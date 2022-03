ADMINISTRATIE LOCALA Luni, 28 Martie 2022, 17:22

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

49 de copaci din Parcul Grozăvești din București au fost puși în ultimele zile la pâmânt. Potrivit unui răspuns transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro, arborii au fost tăiați fără aviz, iar proprietarul a fost amendat cu 4.900 lei.

Copaci tăiați în Parcul Grozăvești 1 Foto: Hotnews

Parcul a fost pus în posesie, iar proprietarii de pe bucata defrișată doresc să construiască acolo blocuri de până la 23 de etaje, potrivit unui certificat de urbanism cerut în aprilie 2020.

De ce au fost tăiați copacii

„În urma verificărilor efectuate în data de 28.03.2022 pe terenurile proprietate privată din strada Vasile Milea nr 5 D și 5 E s-a constatat că fuseseră defrișati 49 de arbori și arbuști cu diametre cuprinse intre 5-60 cm. Majoritatea arborilor prezentau urme de declin biologic (15 arbori uscați) și 10 avuseseră ramurile sau chiar trunchiurile rupte în urma fenomenelor meteorologice de săptămâna trecută”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.

Bucata de parc pusă în posesie

Reprezentantul proprietarului a declarat inspectorilor Primăriei Capitalei că a tăiat arborii fiindcă exista pericol de prăbușire a acestora.

„La fața locului a fost prezent reprezentantul proprietarului care a declarat că a efectuat intervențiile asupra materialului dendrologic în vederea igienizării terenurilor în cauză și că a mai defrișat si alți arbori si arbuști pe care i-a considerat că ar reprezenta un potențial pericol de prăbușire”, se arată în răspuns.

Pentru că a tăiat cei 49 de arbori fără aviz a primit o amendă de 4.900 lei.

„Acesta a fost sancționat contravențional pentru nerespectarea prevederilor H.C.G.M.B. 304/2009, fiind aplicată amendă pentru fiecare arbore în parte, în cuantum total de 4.900 lei. Totodată s-a dispus să nu se efectueze alte intervenții asupra materialului dendrologic rămas decât cu obținerea avizului de specialitate”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Capitalei.

Ce doresc proprietarii să construiască în parc

Am întrebat la Primăria Sectorului 6 dacă proprietarii doresc să construiască ceva pe spațiul verde.

Potrivit răspunsului transmis de instituție la solicitarea HotNews.ro, aceștia au cerut și obținut un certificat de urbanism pe 15 aprilie 2020 pentru construire de asambluri de locuințe colective, birouri și funcțiuni mixte, cu regim de înălțime maxim 75 de metri, cu subsol, demisol, parter și 23 de etaje. Proprietarii au cerut prelungirea certificatului de urbanism.

„A fost cerut și emis în data de 15.04.2020 un certificat de urbanism, pentru alipire terenuri, construire de asambluri de locuințe colective, birouri și funcțiuni mixte, cu regim de înălțime maxim 75 de metri, cu subsol, demisol, parter și 23 de etaje. Certificatul emis este pentru terenuri în suprafață totală de 34.604 mp și aparține SC Offices Developers&Investment SRL. Certificatul de urbanism se încadrează în actele administrative pentru care se aplicau în perioada de stare de urgență, respectiv stare de alertă, Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Astfel că după ridicarea stării de alertă beneficiarul a cerut prelungirea documentului”, se arată în răspunsul transmis de instituție.

Un incendiu a avut loc pe teren luni la prânz

Potrivit sursei citate nu a fost cerută însă și emiterea unei autorizații de construire.

„Primăria Sectorului 6, prin Arhitectul Șef, nu a emis nici o autorizație de construire, pentru că nu a fost depusă vreo solicitare în acest sens. La Primăria Sectorului 6 nu sunt în curs de aprobare documentații de urbanism sau autorizații pentru spațiul verde din Parcul Grozăvești”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Sector 6.

Potrivit datelor de pe platorma de verificare a firmelor Confidas, firma SC Offices Developers&Investment SRL, cea care a solicitat certificatul de urbanism, are următorul acționariat: PATROFIELD LIMITED 50%, ION CORNEL PETRUŢ 25% și ION IOANA CARMEN 25%.

ION CORNEL PETRUŢ mai este acționar la alte două firme: AAA EVOLUTION OPTIMUS SRL și AKCENT LAND DEVELOPMENT SRL.

Planul Urbanistic Coordonator al Sectorului 6, aprobat în 2020, permitea construirea în Parcul Grozăvești, însă documentul a fost anulat definitiv în instanță în 2021.

Certificatul de urbanism a fost emis în baza acestui document. Întrucât PUZ-ul a fost anulat în instanță, Dumitru Dobrev, avocatul care a reprezentat cetățenii care au anulat în instanță Planul Urbanistic Coordonator al Sectorului 6, este de părere că Primăria Sectorului 6 nu poate da autorizație de construire în baza certificatului de urbanism emis în 2020.

„Toată doctrina de contencios administrativ și de urbanism, inclusiv Înalta Curte de Casație și Justiție, spun că certificatul de urbanism nu este un act administrativ perfect, este o procedură preliminară. Actul administrativ este autorizația de construire fiindcă ea conferă drepturi. Certificatul de urbanism nu conferă drepturi, îți permite doar să parcurgi o procedură, să iei avizele, acordurile și primești până la urmă autorizația de construire. În baza ei poți să ridici un bloc sau ce ai cerut”, a explicat avocatul Dumitru Dobrev.

Acesta este de părere că Primăria Sectorului 6 putea emite autorizație de construire în baza acelui certificat de urbanism până la anularea PUZ-ului, dar în acest moment nu mai este posibil.

„PUZ-ul anulat trebuia să se mențină până în ziua emiterii autorizației de construire ca să poată să beneficieze de el. Dacă eu îl anulam după emiterea autorizației de construire, ei puteau să spună că este un drept câștigat, că nu va fi anulat, că nu puteau ști ce se va întâmpla, că ei credeau că e legal aprobat. În situația în care Primăria și Consiliul Local Sector 6 au fost parte la procesul de anulare și știu că s-a anulat, nu mai pot continua procedura de autorizare în baza acelui certificat de urbanism. În momentul în care PUZ-ul s-a anulat, tu ca autoritate locală trebuie să te oprești, iar beneficiarul dacă vrea să meargă mai departe, trebuie să ia alt certificat de urbanism, cu reglementările în vigoare. Mai ales că unul dintre motivele pentru care a fost anulat PUZ-ul Coordonator al Sectorului 6 a fost că nu s-a respectat Legea spațiilor verzi și s-a permis construirea în Parcul Grozăvești”, a mai explicat Dobrev.

Avocatul este de părere că în condițiile în care s-ar emite o autorizație de construire în baza acestui certificat, și cineva ar cere anularea ei, ar fi imediat anulată.

„Dacă Primăria emite autorizație de construire în baza certificatului vechi și ea este atacată în instanță, cu siguranță va fi anulată”, a mai explicat Dobrev.

Cetățenii din zonă doresc salvarea parcului

Circa 300 de cetățeni din cartierul Grozăvești s-au constituit într-un grup de inițiativă civică și lupă pentru salvarea spațiului verde.

„Locuiesc în cartierul Grozăvești. De doi ani, de când s-a închis campusul Politehnicii, nu mai avem niciun spațiu verde și suntem foarte mulți care suferă din pricina acestui lucru. Am creat un grup pe Facebook. La început eram 80 de oameni, dar ne-am adunat din ce în ce mai mulți, acum suntem aproape 300”, a declarat pentru HotNews.ro, Iulia Gutulov, unul dintre cetățenii implicați.

În urmă cu câteva zile, Primăria Sectorului 6, condusă de primarul Ciprian Ciucu, a prezentat o listă cu proiecte de utilitate publică care vor fi făcute de investitorii imobiliari, pe cheltuiala proprie, atunci când construiesc clădiri de birouri sau ansambluri rezidențiale. În această lista apărea și construirea unei școli și a unui parc în zona OMV Grozăvești, ceea ce a stârnit revolta cetățenilor.

„Am făcut cercetări și am aflat că terenul din Parcul Grozăvești este în mare parte proprietate privată, am aflat și cine sunt proprietarii. De curând, pe site-ul Primăriei Sector 6 au fost publicate niște proiecte de utilitate publică, propuse de dezvoltatorii imobiliari. Două dintre aceste proiecte făceau referire la construirea unei școli și a unui parc în zona OMW Grozăvești. Inițial ni s-a părut fain, ne-a bucurat ideea. Ulterior, când am citit detaliile proiectului , am aflat că este vorba despre o școală foarte mică, de 2.800 mp, de un parc mic de 2,6 ha, care nici acela nu ar fi fost parc în întregime, ci doar jumătate, și am aflat și prețul pe care urma să-l plătim pentru cele două proiecte, adică să-i lăsăm să construiască în Parcul Grozăvești, să modifice PUZ-ul, se dorește revenirea la PUZ-ul coordonator al Sectorului 6 din 2020, anulat în instanță”, a explicat Iulia Gutulov.

Aceasta spune că majoritatea cetățenilor din grupul de inițiativă civică nu doresc să se construiască în parc.

„Am făcut un sondaj pe grupul nostru, al locuitorilor din cartier, și circa 72% nu suntem de acord sub nicio formă cu construcțiile în Parcul Grozăvești. Nu vrem construcții în Parcul Grozăvești”, a spus aceasta.

O altă bucată de parc a fost dată pentru construirea unui spital pentru SRI, mai spune cetățenii.

„Mai este un teren în parc, transferat de Primăria Capitalei SRI-ului pentru construirea unui spital SRI. Aici am de făcut totuși o precizare, acel spital ar fi doar pentru SRI, nu pentru civili și în plus administrația locală va construi un spital în Sectorul 6. Nu suntem de acord să se construiască nici acest spital SRI în parc”, a mai explicat Iulia Gutulov.

Oamenii cer Primăriei ca spațiul verde să fie redat comunității.

„Sunt două variante. Proprietarul să-l amenajeze ca parc, privat probabil, fiindcă el figurează ca spațiu verde. Altă variantă este ca domnul primar Ciprian Ciucu să se consulte cu domnul primar general, Nicușor Dan, și să facă în așa fel încât să-l cumpere, să intre în proprietatea Primăriei Capitalei. Nu este un lucru nou. Doamna Gabriela Firea, fostul primar general, a cumpărat Parcul Verdi, lăsăm deoparte suma, știm că au fost discuții că a fost prea mare. Aici în Parcul Grozăvești, o parcelă mare de teren, de aproximativ 3,5 ha, a fost cumpărată de omul de afaceri Alin Niculae cu doar două milioane de euro. Vrem să se facă în așa fel încât parcul să fie redat comunității”, a mai spus Iulia Gutulov.

În ceea ce privește defrișările din parc, cetățenii spun că au sesizat Poliția Locală încă de sâmbătă, dar nu au primit răspuns.

Bucăți din Parcul Grozăvești au fost retrocedate în primul mandat al primarului Cristian Poteraș. O parte ar fi ajuns la familia fostului primar al Sectorului 6, potrivit unei investigații făcude de Rise Project. Citește aici mai mult.