blocul în 2021

Pe 8 decembrie 2021, Primăria Sectorului 5 emite o nouă autorizație de construire, pentru încă un etaj în plus. Mai exact pentru ”supraetajare imobil locuințe colective cu regim de înălțime, parter, plus 5 etaje, plus etaj tehnic, cu spațiu comercial la parter, cu un nivel o singură dată , în suprafață de max 20% din suprafața construită desfășurată, rezultând o construcție cu parter, plus, 6 etaje, plus etaj tehnic”. Indicatorii urbanistici cresc la POT 58%, CUT 4,07 și înălțime 24,65 m. Numărul de locuri de parcare care trebuie asigurat crește la 37 de locuri. Beneficiarul autorizației de rămâne firma Building Consulting Tower.

Foto: Blocul în 2022

Indicatorii urbanistici îi depășesc cu mult pe cei aprobați prin Planul Urbanistic General, unde CUT-ul pentru această zonă este 3, și chiar pe cei din Planul Urbanistic Coordonator al Sectorului 5, aprobat pe 18 iunie 2020 și anulat de instanță pe 11 iulie 2022, unde CUT-ul este 3,5.

Potrivit datelor din platforma online de verificare a firmelor confidas.ro, firma Building Consulting Tower a fost înființată în 2016 și are următorul acționariat:

Ana-Maria Arghir - 50%

Mihai Andrei Arghir 50%

În 2017-2018, Mihai Andrei Arghir apare ca inspector șef regional IRCBI la Inspectoratul de Stat în Construcții.

Acesta a lucrat la ISC în perioada 2007-2018, fiind pe rând șef serviciu achiziții, economist, secretar general al ISC și inspector șef regional - Inspectoratul Regional în Construcții București Ilfov.

Vecinii au cerut anularea autorizațiilor de construire în instanță

Vecinii, dar și Prefectul Municipiului București au cerut anularea autorizațiilor emise în instanță. În procesul intentat de vecini, pentru anularea autorizației din martie, vecinii au câștigat pe fond, dar au pierdut la recurs.

În procesul pentru anularea autorizației din decembrie 2019, intentat de Prefectul Municipiului București, prefectul a pierdut la fond și la recurs.

”Respinge excepția lipsei de interes ca neintemeiată. Respinge acțiunea formulată ca neîntemeiată”, este decizia Tribunalului București, menținută la recurs.

Pe rol mai este un proces pentru anularea autorizației din februarie 2021.

Ce cercetează procurorii

Cazul a ajuns în lumina reflectoarelor la începutul lunii februarie 2023, când Poliția a anunțat că face percheziții la Primăria Sectorului 5, dar și la doi inspectori în construcții și un dezvoltator într-un dosar în care sunt bănuiți că ar fi falsificat un proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor aferente unui bloc de locuințe din București. Potrivit surselor HotNews.ro este vorba despre imobilul de pe Șoseaua Viilor 37, iar Poliția a fost sesizată de una dintre persoanele care a cumpărat o locuință în acest bloc, iar la vânzare dezvoltatorul imobiliar a declarat că nu erau litigii care vizează construirea blocului, deși era pe rol proces pentru anularea autorizației de construire,intentat de vecini. Pornind de aici, poliția a mai descoperit că s-a făcut recepția, în ianuarie 2022, deși nu erau toate lucrările făcute.

„În această dimineaţă, 8 februarie 2023, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pun în aplicare 3 mandate de percheziţie domiciliară, la sediul unei instituţii publice, precum şi la sediile unor persoane fizice şi juridice, în Capitală, într-un dosar în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, fals în declaraţii, fals intelectual şi uz de fals”, a precizat atunci Poliția Capitalei.

Persoanele bănuite ar fi întocmit în fals un proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor aferente unui imobil, având destinaţia de locuinţe colective. Perchezițiile au vizat Primăria Sectorului 5, doi inspectori în construcții și dezvoltatorul clădirii.

Rămâne de văzut la ce concluzii vor ajunge procurorii și ce se va întâmpla mai departe cu acest caz.