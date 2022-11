ADMINISTRATIE LOCALA Miercuri, 09 Noiembrie 2022, 12:11

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, face un nou apel la Guvern să aloce banii necesari ca municipalitatea să plătească datoriile acumulate la Termoenergetica din cazuză că prețul la populație și subvenția nu au fost majorate imediat ce ANRE a majorat tariful la gigacalorie, dar și pentru pierderile din rețea. Este vorba despre 600 milioane lei, acumulați în perioada 2020-2022. Primarul spune că a plătit subvenția la zi, dar nu mai are bani să plătească și datoria de 600 milioane lei.

”Am achitat ieri o factură de 115 de milioane de lei, ceea ce reprezintă subvenţia plătită de Municipalitate pentru gigacalorie pentru lunile aprilie, mai, iunie, iulie şi august 2022.

În acest moment am ajuns la zi cu plățile aferente subvenției pentru termie. În perioada următoare va ajunge la scadenţă şi factura aferentă lunii septembrie, în valoare de 24 de milioane de lei, care va fi plătită în decembrie împreună cu factura pentru luna octombrie, după ce ne intră cotele din impozitul pe venit.

Vom încheia anul 2022, așa cum s-a întâmplat și în 2021, cu subvenția plătită integral. Din diferențele între prețul real și și tariful stabilit de ANRE s-au acumulat în perioada 2020-2022 aproximativ 600 de milioane de de lei.

Pentru această sumă nu avem bani în buget, așa cum am avertizat încă din octombrie 2021. Fac din nou un apel la Guvern să sprijine Capitala pentru a putea trece cu bine această iarnă”, a scris Nicușor Dan pe pagina de Facebook.

Acesta spune că, de când este primar general a alocat mai mulți bani decât orice alt primar pentru termoficare, dar tot a rămas această sumă descoperită.

”Banii pe care Primăria Capitalei i-a plătit pentru termie au fost în jur de 700 de milioane de lei pe an în perioada 2011-2020; în 2021 am plătit 950 de milioane de lei pe an, iar anul acesta 1,5 miliarde de lei, dublu faţă de cât se plătea până în 2020. Mai mult nu putem achita”, a explicat Nicușor Dan.

Primarul general spune că Bucureştiul are tot atâtea apartamente cât au toate celelalte unităţi teritorial-administrative din România la un loc, 550.000, dar pentru Bucureşti, ajutorul de la Guvern a fost de 15 milioane, pentru celelate UAT-uri 800 de milioane.

”Nu este vorba doar de sistemul de termoficare, ci este vorba şi de sistemul de aprovizionare cu energie electrică pentru Bucureşti, care nu poate să fie suplinit din altă parte. Funcţionarea Termoenergetica şi a ELCEN-ului este o necesitate şi pentru asta sunt convins că, împreună cu Executivul, vom găsi soluţii”, a explicat edilul.

HotNews.ro a scris săptămâna trecută că ELCEN a obținut în instanță trei titluri executorii impotriva Termoenergetica, furnizorul de apă caldă și căldură din București, pentru datorii de 535 milioane lei.

Astfel, ELCEN poate bloca oricând conturile Termoenergetica ceea ce ar putea conduce la intrarea în insolvență a companiei Primăriei Capitalei. Termoenergetica are în total datorii de aproape 800 milioane lei la ELCEN.

Surse din ELCEN, contactate de HotNews.ro, au declarat că se va încerca o eșalonare a datoriilor pentru a nu se ajunge la blocarea conturilor, dar situația financiară a Primăriei Capitalei nu este deloc roz. Mai exact, subvenția aprobată și prevăzută în bugetul Primăriei Capitalei este de 1 miliard lei, iar necesarul este de aproape 2 miliarde, în contextul majorării de acum câteva zile cu circa 27% a prețului la gigacalorie, aprobate recent de ANRE pentru ELCEN.

Într-o scrisoare transmisă de Termoenergetica către Primăria Capitalei și consilierii generali, compania atrage atenția că executarea silită și intrarea în insolvență ar avea drept consecință probleme cu alimentarea cu energie termică a Bucureștiului în plină iarnă. Termoenergetica cere, totodată, intervenție la nivel guvernamental.

