Dezvoltatorul imobiliar care dorește să construiască blocuri de 3 etaje în fosta bază sportivă Pescărușul, pe malul Lacului Grivița, susține într-un drept la replică transmis HotNews.ro, că Ministerul Tineretului si Sportului a confirmat ca terenul nu este baza sportiva. Speedwell a mai transmis că Directia Juridica din cadrul Primăriei Capitalei consideră că poate fi emis aviz de oportunitate pentru proiectul imobiliar.

Baza sportivă Pescărușul Google Maps Foto: Google Maps

Dreptul la replică vizează articolul: Cum au dispărut de pe harta Bucureștiului bazele sportive ale fabricilor din perioada comunistă. „Este cam ce s-a întâmplat și cu clădirile de patrimoniu”/ Ce mai poate fi salvat

Hotnews.ro a dezvăluit că Bucureștiul a pierdut circa 60% din bazele sportive ale fabricilor din perioada comunistă. Deși legea prevede că nu ai voie să schimbi destinația acestora, o parte au fost demolate și în loc s-au construit blocuri sau mall-uri, o altă parte sunt în paragină, pe terenul lor fiind în diferite stadii de avizare proiecte imobiliare. Doar 40% mai sunt funcționale, însă nu se știe pentru cât timp.

Punctul de vedere al investitorului:

1. Instanta suprema a statuat printr-o hotarare judecătorească irevocabila ca terenul este liber de constructii Potrivit Legii nr. 69/2000 (Legea Educatiei Fizice si Sportului),,baza sportivă" reprezinta o „amenajare specifică ce cuprinde construcții și instalaţii (s.ns.) destinate activității de educaţie fizică și sport". Cu alte cuvinte, existenta unei infrastructuri sportive este de esenta calificarii unui teren drept baza sportiva. In cazul de faţă, Terenul este liber de orice fel de constructii sau amenajari, aspect stabilit printr-o hotarare irevocabila, astfel incat nu reprezintă o "bază sportivă".

Initial, dreptul de proprietate asupra Terenului a fost dobandit de fostul proprietar prin revendicare, in baza deciziei civile nr. 221/24.03.2009 a Curtii de Apel Bucuresti, pronuntata si in contradictoriu cu PMB ("Decizia CAB"), ramasa irevocabila prin decizia civila nr. 2082/25.03.2010 pronuntata de ICCJ ("Decizia ICCJ"). Atat Decizia CAB (pag. 12-13) cat si Decizia ICC (pag. 7-8) retin faptul ca terenurile (din care facea parte si Terenul) sunt "nefolosite, neingrijite si libere de constructii" (Anexa 2).

Hotararea irevocabila de mai sus este protejata prin autoritatea de lucru judecat. Autoritatea de lucru judecat reprezinta un pilon esential al sistemului de drept, prin care se asigura stabilitatea circuitului civil. Altfel spus, aspectele tratate in cuprinsul unei astfel de hotarari nu mai pot fi reanalizate sau reinterpretate (de o autoritate sau de o alta instanta), reprezentand - din punct de vedere juridic - adevarul absolut. Pe scurt, autoritatea de lucru judecat nu poate fi niciodata infranta.

2. Ministerul Tineretului si Sportului (“MTS”) a confirmat ca Terenul nu este baza sportiva Ca urmare a unei solicitari adresate de PMB, MTS a emis adresa nr. 4960/12.05.2022, care precizeaza in mod expres faptul ca nu suntem in prezenta unei baze sportive si ca Terenul nu este inscris in Registrul Bazelor Sportive.

3. Directia Juridica din cadrul PMB considera ca poate fi emis aviz de oportunitate Prin Adresa nr. DJ 95202/11.07.2022, Serviciul Legislatie din cadrul Directiei Juridice a PMB a retinut faptul ca Terenul este situat in intravilan, avand categoria de folosinta curti constructii, pronuntandu se totodata fara echivoc ca: "din punct de vedere juridic se poate elibera avizul de oportunitate". (Anexa 3).

4. PMB a emis anterior aviz de oportunitate pentru Teren In cadrul procesului de autorizare demarat de un alt investitor in cursul anului 2016, Arhitectul Sef al Municipiului Bucuresti a emis Avizul nr. 15 01.04.2016 pentru PUZ str. Fabrica de Caramida nr. 3. Emiterea avizului atesta ca PMB a considerat ca Terenul nu este baza sportiva.

Toate documentele indicate mai sus demonstrează mai presus de orice indoiala ca Terenul nu este baza sportiva (cu precizarea ca doar existenta hotararii irevocabile era suficienta pentru a se impune aceasta concluzie), astfel incat nu exista niciun impediment de natura legala pentru avizarea proiectului rezidential pe care societatea noastra intentioneaza sa il dezvolte pe Teren.

In final, precizam ca toate proiectele Speedwell din Romania (atat cladiri de birouri, cat si proiecte rezidentiale) au fost dezvoltate in stricta conformitate cu normele legale aplicabile in materie de urbanism si de mediu (unele proiecte primind certificarea BREEAM Excellent), iar implementarea principiilor de sănătate, bunăstare şi siguranţă în toate aceste proiecte a devenit o practica. Similar proiectelor anterioare, proiectul Speedwell ce urmeaza a fi dezvoltat pe Teren cuprinde exclusiv case și vile-apartamente mici (P+3), perfect integrate în regimul urbanistic al zonei. In plus, masterplan-ul proiectului supus autorizarii include spații verzi abundente şi chiar o nouă facilitate sportiva, toate aceastea urmand sa creeze valoare pentru comunitatea locala.