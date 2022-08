ADMINISTRATIE LOCALA Miercuri, 03 August 2022, 16:12

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat recent că metroul trebuie să fie „în gestiunea Bucureștiului” și că nu e normal ca un moldovean să plătească pentru transportul în comun din Capitală. Primăria condusă de Nicușor Dan, pe datele bugetare de acum, nu are cum să susțină un asemenea colos, chiar și cu subvenție de la Guvern.

Metroul din Bucuresti Foto: HotNews.ro / Victor Cozmei

Să ne uităm la cifre.

Potrivit bugetului aprobat la finalul lunii martie, Metrorex are în 2022 venituri de circa 2,3 miliarde lei și cheltuieli estimate la 2,7 miliarde lei, deci din start un deficit de circa 400 milioane lei. Subvenția de la stat este de circa 736 milioane lei. Cheltuielile salariale sunt estimate la 810 milioane lei. Banii din bilete nu sunt trecuți în bugetul publicat, deci nu știm câți sunt.

Potrivit ministrului Grindeanu, Metrorex a mai cerut 700 de milioane de lei la rectificare. Sindicaliștii spun că e nevoie de bani în plus din cauza contractelor păguboase pentru magistrala V, a pandemiei care a diminuat numărul de călători și din cauza prețului ”enorm” la energie pe care Metrorex trebuie să îl plătească de la 1 august.

Fostul al Transporturilor, Cătălin Drulă, a scris pe pagina de Facebook că subvenția a crescut din cauza creșterilor necontrolate de salarii și a angajărilor făcute de PSD și PNL.

Indiferent de vinovat, Metrorex are nevoie în 2022 de peste 3 miliarde lei.

Câți bani are Primăria Capitalei și cum îi împarte

De cealaltă parte, Primăria Capitalei are în 2022 un buget general de circa 9 miliarde de lei, aici intră și fondurile europene accesate și bugetul instituțiilor din subordine, peste 3 miliarde de lei. Deci, strict bugetul Primăriei Capitalei este undeva la 6 miliarde lei.

Primăria Capitalei subvenționează o parte din prețul la energie termică și transportul public.

În bugetul aprobat, s-au alocat pentru cele două subvenții circa 2 miliarde lei, însă necesarul este mult mai mare, încă 1 miliard în plus. De exemplu, la termie s-a alocat circa 1 miliard, dar necesarul este de 1,6 miliarde lei, chiar după creșterea tarifului la populație. La transportul public, subvenția aprobată este de circa 900 milioane lei, însă necesarul este de circa 1,3 miliarde lei.

Practic jumătate din bugetul municipalității, anul acesta, la modul realist, merge pe subvenții.

Chiar și fără metrou, Primăria Capitalei are dificultăți majore de a susține cele două subvenții. De exemplu, la subvenția la termoficare, potrivit datelor obținute de HotNews.ro, municipalitatea are o datorie de circa 450 milioane lei, la care se adaugă acoperirea pierderilor tehnologice din 2020 și 2021, circa 360 milioane lei. Cel mai probabil municipalitatea se va împrumuta ca să plătească acești bani.

Primăria mai are de plătit și voucherele și ajutoarele lăsate moștenire de fostul primar Gabriela Firea, dar pe care Nicușor Dan nici nu le-a plătit în totalitate, nici nu le-a tăiat.

De exemplu, în bugetul aprobat de 2022 au fost trecute pentru ajutoare și vouchere circa 317 milioane de lei, însă necesarul este de 722 de milioane de lei, dintre care 190 milioane lei datorii de anul trecut. Anul trecut, Primăria Capitalei a plătit doar jumătate din ajutorul pentru persoanele adulte cu handicap, fără însă ca acest ajutor să fie tăiat, el fiind în vigoare la suma întreagă și s-au acumulat datorii. Nici celelalte vouchere nu au fost tăiate.

Primăria Capitalei mai are și datorii uriașe, în urma unor decizii judecătorești definitive. De exemplu, familiei Constanda trebuie să-i plătească circa 125 milioane de euro, eșalonat. Din cauza acestei datorii conturile Primăriei Capitalei au fost blocate câteva luni, până ce părțile au ajuns la o înțelegere.

În 2022, s-au mai alocat 670 de milioane de lei pentru investiții, iar restul, până la 3 miliarde, pentru cheltuieli de funcționare și servicii publice (iluminat, combaterea țânțarilor, întreținerea străzilor, parcaje etc).

Și anul acesta este unul foarte propst pentru investiții, municipalitatea având deschise doar trei șantiere mari: lărgirea străzii Prelungirea Ghencea, Pasajul de la Doamna Ghica și lucrările pe termie.

Anul viitor însă va începe modernizarea liniilor de tramvai aflate în stare avansată de degradare, o investiție de circa 1 miliard de lei, pentru care este nevoie de cofinanțare și dacă se obțin fonduri europene, trenul metropolitan, etapa II din străpungerea Nicolae Grigorescu, ceea ce înseamnă creșterea bugetului pentru investiții.

Astfel, la un necesar de 3 miliarde de lei pe an, chiar și cu o subvenție de 700 milioane lei de la Guvern, plus încasările din bilete, ar mai fi nevoie de o subvenție de minim 1 miliard de la municipalitate, la care se adaugă banii necesari pentru investiții majore în dezvoltarea rețelei, bani pe care Primăria Capitalei nu ii are acum.

Ce a declarat Grindeanu despre transferul metroului la Primăria Capitalei

Sorin Grindeanu a declarat luni că este „deschis” pentru discuții cu Primăria București pentru un transfer al Metrorex care este susținut acum din bani de la Ministerul Transporturilor.

„Am mai spus acest lucru – de ce nu se plăteşte de la bugetul statului transportul în comun la Cluj, la Iaşi, la Craiova, la Timişoara? (...) Eu sunt deschis să am o discuţie cu Primăria Generală a Bucureştiului, dacă îşi doresc acest lucru, astfel încât totuşi transportul în comun în Bucureşti să fie în gestiunea Municipiului Bucureşti. Legea poate fi făcută în aşa mod încât, şi nu vreau să fiu înţeles greşit, tot acest transport e de interes naţional, se pot găsi soluţii. Dar de ce să plătească un moldovean pentru transport? Ştiu că supăr bucureştenii acum, dar nu e corect”, a spus ministrul Transporturilor.

Firea și Oprescu doreau metroul la Primăria Capitalei

În 2017, apoi în 2020, Gabriela Firea declarat în mai multe rânduri că dorește metroul la Primăria Capitalei.

În noiembrie 2017, Firea declara că metroul ar trebui să fie în coordonarea municipalităţii, dar că acest lucru nu s-a înţeles până acum „probabil din anumite interese”. Aceasta spunea că Guvernul poate să rămână în continuare proprietar al Metrorex, însă municipalitatea trebuie să asigure administrarea şi investiţiile, pentru că „aşa se întâmplă în toate capitalele europene”.

În 2017 a inițiat chiar și un proiect de hotărâre prin care solicita Guvernului să treacă Metrorex de la Ministerul Transporturilor în subordinea Primăriei Capitalei. Proiectul nu a fost supus la vot deoarece a fost scos de pe ordinea de zi.

Și Sorin Oprescu dorea Metrorex la Primăria Capitalei. Acesta a făcut demersuri la Guvern, iar în 2012, premierul Victor Ponta anunţa că Guvernul „va decide în perioada următoare” trecerea Metrorex de la Ministerul Transporturilor în subordinea municipalităţii. Însă nu s-a mai întâmplat.