„Dorim să atragem atenția cu privire la situaţia extrem de critică în care Compania Termoenergetica se află, existând riscul ca în perioada următoare faţă de companie să fie demarate proceduri de executare silită şi pe cale de consecinţă să intre în stare de insolvență, punând în pericol funcționarea serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului București în plin sezon rece.

Dorim să atragem atenţia asupra necesităţii de a se interveni la nivel guvernamental în contextul în care PMB nu dispune de resursele financiare pentru a sustine functionarea Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică a Bucurestiului pentru sezonul de iarnă 2022 - 2023, pentru a evita consecintele negative a imposibilităţii de a asigura agentul termic pe durata acestei ierni”, se arată într-o scrisoare transmisă de Termoenergetica către Primăria Capitalei și consilierii generali, scrisoare obținută de HotNews.ro.

Mai exact, ELCEN a făcut demersuri în instanță pentru recuperarea unor datorii de 535 milioane lei de la Termoenergetica, aferente lunilor de consum martie - mai 2022, și a obținut ordonanţe de plată care reprezintă titluri executorii.

Reprezentanții Termoenergetica spun că au acumulat datoriile de circa 800 milioane lei către ELCEN din cauza faptului că Primăria Capitalei nu a plătit subvenția care să acopere și diferența dintre prețul aprobat de ANRE și cel plătit de populație și pierderile de pe rețea, adică apa caldă scursă în pământ.

În scrisoarea transmisă de Termoenergetica municipalității se arată că aceste datorii se compun din:

circa 140 milioane lei restanța la subvenție pentru lunile aprilie-septembrie 2022;

capitalul social subscris și nevărsat de 36 milioane lei;

pierderile pe rețea în perioada 2020-2022 - 553 milioane lei (pentru anul 2020 - 128 milioane lei, 2021 - 240 milioane lei, iar restul este estimatul pe 2022). Bilanțurile energetice pe anii 2020 și 2021 sunt aprobate, deci pierderile sunt recunoascute, dar lipsește o hotărâre de Consiliu General prin care PMB să recunoască efectiv plata acestor pierderi.

În plus, reprezentanții Termoenergetica spun că subvenția de circa 1 miliard de lei, aprobată pentru 2022, nu este suficientă, necesarul fiind de circa 1,47 miliarde lei, iar după scumpirile la gigacalorie aprobate recent de ANRE, cu circa 27%, necesarul ar fi de circa 1,9 miliarde lei, ca prețul la populație să nu fie majorat.

„În cadrul şedinţei Consiliului General al Municipiului Bucureşti, din data de 07.03.2022, a fost aprobat Bugetul PMB pentru anul 2022, unde la capitolul Energie termică, Subventii pentru acoperirea diferenţei de preț și tarif este prevăzută suma de 987.882,00 mii lei, sub nivelul bugetat în anul 2021 și mult sub necesarul anului 2022 având în vedere noile tarife practicate de companie și majorarea preţurilor la energia termică produsă de operatorii aflați în aria de reglementare a ANRE, respectiv suma de 1.470.000 mii lei, inclusiv cota TVA. (...)

Totodată atragem atenția asupra faptului că situația financiară a societătii urmează a se agrava în perioada următoare în contextul în care începând cu data de 01.11.2022 ANRE prin Dispozitiile nr. 1899, 1917 şi 1924 din 21.10.2022 a modificat preturile de cumpărare energie termică de la furnizorii: ELCEN, Cet Griviţa SRL şi Vest Energo SA şi vor genera o creştere semnificativă a preţului total de livrare al energiei termice.

Consecinta directă a deciziilor ANRE de majorare a tarifelor de cumpărare a energiei termice de la producător îl reprezintă creşterea componentei de compensaţie pe care PMB ar trebui să o susţină din bugetul acestei instituţii în contextul în care nici nivelul actual al subvenției nu este unul pe care PMB să-l poată asigura. Impactul majorărilor tarifului ca urmare al deciziilor ANRE este unul major în bugetul PMB până la concurenţa sumei de 1.920.000 mii lei, PMB neavând capacitatea de a susţine financiar acest nivel al compensaţiei pentru diferente de pret”, se mai arată în scrisoare.

