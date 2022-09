ADMINISTRATIE LOCALA Duminică, 04 Septembrie 2022, 12:23

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

​De luni începe școala, iar traficul din București va fi din ce în ce mai aglomerat. Aglomerația este și mai mare în zonele unde sunt șantiere și restricții de circulație. Primăria Capitalei, primăriile de sector și Metrorex au deschise în Capitală 8 șantiere, la Doamna Ghica, Prelungirea Ghencea, bulevardul Pallady, intersecția bd. Metalurgiei cu strada Turnu Măgurele, Piața Eroii Revoluției, Piața Unirii, intersecția străzilor Drumul Taberei și Brașov, Șoseaua Gării Cățelu, linia tramvaiului 41. Unde sunt restricții de circulație și când se vor finaliza lucrările?

Pasaj Metalurgiei 6 Foto: Hotnews

Pasajul de la Doamna Ghica

Pasajul este în lucru, fiind finalizate circulațiile la sol, rampele pasajului și picioarele, încă de anul trecut, însă lipsește tablierul metalic, deoarece Primăria Capitalei a reușit să finalizeze licitația abia în luna ianuarie, după mai bine de 2 ani de încercări eșuate. Primarul general, Nicușor Dan, a anunțat vineri că primele piese ale tablierului metalic au intrat în țară.

”Au intrat în țară primele transporturi cu elementele componente ale tablierului metalic de la Pasajul Doamna Ghica, iar weekendul acesta vor ajunge în șantier. După ce vor fi livrate toate piesele, începe asamblarea tablierului și punerea acestuia pe poziție. Este o etapă importantă din această lucrare deoarece tablierul metalic reprezintă 50% din obiectivul de investiții Pasaj Doamna Ghica”, a anunțat primarul Nicușor Dan.

Tablierul trebuia să vină în august, însă a ajuns cu mai bine de două săptămâni întârziere.

Primarul general anunța în primăvară că pasajul va fi gata până la finalul anului, însă este puțin probabil ca acest termen să fie respectat.

”Montajul tablierului durează 4 luni, este o piesă foarte mare, peste tablier mai vin predalele și sistemul rutier. Tablierul vine pe bucăți, se sudează la fața locului, apoi se ridică. Lucrăm cu proiectanții noștri să vedem ce putem face pentru a nu aștepta să montăm tot tablierul ca să putem monta predalele. Sunt șanse să fie gata anul acesta pasajul, dar timpul trece. Nu vreau să mă angajez la o dată”, a explicat pentru HotNews.ro Cristian Hiver, directorul Trustului de Clădiri Metropolitane, constructorul pasajului.

El spune că tablierul a ajuns cu întârziere deoarece s-a plătit cu întârziere avansul întrucât conturile Primăriei au fost blocate.

”Noi când am semnat contractul, aveam de plătit avansul exact când în momentul în care Primăria Capitalei a avut conturile blocate de Constanda, deci s-a decalat puțin timpul de livrare fiindcă nu am putut face plata la timp. Dar acum am plătit la zi. Și au mai fost problemele din cauza războiului din Ucraina, să nu uităm că Ucraina și Rusia sunt cei mai mari furnizori de metal”, a explicat Hiver.

În ceea ce privește restricțiile de circulație, deocamdată nu sunt, însă este foarte posibil să fie din când în când pentru montarea tablierului. Oricum, zona este de evitat din cauza șantierului deoarece coada pe strada Doamna Ghica se întinde la orele de vârf pe câteva sute de metri.

Lucrările la pasajul de la Doamna Ghica au început în 2018 și aveau termen de finalizare mai 2020. Primarul Nicușor Dan a promis că pasajul va fi gata la finalul acestui an.

În luna iulie, primarul Nicușor Dan anunța că în septembrie va începe montarea tablierului metalic. Nicușor Dan a prezentat atunci și culoarea aleasă pentru tablier: alb.

După două tentative eșuate, la începutul acestui an, în ianuarie, municipalitatea a reușit să finalizeze licitația pentru tablier. Contractul a fost atribuit firmei Scandiuzzi din Italia, valoarea contractului fiind de 21,8 milioane lei, iar termenul de livrare este șapte luni și jumătate de la semnarea contractului, adică în toamnă.

Lărgirea străzii Prelungirea Ghencea

Aici lucrările sunt în plină desfășurare, pe tronsonul dintre strada Brașov și strada Râul Doamnei. Trotuarul din stânga este făcut aproape tot, 4 benzi de circulație sunt asfaltate, dar mai este mult de lucru la linia de tramvai, pistele de biciclete, spațiile verzi și trotuarul de pe partea dreaptă. În primăvară, primarul Nicușor Dan promitea că lucrările la acest tronson vor fi gata până la finalul verii, dar termenul nu a fost respectat. Noul termen avansat pentru finalizare este luna octombrie.

Nici lucrările de demolare pentru tronsonul 2 nu au început, deși primarul a promis că vor începe în mai.

Una dintre problemele principale este că proiectul are probleme majore de proiectare, moștenite de la fostul proiectant, iar Compania Municipală Energetica Servicii, care asigură dirigenția de șantier trebuie să le rezolve.

”Este un proiect făcut de Compania de Dezvoltare Durabilă, care acum este în insolvență. Proiectul are destul de multe probleme. Trebuie mai multe zone reproiectate, sunt mai multe detalii de execuție care nu sunt făcute, niște profile transversale. Contractul nostru cu primăria, în momentul de față, este pe dirigenție de șantier și asistență tehnică în urma proiectării. Sună foarte simplu. Dacă vorbim despre un proiect bine făcut, doar să faci asistență tehnică, înseamnă să eliberezi doar niște note de constatatre și niște dispoziții de șantier. Dar noi trebuie să și reproiectăm anumite tronsoane”, a explicat Cristian Anton, directorul Companiei Municipale Energetica Servicii, care a preluat de anul trecut dirigenția de șantier de la Compania de Dezvoltare Durabilă.

Iar problemele de proiectare ar fi rezolvate mai repede și lucrările ar avansa dacă s-ar rezolva problemele financiare ale contractului.

”Din nefericire, contractul ne-a fost atribuit de Primărie pe suma rămasă de la fostul proiect, care este foarte mică și ne este destul de greu. Valoarea actuală este undeva la 2.300 de lei/lună, dacă nu mă înșel, iar noi avem nevoie de 3-4 proiectanți angajați full-time, pe diferite specialități. Noi am asigurat până acum frontul de lucru. Suntem în discuții și încercăm să găsim soluții. Dar ritmul este un pic încetinit de aceasta problemă. Acum avem discuții să vedem dacă putem să găsim o soluție pentru actualizarea acestei componente, că nu ne încadrăm cu banii”, a declarat Cristian Anton.

Am vorbit și cu constructorul. Cristian Hiver, directorul Trustului de Construcții Metropolitane, spune și el că întârzierile sunt cauzate de probleme de proiectare moștenite.

”La Prelungirea Ghencea se asfaltează bucăți de drum, pista, trotuarul este gata, mai trebuie să terminăm partea de rețele cu Acvatot și Apa Nova, se lucrează la linia de tramvai. Dar la Prelungirea Ghencea sunt probleme majore de proiectare. Noi încercăm să accelerăm unde putem, dar avem nevoie de dispoziții de șantier. Am preluat un proiect care are deficiențe tehnice majore, dar trebuie să o rezolvăm. De exemplu, în proiectul inițial Enel schimba cablurile de înaltă tensiune, după jumătate de drum au zis că nu mai au bani să mai schimbe, deci trebuie să facem o placă de beton dublu armat să protejăm, ceea ce nu este o muncă chiar intensă”, a explicat Hiver.

El afirmă că bucata până la Râul Doamnei va fi finalizată într-o lună, o lună și jumătate. ”Se poate circula și acum la două benzi pe sens, dar sunt momente în care lucrăm cu utilaje grele și se circulă și pe o bandă”, a mai spus Hiver.

O altă problemă este că Trustul de Clădiri Metropolitane lucrează pe acest contract la prețurile din 2019, deși la anumite materiale prețurile au crescut și cu 70%.

”Energetica a reluat proiectul inițial și a schimbat prețul unitar al materialelor pentru a fi în conformitate cu prețul pieței și de asta s-a schimbat devizul general. Eu nu știu dacă cu acest deviz majorat ne vor majora și contractul. Problema este că acest contract a fost semnat în 2019, prețul la materiale a crescut foarte mult, OUG 47 nu acoperă la toate materialele majorările, încercăm să vedem cum putem acoperi gaura. Vom ști cam în 10 zile cât suntem pe minus”, a explicat Hiver.

La ultima ședință de Consiliu General, la finalul lunii august, s-a propus majorarea indicatorilor tehnico-economici pentru acest proiect cu peste 100 de milioane lei, de la 564 milioane lei la 695 milioane lei, dar proiectul nu a mai fost pus pe ordinea de zi fiindcă a venit foarte târziu. Prețul acesta este pentru întreg proiectul, etapa I, etapa II plus exproprieri.

Rămâne de văzut cu cât se poate majora contractul și dacă majorarea bva acoperi măcar lucrările făcute în prima etapă. Pentru etapa II, primarul Nicușor Dan a declarat în luna mai că va rezilia contractul cu Trustul de Clădiri Metropolitane și va încheia un nou contract cu același constructor. Tronsonul II este de la Râul Doamnei până la Șoseaua de centură.

L-am contactat pe primarul general, Nicușor Dan, pentru a lămuri situația, dar acesta nu a răspuns la telefon.

Vienri a postat pe pagina de Facebook că pe șantier se lucrează și noul termen de finalizare a lucrărilor la primul tronson este luna octombrie.

”Lucrările la Prelungirea Ghencea avansează. Trustul de Clădiri Metropolitane estimează ca tronsonul aflat în execuție, cel cuprins între str. Brașov și str. Râul Doamnei, va fi finalizat în luna octombrie.

În prezent, pe sensul de mers de la str. Brașov către str. Râul Doamnei, se execută lucrări de asfaltare a părții carosabile și a infrastructurii pentru pistele de biciclete, iar săptămâna viitoare vor fi demarate lucrările de execuție a trotuarelor.

De asemenea, se lucrează la infrastructura liniei de tramvai și se fac lucrări de protecție a cablurilor de 110 KV, toate acestea cu asigurarea traficului rutier pe minim o bandă de circulație pe sens. Au fost finalizate lucrările la rețelele electrice de medie și joasă tensiune, precum și cele de telecomunicații, iar instalația de gaze naturale a fost deviată și relocalizată în totalitate.

În cel mai scurt timp, vor fi finalizate lucrările la sistemul de canalizare și la instalațiile de alimentare cu apă potabilă”, a scris primarul general.

Nicușor Dan a anunțat că demolările pentru tronsonul II vor începe în luna mai a acestui an, însă conturile Primăriei Capitalei au fost blocate câteva săptămâni la începutul verii și nu s-au putut face plățile pentru cei expropriați.

A trecut și toată vara și tot nu au început. Acum s-a rezolvat cu banii, dar primarul spune că așteaptă intabularea imobilelor expropriate.

”În ceea ce privește următorul tronsonul pe care vom demara lucrările, cel cuprins între str. Râul Doamnei - str. Valea Oltului, așteptăm intabularea pentru imobilele expropriate pentru a putea începe demolările”, a explicat Nicușor Dan, vineri, pe pagina de Facebook.

Lucrările de lărgire a străzii Prelungirea Ghencea au început în septembrie 2019, iar acestea aveau termen 24 de luni, respectiv septembrie 2021.

Noua arteră va avea aproximativ 6 km, inițial era prevăzută cu cale dublă de tramvai, 2 benzi de circulație pe sens, pistă de biciclete, trotuare și spații verzi între acestea și partea carosabilă. Totodată, se va mai realiza și un nod intermodal (tramvai 41, autobuze și microbuze ale liniilor preorășenești) precum și o parcare de tip Park&Ride cu o capacitate de 300 de locuri, ce poate fi extinsă, ulterior, până la 500 de locuri.

Pasajul de la ieșirea spre A2 /intersecția bd. Theodor Pallady cu str. Drumul între Tarlale

Lucrările sunt în desfășurare, iar o parte din picioarele podului au fost deja făcute. Spre deosebire de primele două lucrări de infrastructură, realizate de Primăria Capitalei, acest pasaj este făcut de Primăria Sectorului 3.

Lucrările au început în luna aprilie, iar termenul de finalizare, anunțat de primarul Robert Negoiță, este sfârșitul acestui an. Investiția se ridică la 38 milioane de lei. Constructorul este una dintre firmele Primăriei - ALGORITHM RESIDENTIAL S3 - care a făcut și parcarea de pe bd. Decebal. Pe panoul de șantier, data de finalizare a pasajului este aprilie 2023.

Pasajul se construiește pe bd. Tehodor Pallady, între benzile de circulație, are 340 de metri lungime, inclusiv rampele, două benzi pe sens, iar la sol se va face un sens giratoriu.

