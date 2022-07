ADMINISTRATIE LOCALA Vineri, 01 Iulie 2022, 13:42

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

Peste jumătate din Parcul Izvor este închis în continuare din cazua Festivalului Nostalgia, organizat weekendul trecut în parc. Pentru organizarea acestui eveniment, spațiul verde este închis de pe 11 iunie, de aproape 3 săptămâni, iar cetățenii din zonă sunt rezoltați că deși Bucureștiul are mult prea puține spații verzi, municipalitatea permite folosirea acestora pentru astfel de evenimente.

Parcul Izvor - 1 iulie Foto: Irina Zamfirescu

Am solicitat Primăriei Capitalei un punct de vedere pe subiect și când vor avea acces bucureștenii în tot parcul, dar deocamdată nu am primit răspuns.

”Pentru trei zile de petrecere pentru 30.000 de oameni, 3 milioane de bucureștenii nu au avut acces, timp de trei săptămâni, în mai bine de jumătate de Parc Izvor. Faptul că la aproape o săptămână de la terminatea festivalului, în continuare accesul este restricționat, deși în protocol organizatorul a zis că eliberează parcul în ultima zi de festival, arată cât de slabă este Primăria Municipiului București. O companie privată, care nu a arătat pic de respect pentru comunitate, arată același dispreț și pentru primărie. Și asta nu spune nimic despre organizator. Important e să reținem că avem o primărie slabă și incapabilă să impună minime standarde pentru modul în care este utilizat spațiul public”, a declarat pentru HotNews.ro Irina Zamfirescu, ONG-ist și cetățean care folosește Parcul Izvor.

Festivalul a fost organizat în baza unui protocol cu Primăria Capitalei, condusă de Nicușor Dan, iar municipalitatea a primit de la organizatori pentru utilizarea parcului circa 165.900 lei, adică puțin peste 30.000 de euro, potrivit datelor furnizate de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro. HotNews.ro a scris aici despre subiect.

Firma care a semnat cu Primăria Capitalei protocolul pentru organizarea festivalului îi are acționari pe copiii fostului fotbalist și antrenor Constantin Gache.

Potrivit protocolului semnat între organizatori, firma Nostalgia Retro Disco Future SRL, și Primăria Capitalei, amenajarea zonei a început în 11 iunie, festivalul a avut loc în perioada 24-27 iunie. Organizatorii aveau termen până pe 30 iunie să strângă tot ce au pus în parc. Astăzi suntem pe 1 iulie, iar o parte din obiecte sunt în continuare acolo, inclusiv gardurile care delimitează perimetrul și împiedică accesul bucureștenilor în o bună parte din parc.

Mai mult, potrivit protocolului, suprafața afectată de festival trebuia să fie de maxim 10.000 de metri pătrați, însă așa cum se vede la fața locului este mai mult.

Organizatorii aveau obligația de a reface spațiul verde afectat după eveniment, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

În perioada desfășurării evenimentului, organizatorul avea obligația să ia ”măsurile necesare pentru respectarea limitelor admise de zgomot, precum şi a prevederilor Legii nr.61/1991, republicată, pentru sancţionarea faptelor de Încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, în special a prevederilor art. 2, punctele 25 şi 26 referitoare la asigurarea liniştii locatarilor (între orele 22.00 - 08.00 şi 13.00 - 14.00)”, se arată în protocol.

Poliția Locală a Municipiului București a transmis vineri că Organizatorul „Festivalului Nostalgia” a fost amendat cu 26.000 de lei pentru zgomot și distrugerea spațiului verde în Parcul Izvor, dar și folosirea neautorizată a spațiului verde.

”Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București a finalizat controlul efectuat, la sfârșitul săptămânii trecute, în Parcul Izvor din Capitală, cu prilejul desfășurării evenimentului cultural „Festivalul Nostalgia”. Concluziile: organizatorul a încălcat normele de protecție a mediului și pe cele de conviețuire socială, tulburând liniștea publică a locuitorilor din zonă”, a transmis Poliția Locală.

Astfel pentru folosirea neautorizată și distrugerea spațiului verde din parc, organizatorul festivalului a fost sancționat contravențional cu amendă de 20.000 lei.

”Totodată, potrivit Legii 24/2007 privind privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, acestuia i s-a pus în vedere readucerea spațiului verde la starea inițială. De asemenea, polițiștii locali ai D.G.P.L.C.M.B. au mai constatat că, pe durata celor trei zile de festivalul, nivelul muzicii difuzată prin folosirea instalațiilor de sonorizare a depășit frecvent nivelul maxim admis de lege. Pentru disconfortul creat locuitorilor zonei, organizatorul a fost sancționat contravențional, în fiecare noapte de concert, conform Legii 61/1991, cu amenzi în valoare totală de 6.000 de lei”, a transmis Poliția Locală.

Mai mulți cetățeni s-au plâns însă că muzica se auzea până în Panduri, târziu în noapte.

ONG-ista Irina Zamfiorescu este unul dintre cetățenii care locuiesc în Panduri și care a criticat dur inițiativa Primăriei Capitalei de a organiza un festival în parc.

”Primarul general a renunțat la evenimentele de 1 iunie din Parcul Cișmigiu.

Am crezut că a existat acolo și o doză de respect pentru spațiul verde și că a decis asta și din convingere (nu doar din cauza presiunii cetățenilor).

Dar, după ce jumătate din Parcul Izvor a fost închis pentru mai bine de trei săptămâni, pentru un eveniment care a ținut trează trei nopți comunitatea din jur din cauza zgomotului (jurul îndepărtat chiar), pentru mine e relativ clar că spațiul verde nu e chiar prioritatea primarului.

Deși ne-a promis mai mult spațiu verde, am ajuns în situația în care primarul ne-a „vândut” jumătate de Izvor pe 3 lei Căci banii luați, raportat la deserviciul uriaș adus comunității, sunt o jignire pentru interesul public”, a declarat Irina Zamfirescu pentru HotNews.ro.

Ea spune că avea alte așteptări de la primarul general, dar se întâmplă la fel ca în mandatele trecute.

”Este revoltător și trist că actualul primar nu ridică standardele în PMB și că am ajuns acum în situația în care am fost și în mandatele anterioare. Da, a existat așteptarea unui comportament diferit față de spațiul verde pentru că a fost una dintre promisiunile fostului activist Nicușor Dan. Actualul primar, Nicușor Dan, însă are nevoie de bani la buget. Atât de multă nevoie încât ne vinde pe trei lei”, a mai spus Irina Zamfirescu.

Petiție ca Primăria să nu mai facă astfel de evenimente în parc

Peste 400 de cetățeni au semnat o petiție online, inițiată de doi cetățeni, care își exprimă nemulțumirea că pentru organizarea festivalului a fost îngrădit accesul la spaţiile verzi, iar parcul este afectat de activităţile organizatorice.

”Este binecunoscut că suprafața mult prea mică a spațiilor verzi și poluarea din oraș afectează serios calitatea vieții bucureștenilor.

Cu toate acestea, am fost consternați să aflăm că PMB a autorizat desfășurarea în Parcul Izvor a evenimentului Nostalgia (24-26 iunie 2022) și închiderea în acest scop a unei mari părți din parc, pentru mai bine de două săptămâni (din 13 iunie până când organizatorii își vor ridica utilajele și construcțiile).

Evenimentul presupune amplasarea unui "orășel" cu 5 "cartiere", iar parcul a devenit un șantier în care mașini, camioane și tractorașe circulă liber pe alei și pe spațiul verde.

Zona închisă include un loc de joacă, un teren de sport, un spațiu pentru câini și partea de tip pădure din parc.

Această autorizație este un abuz grav, atât prin privarea locuitorilor orașului de un parc important cât și prin distrugerile provocate parcului, care este nu doar un loc cu iarba și copaci, ci un întreg biosistem, cu plante, păsări, gâze”, se arată în petiție.

În petiție se solicită demiterea celor care au avizat desfăşurarea evenimentului şi încetarea autorizării altora similare în viitor.

”Parcurile ar trebui să rămână spații în care oamenii se pot bucura de vegetație și liniște, iar natura să fie protejată, nu agresată dramatic cum o fac astfel de evenimente.

Domnule Primar, vreme de 30 de ani natura și locuitorii Bucureștiului au suferit din cauza nepăsării PMB.

În particular, Parcul Izvor a trebuit să îndure concerte, adunături de mici și bere și multe alte agresiuni. Sperăm sincer că dumneavoastră veți reuși să schimbați această situație”, se mai arată în petiție.

Am încercat să-l contactăm pe primarul general, Nicușor Dan, pentru un punct de vedere, dar până la această oră nu am primit un răspuns. Când îl vom primi, vom reveni.