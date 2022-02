ADMINISTRATIE LOCALA Joi, 24 Februarie 2022, 16:44

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

Consiliul local a aprobat joi bugetul Sectorului 3 pe anul 2022. Primăria condusă de Robert Negoiță estimează că va avea venituri de circa 1,52 miliarde lei. Din acești bani merg către investiții circa 432 milioane lei, iar pentru cheltuieli de funcționare circa 1 miliard de lei.

Sediul Primăriei Sector 3 Foto: Primaria sector 3

Bugetul a fost votat cu 21 de voturi pentru, 6 împotrivă și 3 abțineri. Au fost propuse multe amendamente, în principal de USR, însă au trecut foarte puține. Aprobarea bugetului s-a făcut cu votul consilierilor PNL.

Potrivit proiectului postat pe site-ul Primăriei Sector 3, veniturile de 1,52 miliarde lei se împart astfel:

investiții - 432 milioane lei;

cheltuieli de funcționare circa 1 miliard de lei din care: 250 milioane lei cheltuieli de personal; 351 milioane lei pentru bunuri și servicii;

Direcția de Salubrizare are un buget de 224 milioane lei din care 190 milioane lei subvenție de la primărie, iar venituri proprii 35 milioane lei.

În ceea ce privește principalele capitole, sumele alocate sunt următoarele:

învățământ - 240 milioane lei

întreținere grădini publice, parcuri zone verzi, baze sportive - 94 milioane lei

asigurări și asistență socială - 251 milioane lei

În ceea ce privește cei 421 milioane lei de la investiții, banii sunt alocați astfel:

38 milioane lei montare camere video și întocmire documentații necesare accesării fondurilor europene pentru regenerare urbană și spații verzi

79 milioane lei investiții în școli și grădinițe

28 milioane lei investiții în zone verzi: reamenajarea zonelor verzi dintre blocuri cu sisteme de irigații și reabilitare Parc Pantelimon

43 milioane lei reabilitare termică

39 milioane lei investiții salubrizare

185 milioane lei pentru pasaje, reabilitare străzi și achiziționarea de echipamente necesare întreținerii îmbrăcăminții asfaltice.

Punctual, printre proiectele de investiții care primesc bani în 2022 se numără:

Construire pasaj suprateran pentru fluidizarea traficului auto - zona Cățelu - 25 milioane lei;

Accesibilizarea prin degajarea traficului a zonei comerciale Th Pallady - 26 milioane lei;

Cresterea mobilitatii urbane prin fluidizarea traficului auto pe Soseaua Mihai Bravu (de la intersectia cu str Baba Novac pana la str Penes Curcanul) - 80 milioane lei;

Interconectarea retelelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale - 31 milioane lei;

Modernizare și reabilitare parc Pantelimon - 10 milioane lei

Reabilitare termică- 40 milioane lei

Achiziționarea unui teren pe care să fie edificată Școala Viitorului – zona Pallady - 10 milioane lei;

”Ce a trecut este aproape ce s-a propus în mod unilateral de domnul primar Robert Negoiță. Iar faptul că am venit cu niște amendamente iar noi, cei de la USR, suntem acuzați că aducem prejudicii sectorului. Ar trebui să se gândească mai bine cei care votează aceste investiții de sute de milioane, poate și o parte din proiectele de pe ordinea de zi de azi care valoarează miliarde, fără să avem nici cea mai mică idee cum le vom finanța și cum ne vor impacta la nivel de dezvoltare a sectorului”, a declarat Eugen Matei, consilier local USR.

Daniel Lupu, consilier local PMP, a acuzat că USR a blocat timp de 1 an și jumătate Primăria Sectorului 3.

”Eu din discursul acesta am înțes că nu ar trebui să avem buget astăzi, niciun buget de infrastructură, niciun proiect major pentru Sectorul 3, să nu facem nimic. Cred că asta este supărarea majoră a USR-ului, că încep să se facă lucruri în sector. Până acum ați fost într-o majoritate și ați blocat sectorul timp de 1 an și jumătate. Acum când se deblochează anumite proiecte importante sunteți nemulțumiți. Nu sunt proiectele primarului Robert Negoiță, sunt proiecte benefice pentru cetățeni și sunt de acord cu ele. Am fost de acord și ședințele trecute, doar că nu ați fost dumneavoastră de acord, aveați o majoritate, și ați blocat Primăria”, a declarat Lupu.

Primăria Sectorului 3 vrea să construiască trei pasaje rutiere subterane - două pe Mihai Bravu, la intersecția cu bd. Camil Ressu și Calea Vitan și unul la intersecția str. Gării Cățelu cu Șoseaua Industriilor - și două supraterane - unul la intersecția bd. Theodor Pallady – str. Nicolae Teclu (zona comercială Ikea) și unul la intersecția bd. Theodor Pallady cu str. Drumul între Tarlale. Un alt proiect este lărgirea străzii Drumul între tarlale de la două la 4 benzi pe sens. Proiectele totalizează aproape jumătate de miliard de lei și au fost aprobate de Consiliul Local Sector în 2020. Citește aici mai mult.