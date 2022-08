ADMINISTRATIE LOCALA Duminică, 28 August 2022, 15:00

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

Spațiul verde din fața Teatrului Național din București, practic kilometrul 0 al orașului, arată neîngrijit, mai mulți copaci fiind uscați, alei sunt sparte, iar iarba este uscată. Spațiul este în administrarea Primăriei Capitalei, iar cetățenii au cerut încă de la începutul verii reamenajarea zonei.

Paragina TNB 7 Foto: Hotnews

Într-un răspuns transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro, reprezentanții instituției susțin că întrețin și salubrizează zilnic spațiul verde.

„Spațiul verde de pe platoul Național București s-a uscat din cauza condițiilor meteo nefavorabile din ultima perioadă, respectiv caniculă și lipsa precipitaţiilor, care au dus la degradarea spațiului verde”, se arată în răspuns.

Reprezentanții Primăriei Capitalei spun că în toamna acestui an se va reamenaja întreaga suprafata a spațiului verde, iar mobilierul urban va fi înlocuit.

La ședința de Consiliu General de pe 29 iunie, actrița Monica Davidescu, consilier general PSD, a înmânat primarului Nicușor Dan o petiție în care mai mulți cetățeni cereau Primăriei Capitalei să amenajeze spațiul verde, aflat și atunci într-o stare foarte proastă.

„Domnule primar general, am o cerere a cetățenilor, pe care vreau să v-o înmânez personal, este vorba de cel puțin trei mii de cetățeni care întră și ies zilnic din Teatrul Național și care au nevoie, și nu numai ei, toți bucureștenii cred că au nevoie că punctul zero al Bucureștiului să aibă o imagine mai frumoasă”, a declarat la vremea respectivă Monica Davidescu.

Aceasta a spus că până în pandemie s-a ocupat Teatrul Național de îngrijirea spațiului verde, deși era în administrarea Primăriei, dar acum nu o mai face deoarece încasările au scăzut.

„Din păcate, noi am pierdut doi manageri în ultimii ani și ei se ocupau cumva personal și din venituri proprii, am trecut printr-o perioadă foarte grea pentru că nu am avut spectacole și venituri proprii ca să mai putem face, iar zona care este în grija ALPAB, de fapt a Bucureștiului, a Primăriei Generale, ar trebui reamenajată, nu este vorba de spații multe, mari, nu e vorba de lucruri dificile, e vorba de toată zona în care se află ansamblul Căruța cu Paiațe din fața Teatrului Național, teren care se află în administrarea Primăriei Generale”, a explicat Monica Davidescu.

Aceasta a cerut executarea lucrărilor pe perioada verii, când nu sunt spectacole.

„Cerem refacerea totală a aleii și spațiilor verzi din zona circulabilă, aflată în fața sălii Ion Caramitru, amenajarea spațiilor verzi din zona accesului publicului la sălile de spectacole, toaletarea a 10 copaci, refacerea unor căi de acces cu trepte, aproximativ 600 mp a zonei din parcare”, Monica Davidescu.

Primarul general Nicușor Dan a declarat că este o cerere pertinentă.

„Multumesc! Este o cerere pertinentă. Întamplator m-am întalnit cu domnul manager al Teatrului Național în acest weekend și mi-a spus de aceasta situație”, a spus Nicușor Dan în ședința de Consiliu General de pe 29 iunie.

Vara a trecut însă, iar spațiul verde arată chiar mai rău.