Conform previziunilor financiare ale Termoenergetica, deficitul de cashflow, estimat la sfârsitul lunii decembrie 2022, se ridică la suma totală de 1.096.000 mii lei.

Primarul general, Nicușor Dan, a cerut încă de la începutul anului un ajutor de 1 miliard de lei de la Guvern, pentru termie, dar până acum nu a primit nimic. Primăria nu a obținut nici majorarea plafonului de îndatorare, ca să se poată împrumuta din piață pentru a rezolva problema.

Prețul la populație nu va fi majorat

Nicușor Dan a declarat și vineri că în această iarnă prețul la populație nu va fi majorat.

„În ceea ce privește prețul cu care ELCEN, furnizorul principal de energie termică furnizează către Termoenergetica, aici răspunsul este dat definitiv către ANRE, tariful a fost majorat. În zilele următoare Termoenergetica o să facă socoteala cât înseamnă producție plus transport plus distribuție, suma asta o să fie între 1.100 și 1.150 lei pe gigacalorie și urmează ca ANRE să o valideze. Ceea ce este important este că pentru populație prețul este cel stabilit în primăvară de Consiliul general, adică 350 și în această iarnă nu va fi majorat”, a explicat vineri Nicușor Dan.

Pierderi de 37% în 2021

Sistemul centralizat de termoficare din București a avut în 2021 pierderi de căldură de circa 37%, potrivit bilanțului energetic publicat de Primăria Capitalei. Asta înseamnă că din cele circa 4,7 milioane gigacalorii cumpărate de Termoenergetica în 2021, circa 1,7 milioane s-au pierdut. La un preț mediu de 300 lei/gigacalorie, cu tot cu TVA, asta înseamnă o pierdere de circa 500 milioane lei.

Principala cauză a pierderilor de energie termică din circuitul primar o reprezintă vechimea conductelor ce alcătuiesc rețeaua (65% dintre ele au peste 25 de ani vechime), consecința majoră fiind numărul mare de avarii ce se produc - 1. 813 avarii remediate în circuitul primar în anul 2021) și deteriorarea izolației clasice a conductelor, se arată în document.

Alte cauze consemnate: supradimensionarea rețelelor față de consumurile actuale, dar și o lipsa a sistematizării rețelei.

„Pierderile în rețelele secundare aferente centralelor termice se ridică la un nivel acceptabil pentru astfel de sisteme, în condițiile date de funcționare. Pierderile de energie termică în rețeaua secundară au crescut de la 11,22% la 11,98%, în timp ce cantitatea de agent termic furnizata pentru încalzire și apă caldă de consum a scăzut cu 12,77%. Principala cauza a pierderilor de energie termică o reprezintă vechimea conductelor ce alcătuiesc rețeaua secundară (aproape 50% dintre ele au peste 25 de ani vechime), consecință majoră fiind numărul mare de avarii ce se produc -1.804 avarii remediate în circuitul secundar în anul 2021) și deteriorarea izolației clasice a conductelor, amplasate exclusiv în subteran”, se arată în raport.

Pentru reducerea pierderilor de energie se recomandă demararea programului de reabilitare a rețelelor termice primare și înlocuirea cu conducte preizolate, prevăzute cu sistem de detectare automată a pierderilor.

Se poate estima că reabilitarea întregului sistem de transport ar fi un proiect care s-ar desfășura pe cel puțin 20 de ani și ar costa cel puțin 1 miliard de euro. Calculele indică faptul că se poate ajunge la redimensionarea și înlocuirea a cca. 80% din totalul conductelor de transport, având vechime mai mare de 20 ani, dacă se va ține seama de debitele reale de agent termic rezultate din reducerea necesarului de energie termică maxim orar”, se arată în document.

Pentru reabilitarea sistemului de distribuție ar mai fi nevoie de încă 400 milioane de euro.

În 2020, sistemul centralizat de termoficare din București a avut pierderi de căldură de 36,63%. Pierderile tehnologice din rețeaua primară s-au ridicat la 28,91%, iar cele din rețeaua secundară la 11,39%. În comparație, în 2017, pierderile erau de doar 28,61%.