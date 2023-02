ADMINISTRATIE LOCALA Vineri, 03 Februarie 2023, 14:59

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

Primăria Capitalei are în 2023, cu tot cu subordonate, un buget general estimat de circa 11,4 miliarde lei, potrivit proiectului de buget adoptat joi de Consiliul General. Bugetul local este estimat la circa 8 miliarde lei, la care se adaugă fonduri nerambursabile de 1,6 miliarde lei și venituri de la subordonate de circa 2,6 miliarde lei. Bugetul a fost aprobat de majoritatea PNL-USR. Grupul PSD a părăsit sala după ce amendamentul propus de ei a fost respins.

Bucuresti, vazut de sus Foto: HotNews.ro / Victor Cozmei

Ce în fiecare an, în timpul ședinței de Consiliu General în care a fost aprobat bugetul au fost depuse amendamente de PNL, USR și Primarul Nicușor Dan, amendamente care au fost aprobate și au modificat forma bugetului pus în dezbatere publică.

Amendamentul primarului Nicușor Dan a vizat alocarea a 10 milioane lei în plus la ASPA, circa 37 milioane lei pentru majorarea cu 10% a salariilor angajaților Primăriei, 3,2 milioane lei în plus la Biblioteca Metropolitană, 5 milioane lei în plus la ARCUB, 2 milioane lei la PROEDUS, 3 milioane lei în plus la Centrul Pentru Seniori, 4 milioane lei în plus la CREART, 18 milioane lei în plus la Administrația Fondului Imobiliar.

Amendamentul grupului PNL a vizat alocarea a 54 milioane lei în plus la Administrația Străzilor, 20 milioane lei în plus pentru modernizarea iluminatului public și 100 milioane lei în plus la transportul public pentru modernizarea a 70 de tramvaie.

„Sunt obiective importante care nu se regăseau în propunerea Primarului General, dar care sunt necesare pentru oraș. Solicităm alocarea a 100 milioane lei pentru transportul public, modernizarea a 70 de tramvaie. Se vor înlocui scaunele, linoleumul, tramvaiele vor fi vopsite. Ritmul de modernizare a flotei STB a fost unul lent în raport cu Ritmul de degradare a tramvaielor, autobuzelor și troleibuzelor. Înlocuirea și modernizarea acestora este o nevoie imediată! Pentru ASB dorim alocarea a îccă 54 milioane lei pentru reparații și modernizare străzi, marcaje rutiere, nenzi unice, noi locuri de parcare - am identificat deja 13 locații, care însumează 43.222 mp. Mai dorim alocarea a 20 de milioane lei pentru modernizarea iluminatului public”, a explicat Stelian Bujduveanu, consilier PNL.

Amendamentul USR a vizat majorarea bugetului Clubului Sportiv Municipal cu 2,4 milioane lei, bugetul ALPAB cu circa 29 milioane lei, bugetul ASSMB cu 43 milioane lei.

Unde merg banii în București?

Relevant este bugetul local care este, de fapt, bugetul Primăriei Municipiului București. La bugetul general intră de exemplu deconturile făcute de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru serviciile prestate de spitale, veniturile încasate de teatre din vânzarea biletelor, taxa de acces la Zoo etc.

Bugetul Primăriei Capitalei pentru investiții este de circa 2,4 miliarde lei. Aici nu intră investițiile făcute de subordonate, care nu sunt centralizate. Practic, din bugetul local de 8 miliarde, investițiile se ridică la 30%.

Subvenția pentru termoficare și transport public se ridică în 2023 la circa 2,4 miliarde lei (termoficare - 1,1 miliarde lei; transport - 1,33 miliarde).

Cheltuielile de personal pentru Primărie și subordonate sunt estimate la circa două miliarde lei. Aici intră și salariile de la spitalele din administrarea Primăriei, care sunt plătite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Strict, cheltuielile de personal ale Primăriei Capitalei sunt de 150 milioane lei. Restul sunt subordonatele și spitalele.

Circa 900 de milioane lei vor merge pentru rambursarea împrumuturilor luate.

Restul banilor, adică peste jumătate din bugetul general, merg pentru cheltuieli curente, care înseamnă în linii mari asigurarea serviciilor publice și lucrări de reparații.

Ce proiecte de investiții sunt finanțate?

Primăria Capitalei își propune să facă în 2023 investiții de circa 2,4 miliarde de lei. Principalele proiecte pentru care se alocă bani sunt:

Modernizarea sistemului de termoficare - 800 milioane lei;

Transport în comun - 700 milioane lei. Aici intră banii pentru tramvaie, autobuze electrice și troleibuze, proiectele mari de infrastructură (65 milioane lei pentru lărgirea străzii Prelungirea Ghencea; 55 milioane lei pentru Pasajul Doamna Ghica, 14 milioane lei pentru etapa II din străpungerea Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu, practic lărgirea străzii Iuliu Hațeganu; circa 65 milioane pentru reabilitarea liniilor de tramvai; 1,8 milioane lei pentru managementul traficului); În baza unui amendament propus de PNL s-au mai alocat 100 milioane lei pentru modernizarea a 70 de tramvaie.

Amenajarea de piste pentru biciclete - 33,4 milioane lei; Pentru masterplanul pentru piste de biciclete se prevăd încă 1 milion lei;

Patinoarul Flamaropol - 10 milioane lei propuse în bugetul pe 2023 din 122 milioane lei cât este valoarea totală a investiției;

Utilități Cartier Henri Coandă - 37 milioane lei;

Revizuire PUG - 27 milioane lei;

Stația de epurare de la Glina plus reabilitarea casetei Dâmboviței - 357 milioane lei din 779 milioane lei necesari pentru finalizarea proiectului;

Reabilitare colectoare Ghidigeni, Olteniţei, Cheile Turzii și Henri Coandă - 62 milioane lei din 251 milioane lei necesari pentru finalizarea proiectului;

lărgirea străzii Prelungirea Ghencea - 65 milioane lei;



Pasajul Doamna Ghica - 59 milioane lei;



etapa II din străpungerea Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu, practic lărgirea străzii Iuliu Hațeganu - 1,1 milioane lei;

reabilitarea liniilor de tramvai - 65 milioane lei;

stații STB - 15 milioane lei;



Câți bani primesc companiile subordonate Primăriei Capitalei?

Bugetul subordonatelor este compus în principal din subvențiile primite de la Primăria Capitalei plus veniturile pe care le fac din serviciile prestate și fonduri nerambursabile accesate.

Alocările pentru subordonate sunt următoarele: