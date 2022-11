ADMINISTRATIE LOCALA Sâmbătă, 26 Noiembrie 2022, 09:21

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

Primăria Sectorului 3 va încheia un contract de circa 33 milioane lei cu una dintre companiile municipale la care este acționar- Smart City Invest S3 - pentru lucrări de reparații și modernizare străzi care vizează în principal spargerea asfaltului și montarea de pavele, borduri și gărdulețe, potrivit unui proiect aprobat de Consiliul Local Sector 3 în urmă cu câteva zile.

Borduri Piața Unirii 3 Foto: Hotnews

Este vorba despre un acord-cadru încheiat pe 2 ani, iar aceasta este suma maximă care poate fi cheltuită. Proiectul a fost pus pe ordinea de zi suplimentară a ședinței de Consiliu Local de pe 24 noiembrie.

Primăria, condusă de Robert Negoiță, vrea să cumpere de 33 milioane lei următoarele: aproape 50.000 mp de pavele plus montaj, aproape 30.000 ml de borduri, să demonteze 25.000 ml de borduri și să pună 5.000 ml de gard metalic, plus canalizare pluvială, aducere la cotă cămine etc.

Procedura de atribuire a contractului s-a desfășurat în felul următor: Primăria a cerut companiei Smart City Invest S3 o oferă, aceasta a depus, iar în urma unei analize oferta a fost desemnată câștigătoare.

Consilierii USR au cerut retransmiterea proiectului către inițiator, deoarece compania Smart City Invest Sector 3 a fost numai pe pierdere în ultimii ani, având nevoie de o majorare de capital pentru plata salariilor, dar propunerea a fost respinsă.

”Conform ultimelor date financiare care ne-au parvenit, Smart City a înregistrat în bilanțul depus pe primele 6 luni din 2022 o cifră de afaceri de 300.000 lei și cheltuieli de 1,4 milioane lei, majoritar cu salarii. În 2020, societatea a înregistrat o pierdere egală cu cifra de afaceri, în 2021 din nou pierdere. În 2022, societatea a beneficiat de o infuzie de capital social care a susținut salariile, deși nu avea activitate. Infiuzia de capital este de 3 milioane lei. Am solicitat date despre capacitatea financiară a societății care și-a asumat un contract de 33 milioane lei, dar nu le-am primit”, a declarat Mihaela Văcaru, consilier USR, în timpul ședinței de Consiliu Local.

Aceasta a mai declarat că are motive să creadă că atribuirea contractului nu se face în condiții corecte de piață.

Eugen Matei, un alt consilier local USR, a întrebat de ce lucrările nu se fac în continuare cu ADP, care are peste 300 de angajați, și se fac cu această societate care are doar 30 din care 8 personal de conducere, însă nu a primit un răspuns.

După aceste discuții, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru, 7 împotrivă și două abțineri, deci inclusiv cu votul consilierilor PNL.

Smart City Invest S3 a fost înființată în 2017, având acționari Sectorul 3 al Municipiului București și SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL.

Anul trecut a avut o pierdere de 952.442 lei.

Recent, Consiliul Local Sector 3, cu votul consilierilor PNL, PSD și PB2020, a dat permisiunea Primăriei Sectorului 3 să cumpere de la una dintre societățile sale- Algorithm Construcții S3 - borduri, jardiniere și alte elemente din beton prefabricat în valoare de peste 15 milioane lei.