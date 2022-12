ADMINISTRATIE LOCALA Vineri, 02 Decembrie 2022, 09:14

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

Primăriile din România au făcut anul acesta achiziții publice pentru luminițele de Crăciun de circa 26 milioane lei, fără TVA. Majoritatea banilor, 17,6 milioane lei fără TVA, merg pe contracte date prin achiziții directe.

Luminite Bucuresti Foto: Primaria Bucuresti

Cel mai mult plătește pentru luminițele de Crăciun Constanța, în jur de 2,4 milioane lei fără TVA. La Iași și Cluj-Napoca, primăriile plătesc aproximativ 1,3 milioane lei cu TVA pentru închiriere și montaj.

În București, Primăria Capitalei folosește luminițele vechi, dar montarea și demontarea lor costă peste 1 milion de lei. În București pun și Primăriile de Sector propriile luminițe. Dar aceștia nu sunt toți banii care merg pe luminițe.

Dincolo de datele din sistemul electronic de achiziții publice, centralizate de HotNews.ro, sunt și situații în care acestea sunt puse pe acorduri - cadru mai vechi sau în baza contractului de delegare de gestiune a serviciului de iluminat public, și aceste cifre nu apar în sistemul electronic de achiziții publice, deci clar este vorba despre sume mult mai mari.

La ce firme au ajuns cei mai mulți bani prin achiziții directe

Primăria Capitalei a folosit luminițele cumpărate anii trecuți, însă montarea și demontarea lor costă circa 1,3 milioane lei, potrivit informațiilor obținute de HotNews.ro.

Separat, pun luminițe și Primăriile de Sector. În Sectorul 2 se vor pune luminițe în parcuri și în fața Primăriei, fiind bugetat 1 milion de lei pentru asta. Însă primarul Radu Mihaiu spune că vor costa cam 500.000 lei.

Primăria Sectorului 3 are un acord-cadru de 4,4 milioane lei pentru iluminatul festiv, pe 4 ani, semnat în decembrie anul trecut cu societatea Primăriei Sectorului 3, Internet și Tehnologie S3. Până recent, valoarea maximă care putea fi cheltuită pe an era 650.000 lei, dar acest prag a fost scos. Achiziția nu apare in sistemul electronic de achiziții publice, deci nu știm de la cine au fost cumpărate luminițele și cât costă.

Vezi aici cum arată luminițele.

Și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că va pune luminițe, însă până la această dată achiziția nu apare în sistemul eletronic de achiziții publice.

În Sectorul 6, luminițe au fost puse în parcuri, în baza unui acord-cadru din 2019, cu firma Flash Lighting Services SA. Valoarea contractului subsecvent pentru anul acesta este de 1,3 milioane lei, din care, doar pentru Parcul Drumul Taberei este de 830.000 lei.

Cum a fost decorat Parcul Drumul Taberei din Sectorul 6

Constanța plătește cel mai mult, circa 2.430.000 lei fără TVA, firmei RC Energo Install. Luminițele sunt puse în centrul istoric, pe marile bulevarde și în parcuri.

Cluj-Napoca plătește circa 1.260.000 lei fără TVA, potrivit informațiilor comunicate HotNews.ro de viceprimarul Dan Tarcea. Acestea sunt închiriate de la asocierea Elba Com - Neon Lighting SRL, în baza unui contract-cadru din 2019. Luminițele sunt montate în principal în zona centrală.

La Iași, Primăria plătește circa 500.000 lei, contractul de închiriere fiind încheiat cu firma Flash Lighting Services SA, în baza unui acord-cadru mai vechi, a declarat primarul Mihai Chirica pentru HotNews.ro. Luminițele sunt puse în Copou, bd. Idependenței, Podul Roș și în zona centrală. În parcuri va fi pus câte un brad.

Oradea, prin Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, plătește 993.750 firmei MK Illumination pentru închiriere, montarea, demontarea, alimentarea, deconectarea la/ de la energia electrică, menținerea în stare de funcționar a luminițelor de Crăciun. Luminițele sunt puse la principale intrări în oraș, în sesnsurile diratorii spre Satu Mare, Calea Aradului, Deva, Cluj-Napoca, pod rutier centură, ieșire spre Borș, și în zona centrală.

Comuna Jucu, din Cluj, plătește 480.435 lei pentru iluminatul festiv, .contractul fiind încheiat în baza unui acord-cadru pe 4 ani, cu o valoarea totatlă de peste 1,6 milioane lei. Contractul a fost atribuit firmei MK ILLUMINATION.

Deva plătește pentru închirierea luminițelor de Crăciun, montare și demontare circa 1 milion de lei fără TVA. Contractul a ajuns la firma Euro-Audit Service.

Bistrița plătește pentru închirierea decorațiunilor circa 418.000 lei, acestea fiind închiriate de la firma MK Illumination.

Separat, prin achiziție directă, a mai fost atribuit un contract de 173.000 lei firmei Nepos Magic Electric pentru ”șiruri luminoase și elemente pentru montaj pe stâlp”.

Buzăul plătește și el aproape 1 milion de lei pentru închirierea luminițelor de Crăciun, iar banii ajung la RC Energo Install.

La Pitești, Primăria, printr-o subordonată, plătește jumătate de milion de lei doar pentru ghirlandele luminoase pentru pomul de Crăciun. Banii ajung la firma SWISS CITY SOLUTIONS.

Vasluiul plătește circa 560.000 lei pentru închirerea, montarea și demontarea luminițelor de Crăciun în oraș și în câteva localități din jur. Banii ajung la firma Euro-Audit Service.

Nici comunele din jurul Bucureștiului nu se lasă. Tunariul plătește 270.000 lei pentru închirierea luminițelor, iar banii ajung la ELECTRO ADRIAN LIGHTING. Chiajna Plătește 269.000 lei, iar banii ajung la GENERAL ME.EL ELECTRIC. Otopeniul plătește 135.000 lei pentru închirierea luminițelor, iar banii ajung la firma UPPER LEVEL SRL, iar pentru montare și demontare încă 134.000 lei firmei ELECTRO ADRIAN LIGHTING.

Comuna Ciolpani plătește 120.000 lei pentru închirierea luminițelor de la firma ELECTRO ADRIAN LIGHTING.

Bacăul și-a recondiționat luminițele vechi și plătește pentru asta 200.000 lei firmei ELBA COM, iar separat, pentru decorarea bradului de Crăciun cu luminițe plătește 108.000 lei aceleași firme.