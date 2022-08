ADMINISTRATIE LOCALA Joi, 04 August 2022, 16:05

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

Primăria Sectorului 6, prin Poliția Locală, a dat de la începutul anului amenzi de peste 1 milion de lei șoferilor care au parcat pe spațiul verde. Primarul Ciprian Ciucu spune că șoferii care distrug spațiul verde, pe lângă amendă, vor fi dați în judecată pentru recuperarea prejudiciului.

Parcare spatiu verde Sector 6 Foto: Primaria sector 6

În primele șapte luni ale anului acesta, 1.954 de șoferi au fost depistați că nu au ținut cont și au urcat cu mașinile pe zonele verzi. 996 dintre ei au fost amendați cu sume cuprinse între 1.000 și 2.500 de lei, în funcție de masa autovehiculului. Astfel că valoarea totală se ridică la 1.024.000 lei. Alți 958 de conducători auto, aflați la prima abatere, au primit avertismente”, a transmis Primăria Sectorului 6.

Primarul Ciprian Ciucu spune că are toleranță zero pentru șoferii care parchează pe spațiile verzi, iar șoferii care distrug amenajările făcute de Primărie, pe lângă amendă, vor fi dați în judecată pentru recuperarea prejudiciului.

”Continuăm politica de toleranță zero în Sectorul 6 cu privire la lăsatul mașinilor pe spațiu verde, mai ales pe principalele străzi și bulevarde. De când aplicăm această politică este clar că mulți cetățeni au înțeles că nu e cale de scăpare fără amendă.

Anul trecut, am făcut amenajări de întreținere (plantat trifoi pitic, am recuperat diferite porțiuni de pe lângă trotuare pe care se parca pe spațiul verde).

Unele au fost vandalizate de șoferii obișnuiți să își lase mașinile pe unde apucă. Anul acesta, am făcut și continuăm cu amenajări de calitate, cu costuri nițel mai mari.

Cine parchează pe ele, pe lângă amenda aferentă vandalismului, va fi dat și în judecată pentru recuperarea prejudiciului”, a explicat Ciucu.

În paralel, primarul spune că au fost amenajate/reabilitate 2.200 de locuri de parcare noi.

”În paralel, doar anul acesta, am amenajat/reabilitat 2.200 de locuri de parcare noi, multe erau din pământ și pline de gropi, ținta pe anul în curs este de circa 8.000, am restrasat 7.618 și urmează alte 3.000 și am creat 812 locuri de parcare nou-nouțe. Ce-i drept, am și desființat vreo 200, pentru că politica mea este să redăm trotuarele cetățenilor și să le eliberăm de mașini. Am făcut asta pe bulevardele principale”, a declarat Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6.

În 2021, 4.871 de conducători auto au fost sancționați pentru parcare pe spațiul verde, cu 4.265 mai mulți față de anul 2020.

Amenda pentru un autoturism lăsat pe spațiul verde este cuprinsă între 1.000 și 1.500 de lei, iar pentru vehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone, între 1.500 și 2.500 de lei, conform prevederilor HCL Sector 6 222/2016, privind staţionarea vehiculelor şi remorcilor pe spaţiile verzi pe domeniul public sau privat.

Potrivit legii, scuarul, aliniamentul plantat în lungul bulevardelor, străzilor şi trotuarelor și terenul liber, neproductiv, din intravilan, sunt zone considerate spațiu verde, unde parcarea sau staționarea sunt interzise.