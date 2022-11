ADMINISTRATIE LOCALA Joi, 03 Noiembrie 2022, 15:27

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

De ce șantierele de consolidare a clădirilor cu risc seismic sunt blocate de 2 ani? Primarul general, Nicușor Dan, a declarat pentru HotNews.ro că de vină pentru această situație este Compania Municipală de Consolidări, care avea contracte de la vechea administrație pentru execuția lucrărilor și care nu a vrut să renunțe la contracte. Situația s-a rezolvat abia în urmă cu câteva luni, iar imobilele unde lucrările au fost avansate au fost preluate de Trustul de Clădiri Metropolitane, iar lucrările se vor finaliza în maxim jumătate de an.

”Șantierele erau foarte puține și cele care erau, erau la Compania Municipală de Consolidare, una dintre cele 23 de companii municipale înființate nelegal de administrația anterioară și pentru că au fost blocate conturile Primăriri câteva luni înainte de terminarea mandatului anterior, acolo s-a lucrat fără ordin de comandă, pe vorbe, fără hârtii.

În momentul în care am dorit să preluăm imobilele astea, ca să le scoatem în piață sau să le facem cu altcineva, nu am putut până nu s-au făcut anumite expertize pe partea tehnică.

Pe partea juridică această companie avea datorii mari, de exemplu pe Spitalul Modular din Pipera Primăria nu a recunoscut o investiție de 16 milioane lei, pe care probabil nu o să-i plătim niciodată, deci erau datorii de zeci de milioane de lei și administratorii judiciari nu au vrut să renunțe până în iulie 2022 la contractele pe care le aveau cu Primăria, deși era clar că ei nu mai aveau capacitatea să-și revină și să execute aceste lucrări”, a explicat nicușor dan la interviurile HotNews LIVE.

Primarul spune că s-au finalizat lucrările la un singur imobil, care era aproape gata. Cele 5-6 imobile rămase, unde lucrările sunt avansate, au fost predate către Trustul de Clădiri Metropolitane.

”Ele sunt în diferite faze. Sunt atribuite câte Trustul de Clădiri Metropolitane și în curând, în termen de 5-6 luni vor fi finalizate și oamenii se vor muta înapoi”, a spus Nicușor Dan.

Primarul general spune că anul acesta au fost expertizate mai multe imobile, iar anul viitor vor începe lucrările de consolidare la 40-50 de imobile.

”Noi am făcut un acord cadru pentru expertizare, că și cu expertizarea eram mult în urmă. Acordul-cadru prevede expertizarea a 250.000 mp. Am făcut 70.000, cam 1000 de apartamente și suntem deschiși să facem asta în continuare. În ceea ce privește consolidarea, sunt proiecte în diverse stadii cam pentru 90 de clădiri. Anul viitor vom finaliza cele 5-6 clădiri aflate cu lucrările în diverse stadii și important este că vom începe lucrările la multe din cele aproximativ 40-50 pentru care am despus cere de finanțare prin PNRR și pentru care au început să vină banii”, a explicat Nicușor Dan.

În 2021, Primăria Capitalei a început lucrările de consolidare la o singură clădire cu risc seismic, respectiv cea din strada Bărăției nr 50, potrivit informațiilor transmise de instituție la solicitarea HotNews.ro. Asta în condițiile în care Bucureștiul are peste 2.400 de clădiri cu risc seismic. Dar aceasta nu ar fi cifra reală, deoarece nu a fost expertizat tot fondul construit, specialiștii estimând că ar fi vorba de fapt despre circa 20.000 de imobile cu risc seismic.

În mandatul Gabrielei Firea au început șantierele de consolidare la 12 imobile (Blănari 2, 6, 8, 10; Franceză 30, Spătarului 36, Știrbey Vodă 20, Biserica Enei 14, Vânători 17, Victoriei 22-24, Kogălniceanu 30, Luchian 12 C), 6 dintre ele au fost finalizate (Blănari 4, 6, 8, 10, Spătarului 36, Franceză 30), urmând să fie făcută recepția, însă restul sunt blocate în contextul tragerii pe linie moartă a Companiei Municipale pentru Consolidare care era constructorul.

Detaliat, în martie 2021, situația șantierelor de consolidare era următoarea:

Blănari 6,8,10, Franceză 30, Spătarului 36 - au fost terminate lucrările, erau în faza de recepție la terminarea lucrărilor

Biserica Enei 14, Blănari 2, Știrbei Vodă 20 - lucrările de consolidare erau executate în proporție de 80%

Vânători 17, - 70%

Calea Victoriei 22-24 - 30%

bd. Kogălniceanu 30, Pictor Ștefan Luchian 12C - 10%

Șelari 22, Mătăsari 44, Lipscani 75, Lipscani 70, Franceză 52, Baltagului 17, Blănari 14, Bărăției 50, Alexandru Beldiman 1, Academiei 3-5, Gheorghe Magheru 27 - în proiectare.

Dar de atunci șantierele au rămas blocate.

În total, în ultimii 30 de ani, în București s-au consolidat 30 de clădiri. Potrivit datelor de pe site-ul Primăriei Capitalei, în București, în clasa I de risc seismic sunt 362 de imobile, în clasa II - 373 imobile, în clasa III - 116 imobile, încadrate în categorii de urgență - 1.542.