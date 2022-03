ADMINISTRATIE LOCALA Miercuri, 30 Martie 2022, 16:26

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

Consilierii generali PNL și PSD au votat pentru modificarea organigramei și a regulamentului Centrului Cultural Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului, fiind nevoie de un vot de două treimi. Astfel, s-a mărit numărul de posturi de conducere de la 6 la 8, iar cheltuielile salariale lunare au crescut de la 194.724 lei la 350.000 lei.

Centrul Cultural Palatele Brâncovenești Foto: PMB

Centrul cultural este condus de Marian Geani Dinu. Acesta a fost numit director interimar la Palatele Brâncovenești în februarie 2021, prin detașare, de primarul general Nicușor Dan. Marian Geani Dinu a fost consilier local PNL și lider al PNL Sector 4, iar Agenția Națională de Integritate a cerut confiscarea unei părți din avere, pe care nu a putut să o justifice.

Proiectul a fost votat cu 37 de voturi pentru și 17 de abțineri.

Consilierii USR s-au abținut la vot și au acuzat că USL trăiește cu intermitență în București, iar prin proiectul votat au fost crescute salariile, numărul de directori și se permite organizarea de nunți/botezuri în incintă.

”Dragi bucureșteni, în cazul în care vă întrebați de ce unele voturi se dau în mod electronic și altele prin voce, nominal, acest lucru se întâmplă pentru că PNL și PSD sunt înțeleși pentru a-și trece anumite proiecte. Practic este o metodă fermoar în care trebuie verificat în timp real dacă toți consilierii PNL și PSD susțin înțelegerea și acest lucru consumă timpul tuturor. Pe lângă oportunitatea propiectelor nu consider benefică o astfel de practică la nivelul CGMB. Vedem astăzi că în București USL trăiește cu intermitențe”, a declarat consilierul USR Gabriel Rău.

Votul s-a desfășurat nominal, la cererea unui consilier PNL, Horia Vișan.

Adrian Moraru, consilier general PNL, a întrebat ce este în neregulă cu proiectul și de ce USR se opune.

”Eu aș fi interesat să înțeleg ce din acest proiect legat de reorganizarea Palatelor Brâncovenești este în neregulă? Adică, dincolo de faptul că văd că proiectul a trecut cu votul PNL și PSD, nu înțeleg de ce se opun colegii noștri și dacă au ceva să ne spună, să ne spună de ce se opun, poate îmi scapă mie ceva. Și dacă luau cuvântul înainte și spuneau de ce se opun, poate mă răzgândeam și eu. Dar altfel totul este doar o gargară”, a declarat Adrian Moraru.

Manuela Mureșan, consilier general USR, a declarat că organigrama și regulamentul trebuie modificate în opinia sa după organizarea unui concurs transparent pentru numirea unui director general și ocuparea acestei funcții, astfel încât acestea să reflecte viziunea noului director, nu a directorului interimar. Aceasta a declarat că se majorează salariile, numărul de directori și se permite organizarea de nunți, botezuri și petreceri.

”Foarte pe scurt și în calitate de președinte a Comisiei de Cultură, acest proiect a fost dezbătut și acum două zile și data trecută când a fost pe ordinea de zi la Comisia de Cultură. S-au adus argumente pro și contra. Dacă ați fi fost interesați, v-ați fi întrebat colegii care au fost reținerile noastre.

În primul rând Palatele Brâncovenești nu au un director general, este un director general interimar, iar organigrama și regulamentul de organizare și funcționare este firesc să fie schimbate de un director care și-a câștigat poziția prin concurs și are legitimitate, nu este referent detașat ca director general sau consilier al primarului general detașat ca director gereral.

În al doilea rând, din punct de vedere financiar, crește presiunea pe Primăria Generală, se mărește numărul de directori, cresc substanțial salariile, inclusiv a celor 8 directori care vor fi, lucru pe care nu cred că ni-l permitem absolut deloc, vorbim să scumpim gigacaloria, dar pe partea cealaltă mărim salariile și numărul de directori.

În al treilea rând, Palatele Brâncovenești sunt centre culturale și așa este firesc să rămână pentru că acolo trebuie să aibă loc numai activități de cultură, nu comerciale și de divertisment, nunți, botezuri, paranghelii.

Celelalte motive, PNL le cunoaște foarte bine. Au desființat posturi de mozeograf. În loc să avansăm cu proiectul de a deveni muzeu, noi deființăm pozițiile de muzeograf. Nu înțelegem nici urgența, este un proiect cu care suntem presați din toamnă, nici oportunitatea acestui proiect. Cum sunt lucrurile acum nu zic că sunt bine, cred că important era să numim directorii generali în urma concursurilor transparente, anunțate public, și apoi directorul general să vină cu viziunea sa. Acestea sunt motivele pentru care USR s-a abținut”, a declarat Manuela Mureșan.

În replică, Andrei Badiu, consilier general PNL, a declarat că salariile de la centrul cultural sunt mici.

”Nu prea am înțeles la ce se referă legitimitatea unui director. nu discutăm de un om ales prin vot, care are un suport popular în spate, este pur și simplu de legitimitatea pe care o dă funcția, așa cum este ea încadrată la momentul ăsta. Consider că această reorganizare permite creșterea inclusiv a veniturilor proprii prin faptul că au libertatea de a-și stabili tarife în funcție de nevoi. Această reorganizare permite și creșterea veniturilor angajaților de acolo în condițiile în care, din informațiile pe care le am, venitul mediu este undeva la 2.700 lei.

Adrian Vigheciu, consilier general PSD, a acuzat alte interese: ”Pe 9 noiembrie 2021, unul dintre cei doi primari ai USR-ului, domnul Radu Mihaiu, a intervenit într-o ședință a comisiei de disciplină de la Palatele Brâncovenești și l-a amenințat pe directorul interimar de la PNL, domnul Giani Dinu, că nu va vota în Consiliul General organigrama, despre asta este vorba și nimic mai mult”.

Ce prevede proiectul de hotărâre adoptat: