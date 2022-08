ADMINISTRATIE LOCALA Duminică, 21 August 2022, 15:59

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, consideră că este necesară o discuţie despre reforma administrativă a Capitalei, având în vedere că există o serie de blocaje birocratice care împiedică o bună administrare a oraşului.

​​Clotilde Armand Foto: Facebook - Clotilde Armand

"Iar acolo unde există multă birocraţie şi ambiguitate juridică să ştiţi că există şi multă corupţie. Cred că trebuie să avem cât de curând o discuţie despre reforma administrativă a Capitalei, despre aceste anomalii sistemice care ne ţin captivi. Este nevoie de un nou dialog la nivelul tuturor forţelor politice despre o nouă împărţire administrativă a oraşului, despre o nouă Lege a Bucureştiului. Nu pentru noi. Pentru generaţiile care vin", a scris Clotilde Armand duminică, pe Facebook.

Ea dă ca exemplu spațiile verzi, de care se ocupă cele şase Administraţii ale Domeniului Public de la nivelul sectoarelor, cdar și Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti (ALPAB) din subordinea Primăriei Capitalei, notează Agerpres.

"ALPAB se ocupă de mai multe zone verzi situate pe teritoriul celor 6 sectoare iar de aici apare începe să apară confuzia juridică sau a cetăţenilor. De exemplu: în Sectorul 1 sunt multe parcuri care nu sunt în subordinea primăriei de sector (Herăstrău, Cişmigiu, Floreasca, Bordei) sau străzi care nu sunt în subordinea ADP Sector 1 (Calea Griviţei, Calea Victoriei, Ion Mihalache sau cele pe care există transport în comun) şi se află la o altă structură din cardul Primăriei Capitalei numită Administraţia Străzilor.

Mare mi-a fost uimirea atunci când am dorit să fac curat şi să mă ocup de spaţiile verzi de pe Bulevardul Magheru să constat că nu am dreptul să fac asta pentru că bulevardul aparţine de (atenţie!) Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane din cadrul Primăriei Capitalei", se mai menţionează în postare. Clotilde Armand mai afirmă că un primar de sector nu are posibilitatea, în prezent, să întreţină o serie de străzi sau parcuri aflate pe teritoriul unităţii administrative.

"Iar atunci când un primar de sector doreşte să fac protocol între instituţia lui şi cele din cadrul PMB.... proiectul îi este respins de consilierii aflaţi în 'opoziţie' (cu toate că ei sunt la guvernare). Este cazul meu. La Sectorul 1 am încercat de aproape zece ori să trec un protocol cu Administraţia Străzilor pentru a mă ocupa de modernizarea unor străzi şi bulevarde. Consilierii PNL PSD Sector l-au picat nejustificat sau să nu putem face investiţii. Şi uite aşa anii trec. Iar birocraţia rămâne", mai spune primarul Sectorului 1