Pasajul suprateran care va fi amplasat central, între sensurile de circulație existente. Amenajarea la sol va cuprinde în principal reconfigurarea intersecției de tip sens giratoriu și zonele de racordare a rampelor la bulevardul Theodor Pallady, cu amenajările corespunzătoare.

De asemenea, prin proiect se propune și reamenajarea sensului giratoriu de la intersecția bulevardului Theodor Palllady cu strada Baltă Albina, pentru a asigura o fluență maximă a traficului către și dinspre Autostrada A2.

Deocamdată nu sunt restricții de circulație în zonă, însă se traversează destul de greu autostrada.

Primăria Sectorului 3 spune că are în plan să lărgească și strada Drumul între tarlale, de la două la 4 benzi, însă lucrările nu au început deocamdată.

Pasajul de la intersecția străzii Turnu Măgurele cu bd. Metalurgiei

Șantierul este în plină desfășurare, iar pasajul este deja sus, picioarele și o rampă fiind făcute, tablierul este pus, mai trebuie făcută rampa dinspre bd. Metalurgiei, puse predalele și covorul asfaltic. Mai sunt, de asemenea de făcur circulațiile la sol.

Pasajul este unul spectaculos, urmând a fi acoperit de o structură metalică care va fi luminată în culorile curcubeului.

”Este realizat undeva la 50%. Structura de rezistență este realizată, tablierul este montat”, au declarat reprezentanți ai Primăriei Sectorului 4 pentru HotNews.ro.

Lucrările au început în luna februarie a acestui an și au termen de finalizare 18 luni din momentul în care s-a dat ordinul de începere a lucrărilor, undeva în iunie 2023.

Pasajul poartă numele Europa Unită. Lucrările sunt făcute de Drum Concept SRL, iar valoarea proiectului este 85.801.655,84 lei cu TVA.

în zonă sunt restricții de circulație, iar traficul se desfășoară cu dificultate, zona fiind de evitat.

Cu o lungime de peste 650 de metri, pasajul va avea două benzi de circulație pe fiecare sens și va supratraversa Șoseaua Berceni.

Pasajul pietonal de la Eroii Revoluției

Șantier este și în Piața Eroii Revoluției, unde Primăria Sectorului 4 lucrează la pasajul pietonal subteran.

Lucrările au început în aprilie și au termen de finalizare 12 luni. În prezent traficul este restricționat pe prima bandă de circulație din fața cimitirului Bellu, iar trotuarul este blocat de organizarea de șantier. Reprezentanții Primăriei Sectorului 4 spun însă că vor fi ridicare restricțiile până la începerea anului școlar.

” Lucrările au ajuns la 40%. Tot ce era de făcut la suprafață a fost finalizat, de aceea de luni se ridică toate restricțiile de circulație, și vor continua în subteran”, au explicat reprezentanți ai Primăriei Sectorului 4.

Investiția se ridică la circa 12 milioane de lei cu TVA, iar lucrările sunt executate de Asocierea Construcții Erbașu SA, Somet SA și Nemar Construct SRL.

Pasajul pietonal va face corespondență atât cu stația de metrou, cât și cu celelalte stații STB. Acesta va avea o lungime de 40 de metri, o lățime de 4,5 metri, trei căi de acces, trei escalatoare și trei lifturi pentru persoanele cu dizabilități.

Pasajul pietonal de la Piața Eroii Revoluției a fost început de Primăria Capitalei în 2007, au fost invesțiți 12 milioane de lei, dar abandonat un an mai târziu, din cauza neînțelegerilor cu constructorul. La finalul anului 2021 a fost tranferat Primăriei Sectorului 4 pentru a finaliza lucrările.

Reabilitarea Pasajului Unirii

Lucrările de punere în siguranță a pasajului sunt aproape finalizate, mai fiind de pus la punct mici detalii, iar circulația va fi deschisă în duminică seară, a anunțat primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

Lucrarea a fost făcută de Primăria Sectorului 4 în circa 2 luni și jumătate, pasajul fiind închis pe 19 iunie.

Joi și vineri când am fost pe șantier se puneau la punct ultimele detalii.

Florile puse pe pereții pasajului au stârnit controverse, mai mulți cetățeni spunând că a fost decorat pueril, ca o grădiniță. Dincolo de asta, termenul în care pasajul a fost pus în siguranță este unul record.

”Lucrările au durat 77 de zile, suntem în grafic, fără nicio întârziere, vom deschide circulația până la începerea anului școlar, adică în acest weekend. Lucrările au costat 12 milioane de euro.

