Catiușa Ivanov • HotNews.ro

Fosta cumnată a primarului Robert Negoiță, Cristina Elena Arghir, șefa consiliului de Administrație a societății Internet și Tehnologie Sector 3, ce aparține Sectorului 3, a încasat în 2021, doar de la această companie, circa 57.000 euro, aproape 5000 euro/lună. Și în 2020, veniturile au fost asemănătoare, circa 280.000 lei, respectiv 56.000 euro. Cât au câștigat restul membrilor Consiliului de Administrație?

Robert Negoiță, primarul sectorului 3 Foto: AGERPRES

Câștigurile din 2021

Potrivit declarației de avere depuse în martie 2022, Cristina Elena Arghir a avut în 2021 următoarele venituri:

287.787 lei - indemnizație - Internet și Tehnologie S3

456 lei - indemnizație - de la Voltalim SA Craiova



Soțul, este și el angajat la stat, la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București. Acesta a avut în 2021 o indemnizație de 10.000 de lei. Informațiile au fost semnalate și pe pagina de Facebook Banii noștri.

Din 2022, Cristina Elena Arghir face parte și din Consiliul de Administrație al Loteriei Române.

În ceea ce privește restul Consiliului de Administrație al ITS3, nu putem spune care sunt veniturile, deoarece membri de acum au fost numiți în funcție în februarie 2022, în 2021 fiind angajați în altă parte.

Ce a făcut Consiliul de Administrație al companiei în 2021?

”La nivelul anului 2021 au avut loc 12 ședințe ale Consililui de Administrație, cel puțin câte una în fiecare lună, conform prevederilor OUG 109/ 2011. Nu au fost constituite comisii/ comitete la nivelul membrilor CA. Aceștia au fost remunerați conform HCLS3 nr. 587/ 19.12.2018, nr. 584/19.12.2018 și nr. 347/ 26.06.2019, fără bonusuri suplimentare și fără remunerații pe comisii/ comitete. (...) În anul 2021, Consiliul de Administrație și-a îndeplinit toți indicatorii de performanță stabiliți de AGA prin HCLS3 nr. 179/ 26.04.2018. ”, se arată în raportul de activitate al companiei pe anul 2021.

Societatea a ieșit pe profit în 2021.

La data de 31.12.2021 societatea avea 42 de salariați activi. Pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 s-au înregistrat cheltuieli totale de 9.943.165 lei și venituri totale de 13.358.184 lei. Pentru anul 2021, din profitul brut înregistrat 3.415.019 lei și impozit pe profit 430.172 lei, rezultă un profit net de 2.984.847 lei.

Câștigurile din 2020

Dar ne putem face o idee despre cât câștigă restul membrilor din CA dacă ne uităm la vechiul Consiliu de Administrație, din care a făcut parte și Cristina Elena Arghir, tot ca șef de CA.

Astfel, potrivit declarațiilor de avere de pe site-ul companiei, în 2020, Elena Cristina Arghir a încasat de la companie o indemnizație de 280.000 lei.

Restul membrilor consiliului de administrație au primit de la companie următoarele indemnizații:

Matei Petruț Cosmin - circa 29.000 lei. Dar acesta a mai primit bani și de la alte companii al Primăriei: 13.582 lei de la Algorithm Residențial S3, 3.181 de la Salubritate si Deszapezire Sector 3. A primit și un salariu de 30.956 de la Spitalul Clinic Colentina.

Luiza Florentina Dinu - circa 27.000 lei. Dar aceasta a mai primit bani și de la alte companii al Primăriei: 21.000 lei ca membru în CA-ul SDZ S3. De la Asociația Municipiilor din România a mai încasat 112.708 lei, iar de la ANRSC, ca membru în consiliul consultativ, 1.293 lei.

Angela Radu - circa 29.000 lei.

Emma-Elena-Mihaela POPA - 25.311 lei; Aceasta a mai încasat în 2020 salariu de la UPB - 55.972 lei - pentru activitate didactică și de cercetare.

”În anul 2020, ITS3 a avut venituri totale de 13.451.135 lei și cheltuieli totale in valoare de 11.549.141 lei, rezultand un profit de 1.901.994 lei. Din profitul anului 2020 s-a constituit rezerva legala in suma de 112.479 lei. Profitul nerepartizat este in suma de 1.789.515 lei”, se arată în raportul de activitate pe anul 2020.

Elena Cristina Arghir lucrează la compania Internet și Tehnologie S3 încă din 2017, când a fost numită de majoritatea de atunci din Consiliul Local ca administrator. Salariul ei era atunci de 8000 lei/lună. HotNews.ro a scris aici despre subiect.

Apoi, din decembrie 2017, Consiliul Local Sector 3 a decis ca aceasta să fie Președinta Consiliului de Administrație. Aceasta a fost președintele CA-ului din 2017 până în 2021, apoi când și-a terminat mandatul. Apoi a asigurat interimatul, până în februarie 2022, când a mai primit încă un mandat de 4 ani.

Cristina Arghir este economist de profesie, a terminat ASE-ul. Sora sa, Sorina Docuz, a fost soția primarului Robert Negoita și au împreună un copil.

Sorina Docuz împreuna cu sora sa - Cristina Arghir - au un atelier de croitorie - Sow Atelier, potrivit declarației de interese. Cele doua surori aveau zeci de poze impreuna atat pe pagina de Facebook a atelierului cat si pe pagina personala a Cristinei Arghir. Printre clientii atelierului de croitorie s-a aflat și fostul primar Gabriela Firea.

HotNews.ro a solicitat Cristinei Arghir un punct de vedere, atât telefonic cât și în scris, dar nu am primit un răspuns până la ora publicării textului.

Cu ce se ocupă ITS3

Așa cum îi spune și numele, este o companie de IT. Potrivit raportului de activitate pe 2021, firma a avut următoarele contracte cu Primăria Sectorului 3 sau alte societăți comerciale ale Primăriei: