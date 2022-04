ADMINISTRATIE LOCALA Duminică, 17 Aprilie 2022, 12:21

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

Toți arborii de pe bucata retrocedată în Parcul Grozăvești au dispărut, iar terenul a fost curățat, locul fiind de nerecunoscut acum. 49 de arbori au fost tăiați în urmă cu două săptămâni, dar mai era vegetație, iar de atunci rădăcinile au fost scoase și a dispărut tot ce mai era pe spațiul verde.

Defrișare Parcul Grozăvești Foto: Hotnews

Cetățenii din zonă spun că tăierile au continuat, însă Poliția Locală a Municipiului București a transmis într-un răspuns dat la solicitarea HotNews.ro că nu s-a mai tăiat niciun copac. Cert este că acum pe teren nu mai este nimic.

Imagini realizate de reporterul HotNews.ro pe bucata retrocedată din Parcul Grozăvești, pe 12 aprilie și 28 martie

„Inspectorii Poliției Locale au efectuat noi verificări vineri, 08 aprilie 2022 și NU au identificat alte defrișări în afară celor constatate în data de 28 martie 2022”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.

Cetățenii spun altceva.

„Pe data de 28 martie 2022 a fost depusă o plângere pentru defrișarea ilegală a copacilor din Parcul Grozăvești. Am primit răspuns de la Poliția Locală Sector 6 abia pe 12 aprilie 2022, după 2 săptămâni de la sesizare, că a fost aplicată o sancțiune contravențională și s-a dispus măsură complementară de plantare în compensare. Între timp, săptămâna trecută au fost desfrisati toți copacii din Parcul Grozăvești! Au scos chiar și rădăcinile! Avem dovezi că la momentul depunerii primei sesizări mai erau copaci în picioare, unii erau chiar înfloriți! Dovezile constau în pozele, filmele din presă sau publice pe internet”, a declarat pentru HotNews.ro Iulia Gutulov, de la grupul de inițiativă civică care militează pentru salvarea parcului.

Aceasta spune că a făcut sesizări la toate instituțiile în măsură să facă ceva, însă fără rezultat.

„Vineri, 8 aprilie, am făcut sesizare la Garda Națională de Mediu atât pe site cât și pe email și messenger, dar nu am primit nici un număr de înregistrare. Mi-au răspuns abia miercuri pe messenger că au redirecționat sesizarea către comisiariatul București, lucru pe care eu îl făcusem deja de vineri! Repet, încă nu ne-au trimis număr de înregistrare pentru sesizările făcute vineri, deși au trecut 3 zile lucrătoare. 13 aprilie am sunat la Primăria Capitalei să verificăm dacă între timp s-a emis aviz de mediu pentru tăierea copacilor din Parcul Grozăvești. Nimeni nu a răspuns la telefon. Am făcut până la urmă sesizare la relatiipublice@pmb.ro dar ne vor răspunde în maxim 30 de zile. Pe 13 aprilie 2022 am făcut o nouă sesizare la Poliția Locală Sector 6 la care am atașat și pozele și filmele din care reiese clar că mai existau copaci în Parcul Grozăvești după prima defrișare”, ne-a povestit Iulia Gutulov.

La controlul de pe 28 martie, Poliția Locală a Municipiului București a constatat că de pe teren au fost tăiați fără aviz 49 de copaci.

„În urma verificărilor efectuate în data de 28.03.2022 pe terenurile proprietate privată din strada Vasile Milea nr 5 D și 5 E s-a constatat că fuseseră defrișati 49 de arbori și arbuști cu diametre cuprinse intre 5-60 cm. Majoritatea arborilor prezentau urme de declin biologic (15 arbori uscați) și 10 avuseseră ramurile sau chiar trunchiurile rupte în urma fenomenelor meteorologice de săptămâna trecută”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro, la vremea respectivă.

Reprezentantul proprietarului a declarat inspectorilor Primăriei Capitalei că a tăiat arborii fiindcă exista pericol de prăbușire a acestora.

„La fața locului a fost prezent reprezentantul proprietarului care a declarat că a efectuat intervențiile asupra materialului dendrologic în vederea igienizării terenurilor în cauză și că a mai defrișat si alți arbori si arbuști pe care i-a considerat că ar reprezenta un potențial pericol de prăbușire”, se mai arată în răspuns.

Pentru că a tăiat cei 49 de arbori fără aviz a primit o amendă de 4.900 lei.

„Acesta a fost sancționat contravențional pentru nerespectarea prevederilor H.C.G.M.B. 304/2009, fiind aplicată amendă pentru fiecare arbore în parte, în cuantum total de 4.900 lei. Totodată s-a dispus să nu se efectueze alte intervenții asupra materialului dendrologic rămas decât cu obținerea avizului de specialitate”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Capitalei.

Ce doresc proprietarii să construiască în parc

Proprietarii doresc să construiască pe spațiul verde defrișat blocuri de 23 de etaje.

Aceștia au cerut la Primăria Sectorului 6 și obținut un certificat de urbanism pe 15 aprilie 2020 pentru construire de asambluri de locuințe colective, birouri și funcțiuni mixte, cu regim de înălțime maxim 75 de metri, cu subsol, demisol, parter și 23 de etaje.

Acum, aceștia cer prelungirea certificatului de urbanism.

„A fost cerut și emis în data de 15.04.2020 un certificat de urbanism, pentru alipire terenuri, construire de asambluri de locuințe colective, birouri și funcțiuni mixte, cu regim de înălțime maxim 75 de metri, cu subsol, demisol, parter și 23 de etaje. Certificatul emis este pentru terenuri în suprafață totală de 34.604 mp și aparține SC Offices Developers&Investment SRL. Certificatul de urbanism se încadrează în actele administrative pentru care se aplicau în perioada de stare de urgență, respectiv stare de alertă, Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Astfel că după ridicarea stării de alertă beneficiarul a cerut prelungirea documentului”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Sectorului 6 la solicitarea HotNews.ro la finalul lunii martie.

Cetățenii spun că vor ataca în instanță certificatul de urbanism, dacă Primăria Sectorului 6 îl prelungește.

„Am înțeles că a fost depusă o cerere de către dezvoltator pentru prelungirea Certificatului de Urbanism pentru construcțiile din Parcul Grozăvești. Sperăm ca dl primar să nu semneze prelungirea certificatului de urbanism, pentru că atacarea în instanța ar fi ultima soluție. În Grozăvești, domnul primar Ciprian Ciucu a avut un scor de peste 70% la alegerile locale, oamenii au avut încredere în dumnealui că va apara interesele comunității. Instanța de judecată a spus clar în anularea PUZ S6 2020 că nu se poate construi în Parcul Grozăvești deoarece acest lucru ar afecta grav sănătatea oamenilor. Dacă certificatul de urbanism va fi semnat vom face plângeri la Prefectura și Inspectoratul de stat în construcții și îl vom ataca în instanță, caultima soluție”, a declarat Iulia Gutulov.

Și Fundația Ecocivica cere primarului Sectorului 6, Ciprian Ciucu, să nu prelungească certificatul de urbanism dat de fostul primar, Gabriel Mutu. Dan Trifu, președintele fundației, a declarat săptămâna trecută pentru HotNews.ro că, în cazul în care certificatul de urbanism va fi prelungit, îl va ataca în instanță.

„Dacă prelungesc certificatul de urbanism, îl atacăm în instanță. Nu este în regulă să prelungească acest certificat de urbanism pentru că de la început s-a procedat greșit. Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului spune ce rubrici trebuie completate obligatoriu la certificatul de urbanism și una dintre rubrici este regimul economic, folosința actuală, deci este obligatoriu să le prezinți. Dacă se adăuga folosința actuală, adică parc, în momentul acela toate lucrurile încetau. Asta este o tactică întâlnită des, în care autoritatea locală nu trece folosința actuală a terenurilor, cu precădere la spațiile verzi”, a explicat Dan Trifu.

Planul Urbanistic Coordonator al Sectorului 6, aprobat în 2020, permitea construirea în Parcul Grozăvești, însă documentul a fost anulat definitiv în instanță în 2021.

Certificatul de urbanism a fost emis în baza acestui document. Întrucât PUZ-ul a fost anulat în instanță, Dumitru Dobrev, avocatul care a reprezentat cetățenii care au anulat în instanță Planul Urbanistic Coordonator al Sectorului 6, este de părere că Primăria Sectorului 6 nu poate da autorizație de construire în baza certificatului de urbanism emis în 2020.

„Toată doctrina de contencios administrativ și de urbanism, inclusiv Înalta Curte de Casație și Justiție, spun că certificatul de urbanism nu este un act administrativ perfect, este o procedură preliminară. Actul administrativ este autorizația de construire fiindcă ea conferă drepturi. Certificatul de urbanism nu conferă drepturi, îți permite doar să parcurgi o procedură, să iei avizele, acordurile și primești până la urmă autorizația de construire. În baza ei poți să ridici un bloc sau ce ai cerut”, a explicat avocatul Dumitru Dobrev recent pentru HotNews.ro.

Acesta este de părere că Primăria Sectorului 6 putea emite autorizație de construire în baza acelui certificat de urbanism până la anularea PUZ-ului, dar în acest moment nu mai este posibil.

„PUZ-ul anulat trebuia să se mențină până în ziua emiterii autorizației de construire ca să poată să beneficieze de el. Dacă eu îl anulam după emiterea autorizației de construire, ei puteau să spună că este un drept câștigat, că nu va fi anulat, că nu puteau ști ce se va întâmpla, că ei credeau că e legal aprobat. În situația în care Primăria și Consiliul Local Sector 6 au fost parte la procesul de anulare și știu că s-a anulat, nu mai pot continua procedura de autorizare în baza acelui certificat de urbanism. În momentul în care PUZ-ul s-a anulat, tu ca autoritate locală trebuie să te oprești, iar beneficiarul dacă vrea să meargă mai departe, trebuie să ia alt certificat de urbanism, cu reglementările în vigoare. Mai ales că unul dintre motivele pentru care a fost anulat PUZ-ul Coordonator al Sectorului 6 a fost că nu s-a respectat Legea spațiilor verzi și s-a permis construirea în Parcul Grozăvești”, a mai explicat Dobrev.

Avocatul este de părere că în condițiile în care s-ar emite o autorizație de construire în baza acestui certificat, și cineva ar cere anularea ei, ar fi imediat anulată.

„Dacă Primăria emite autorizație de construire în baza certificatului vechi și ea este atacată în instanță, cu siguranță va fi anulată”, a mai explicat Dobrev.