Au fost lucrări complexe, de izolarea infiltrațiilor de la nivelul părții carosabile, punerea în siguranță a pereților, au fost eliminate părțile arhitecturare care puteau să cadă, au fost umplute fisurile din pereți cu mortare speciale, pereții au fost placați cu aproximativ 3000 de panouri metalice, s-au înlocuit rețelele edilitare, s-a montat un nou sistem de supraveghere video și s-a montat un sistem de ventilație performant, de ultimă generație, conceput special pentru aerisirea tunelurilor rutiere, compus din 60 de ventilatoare, care au două funcțiuni - se activează când nivelul noxelor devine ridicat, și în caz de incendiu se activează ca funul să fie scos din tunel”, au explicat reprezentanții Primăriei Sectorului 4 pentru HotNews.ro.

Printre firmele care au făcut lucrările se numără Luxten și Bogart.

Construit în anii 1986-1987, cu o lungime de aproximativ 800 de metri și o lățime de 14 metri, Pasajul Unirii a primit un verdict îngrijorător încă din anul 2017, în urma unei expertize tehnice care a arătat că se află într-o stare avansată de degradare.

Primăria Capitalei nu a făcut din 2018 lucrările necesare de punere în siguranță. În 2022 a fost încheiat un protocol cu Primăria Sectorului 4 pentru realizarea lucrărilor.

Șantierul Metrorex din Drumul Taberei

La intersecția străzii Brașov cu Drumul Taberei, vizavi de parc, pe ambele părți, circulația este restricționată și se defășoară cu dificultate din cauza șantierului la stațiile de metrou de acolo, plus lucrări la carsoabil.

”Avem șantierul Metrorex din Drumul Taberei, nu ține de noi, dar m-am implicat personal ca să accelerez și cred că o să fie gata în maxim două luni”, a explicat primarul Ciprian Ciucu.

Modernizarea peroanelor liniei de tramvai 41

Traficul pe traseul liniei de tramvai 41 este ușor petrurbat de lucrările de modernizare a peroanelor liniei 41, în sensul lungirii lor, pentru noile tramvaie Astra.

În zona șantierelor, una dintre benzi se îngustează puțin pentru siguranța muncitorilor, iar în stațiile unde sunt lucrări, tramvaiul nu oprește.

Până acum Primăria Capitalei a finalizat peronul de la stația Brașov, iar în câteva zile se vor finaliza lucrările și la stația Orșova și Agronomiei.

”La peroane se lucrează bine. La Brașov am terminat, Orșova este aproape terminat, Agronomiei se termină săptămâna viitoare. Noi aveam 4 luni să le facem de când primim amplasamentul și le-am făcut în mai puțin de două. Mai avem cele la care nu a fost predat amplasamentul: Parcul Drumul Taberei, Ciurel, mai sunt câteva, fiindcă nu le puteam închide pe toate, am închis unul și celălalt a rămas deschis, ca oamenii să poată circula. La peroane este restricționată circulația foarte puțin în jurul lor, pentru siguranța muncitorilor”, a explicat pentru HotNews.ro Cristian Hiver, directorul Trustului de Clădiri Metropolitane, firma care execută lucrările.

Lucrările au început la finalul lunii iulie, cu stația Orșova.

Conform graficului de lucrări, urmează peroanele stațiilor Agronomiei, Parc Drumul Taberei, Cașin. Pe durata desfășurării lucrărilor, tramvaiele nu vor opri în stațiile la care se lucrează.

Modernizarea celor 14 peroane de pe linia tramvaiului 41, care necesită adaptarea la noile tramvaie Imperio produse de Astra Vagoane, are o valoare de aproximativ 4.500.000 lei fără TVA, iar durata de execuție a lucrărilor este de 4 luni, plus două luni pentru recepția.

Modernizarea peroanelor este necesară pentru noile tramvaie Astra, care nu încap în aceste stații, fiind mai lungi. Tramvaiele au fost cumpărate mai lungi în mod intenționat, deoarece este nevoie de o capacitate mai mare de transport.

Lucrări la trotuarele de pe Șoseaua Gării Cățelu

Primăria Sectorului 3 sparge trotuarul de pe partea dreaptă cum mergi spre ieșirea din oraș, pe Șoseaua Gării Cățelu. Circulația este restricționată pe o bandă din două în zona lucrărilor. Am încercat să-l contactăm pe primarul Robert Negoiță, să explice ce lucrări se fac acolo, dar nu a răspuns la telefon.