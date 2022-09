ADMINISTRATIE LOCALA Luni, 12 Septembrie 2022, 17:06

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

Ștefan Florescu, președintele PMP Sector 6 și consilier local PMP la Sectorul 6, a fost numit director general adjunct la Administrația Străzilor București. Din această funcție se va ocupa practic de departamentele tehnice - asfaltări, marcaje rutiere, semaforizare și parcaje - ale Administrației Străzilor, instituția din subordinea Primăriei Capitalei care se ocupă de întreținerea marilor bulevarde și parcajelor administrate de municipalitate.

Stefan Florescu (PMP) Foto: AGERPRES

În 2022, Administrația Străzilor are un buget estimat de peste 150 milioane lei.

Cutuma este ca primarul general sau viceprimarul cu atribuții să numească directorii subordonatelor. Directorii generali numesc directorii adjuncți.

Am încercat să luăm legătura cu primarul general, Nicușor Dan, ca să aflăm cum a fost numit Ștefan Florescu în funcția de director general adjunct la Administrația Străzilor, însă primarul general nu a răspuns la telefon. Am încercat să luăm legătura și cu directorul ASB - Marian Aurelian Bârgău, am cerut informații despre numirea lui Ștefan Florescu și competențele sale, însă nu am primit răspuns până la ora publicării acestui material. În momentul în care vor răspunde solicitării HotNews.ro, vom publica punctele de vedere.

Potrivit informațiilor de pe site, directorul general adjunct are un salariu de 14.919 la care se adaugă un spor de 1907 pentru condiții vătămătoare de muncă.

Cine este Ștefan Florescu

Ștefan Florescu este președinte al PMP Organizația Sector 6 și vicepreședinte PMP, potrivit datelor din CV. Este și consilier local Sector 6 din partea PMP.

A fost consilier personal al Primarului Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, în perioada 2008-2010 și director general al Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, în perioada 2010-2015.

În ceea ce privește pregătirea profesională, Ștefan Florescu a terminat Facultatea de Științe ale Mișcării Sportului și Sănătății – Universitatea Bacău, cu Masterat în Drept Comercial European – Universitatea Gheorghe Cristea București și Masterat în Managementul Integrării Europene și Administrației Publice – Științe Politice, din cadrul Universității Lucian Blaga, Sibiu. Acesta este și absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității Hyperion.

Acesta mai are cursuri la Colegiului Național de Apărare (CNAp), Institutul Diplomatic Român (IDR) și Institutul Național de Administrație (INA).

În perioada 2011-2017 a fost președintele fundației “Din Suflet, pentru Suflet”.

Ștefan Florescu a făcut parte din partidul lui Dan Voiculescu până în 2012, când și-a dat demisia pentru a candida ca independent la Primăria Sectorului 6. De atunci a candidat la fiecare 4 ani, însă fără succes.