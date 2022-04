ADMINISTRATIE LOCALA Sâmbătă, 02 Aprilie 2022, 12:52

Catiusa Ivanov • HotNews.ro

24 de copaci din Parcul Codrii Neamțului din Sectorul 3 al Capitalei au fost puși la pământ în urmă cu câteva zile. Potrivit informațiilor transmise de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro, copacii au fost tăiați fără aviz, deci ilegal, iar proprietarii au fost amendați. Amenda însă este una ridicolă - 100 de lei pentru fiecare copac tăiat. Parcul a fost pus în posesie în urmă cu câțiva ani, iar proprietarii vor să construiască pe spațiul verde un supermarket.

Defrișare Parcul Codrii Neamțului Foto: Eugen Matei

„Pentru această locație, Direcția de Mediu din cadrul primăriei Capitalei NU a emis niciun aviz de specialitate privind intervenția asupra arborilor.

În data de 25 martie a acestui an, în urma verificărilor, polițistii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București au constatat că pe terenul proprietate privată din str. Postăvarul nr.13 au fost defrișați, fără aviz de specialitate, 24 de arbori cu diametre cuprinse între 10 și 40 cm. Totodată au fost inventariați 55 de arbori viabili amplasați pe terenul aflat în cauză”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.

Pentru defrișarea ilegală, proprietarul a fost amendat de polițiștii locali cu 2.400 lei, adică 100 de lei pentru fiecare copac tăiat.

Parcul Codrii Neamțului se află la intersecția Strada Codrii Neamțului cu strada Postăvarul. Până în 2017, cel puțin, așa cum se vede pe Google Street View, acolo a fost parc amenajat. Pe teren încă au rămas aleile și tartanul de la locul de joacă, iar vegetația a crescut și vara trecută zona arata ca o pădure. Pe teren se aflau 79 de copaci.

Proprietarii vor să construiască un supermarket pe spațiul verde

Proprietarii doresc să construiască pe spațiul verde o clădire cu demisol, parter și etaj, ce va adăposti spații comerciale și au inițiat în acest sens un Plan Urbanistic de Detaliu.

Defrișările din Parcul Codrii Neamțului / Sursa video: Eugen Matei

Planul Urbanistic de Detaliu a fost avizat de Primăria Sectorului 3, în mai 2021, însă majoritatea din Consiliul Local, compusă până acum din PNL și USR, nu a aprobat proiectul.

Potrivit Planului Urbanistic de Detaliu publicat pe site-ul Primăriei Sector 3, spațiul verde pe care se dorește construirea clădirii cu spații comerciale are o suprafață de 2.976 mp în acte. Proiectul prevede păstrarea unei suprafețe de 30% spațiu verde, circa 900 de mp.

Alexandru Sava, consilier local USR Sector 3, a declarat pentru HotNews.ro că arborii au fost tăiați după ce la ședința de Consiliu Local de săptămâna trecută Planul Urbanistic Zonal a fost respins din nou.

„Noi am încercat cât am putut să protejăm acel spațiu verde, a revenit din nou pe ordinea de zi PUD-ul, l-am refuzat, doar că am aflat că imediat după această ședință au început defrișări ilegale, au păstrat doar abrorii de pe margine. Din păcate nu am aflat imediat ce au început, ci după ce au tăiat mai mulți copaci. Colegi de-ai mei s-au deplasat acolo, au chemat Garda de Mediu, au făcut reclamație la Poliția Locală. Poliția locală a dat niște amenzi, dar sumele sunt foarte mici, este ceva jignitor, care nu reflectă nici pe departe valoarea unui copac și prejudiciul adus mediului. Sper că cei de la Garda de Mediu vor lua măsuri”, a explicat Alexandru Sava pentru HotNews.ro.

Acesta spune că aceasta este o practică toxică, folosită pentru a scăpa de spațiul verde.

„Mi se pare o practică extrem de toxică, vin, taie copacii, ca să spună că nu mai este spațiu verde. Dar există o adresă de la Mediu care arată clar că acolo erau 79 de copaci, există și poze, nu pot să spună că acolo nu era spațiu verde”, a mai spus Sava.

Acesta a declarat că grupul USR nu va vota pentru aprobarea supermarketului în parc.

„Noi ne-am opus dintotdeauna acestui proiect. Ne menținem poziția și vom încerca să obligăm proprietarul, să vină la situația inițailă și să replanteze ce a tăiat”, a mai spus Sava.

Cum arăta părculețul vara trecută

Cum arăta părculețul în 2017

Foto: Google Street View - Dan Brotea