Catiușa Ivanov • HotNews.ro

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București a făcut luni 51 de percheziții pentru a verifica dacă mai multe ansambluri imobiliare au numărul de locuri de parcare declarat în acte. Primăria Sectorului 1 ar fi fost prejudiciată cu două milioane de euro, fiindcă dezvoltatorii imobiliari nu au făcut locurile de parcare, dar nici nu au plătit 10.000 de euro pentru fiecare loc de parcare nerealizat, a explicat primarul Clotilde Armand.

UPDATE Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de douăzeci şi trei de persoane fizice şi juridice - dezvoltatori imobiliari pentru săvârşirea mai multor infracţiuni de înşelăciune.

”În perioada 2019 - 2021 mai mulți dezvoltatori imobiliari de pe raza Sectorului 1 Bucureşti, au indus în eroare reprezentanții autorităților locale cu ocazia efectuării recepției blocurilor edificate de către aceștia, respectiv au prezentat că au realizat un număr mai mare de locuri de parcare, în conformitate cu autorizația de construire, cu toate că în realitate realizaseră mai puține locuri de parcare, decât cele mentionate în autorizația de construire. Prejudiciul total cauzat este 1.880.000 euro, dezvoltatorii imobiliari având obligația conform HCGMB 66/2006 să achite o taxă de 10.000 euro pentru fiecare loc de parcare nerealizat”, se arată în comunicatul transmis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

”Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (...) efectuează 51 de percheziții domiciliare, pe raza municipiului București și în județele Dâmbovița și Prahova. Din datele și probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că mai mulți dezvoltatori imobiliari, persoane fizice și juridice, ar fi prejudiciat o instituție publică, prin faptul că la momentul recepției clădirilor ar fi prezentat, împrejurarea nereală că au realizat mai multe locuri de parcare, decât cele existente în fapt, fiind creat un prejudiciu de aproximativ 2 milioane euro”, se arată într-un comunicat transmis de instituție.

Cercetările se efectuează sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, în domeniul construcțiilor și au fost puse în aplicare și mai multe mandate de aducere.

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand a explicat pe pagina de Facebook că este vorba despre un prejudiciu adus Primăriei Sectorului 1, care nu a încasat taxa de 10.000 de euro pentru fiecare loc de parcare nerealizat.

”Să vă dau un mic exemplu de unde vine acest prejudiciu. Sunt eludate taxele de 10.000 euro (prevăzute în HCGMB 66/2006) pentru fiecare loc de parcare lipsă în procesul de elaborare si acoperite prin procesele verbale de recepție întocmite cu complicitatea funcționarilor publici. Una din metodele prin care era evitată ilegal plata acestei taxe: în autorizațiile de construire apăreau sisteme de parcare automate supraetajate, dar care nu au fost instalate niciodată sau care au fost desființate imediat după recepție”, a explicat Clotilde Armand.

Primarul spune că unde a găsit astfel de nereguli a sesizat Poliția.

”V-am spus că o să oprim haosul urbanistic în Sectorul 1 și așa o sa facem. După cum știți, am încheiat un parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție și am întărit Biroul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal din cadrul Poliției Locale Sector 1. Acolo unde neregulile găsite la recepțiile complexurilor rezidențiale țin de Codul Penal nu am ezitat nicio secundă să sesizez poliția”, a mai scris Clotilde Armand pe pagina de Facebook.

Clotilde Armand a declarat că dacă extrapolăm la nivelul întregii Capitale, apare un deficit de zeci de mii de locuri de parcare care nu au existat decât pe hârtie, fenomen care se transpune în taxe de milioane de euro, bani care trebuiau plătiți către bugetele locale.