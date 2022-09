ADMINISTRATIE LOCALA Luni, 05 Septembrie 2022, 15:55

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

Bucureștenii din Sectoarele 2 și 3, racordați la sistemul centralizat de încălzire, primesc de duminică seară apă caldă sub parametri din cauza unei avarii la CET Sud. Reprezentanții ELCEN estimează că avaria va fi remediată până marți dimineață. Sunt afectate peste 460 de blocuri din Sectorul 2, circa 400 de imobile din Sectorul 3, peste 800 din Sectorul 4 potrivit datelor de pe site-ul Termoenergetica.

CET Sud - Bucuresti Foto: AGERPRES

”CET București Sud livrează în acest moment agent termic la o temperatură de 57-59 gr C, cu aprox. 10 gr C mai puțin decât solicitarea (70 gr C) din comanda contractuală zilnică. Ieri seară, la ora 21, s-a produs un incident pe parte electrică ce a condus la oprirea în avarie a turbinei cu abur nr 3 și a cazanului nr 3 din cadrul CET București Sud, acestea devenind indisponibile”, a comunicat ELCEN, producătorul de energie termică din București.

Pentru a nu fi întreruptă furnizarea agentului termic necesar pentru alimentarea cu apă caldă a consumatorilor, sarcina termică a fost preluată de un cazan de apă fierbinte care livrează în prezent agent termic la parametrii menționați mai sus.

Societatea estimează că va livra apă caldă în parametri începând de marți dimineață.